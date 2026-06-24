【国内初※】デジタル販促プラットフォーム「ONEBUCKET」、AI「Claude」とのMCP連携に対応

山陽ファースト株式会社

※2026年6月時点、LINE・レシート販促管理システムにおいて。自社調べ

山陽ファースト株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：山野 雅俊）が提供するデジタル販促プラットフォーム「ONEBUCKET（ワンバケット）」は、Anthropic社が提供する生成AI「Claude」とのMCP（Model Context Protocol）連携に対応しました。

これにより、ONEBUCKETに蓄積されたレシートキャンペーンやLINEキャンペーンのデータを、Claudeとの会話だけで分析・可視化・レポート化できるようになりました。

さらに、

「今回のキャンペーン結果をまとめて」

「応募数が伸びた要因を分析して」

「次回キャンペーンの改善案を提案して」

といった自然な会話を行うだけで、Claudeがデータを読み取り、分析結果やアクションプランを提示します。

販促担当者や広告代理店は、専門的な分析スキルや複雑なレポート作成作業を行うことなく、AIとの対話だけで次の施策検討まで進められるようになります。

背景：販促データは集まるが、「活用」までできていない

レシートキャンペーンやLINEキャンペーンでは、日々大量の購買データや応募データが蓄積されています。

しかし実際には、

・応募結果を集計するだけで終わっている

・どの商品が購入されたのか分析できていない

・キャンペーン終了後のレポート作成に時間がかかる

・次回施策にどう活かせばよいかわからない

といった課題があり、多くの企業でデータが十分に活用されていません。

販促担当者や広告代理店からも、

「数字はあるが分析まで手が回らない」

「レポート作成に時間がかかる」

「次回施策の提案材料が欲しい」

という声が多く寄せられていました。

生成AIとの連携で、分析からアクションプラン作成まで可能に

今回の対応により、ONEBUCKETに蓄積された販促データを生成AIが分析し、担当者との対話形式で結果をわかりやすく提示できるようになりました。

例えば、

「今回のキャンペーンの成果をまとめて」

「応募者がよく購入している商品カテゴリを分析して」

「応募数を増やすための改善案を教えて」

「次回キャンペーンの企画案を提案して」といった問いかけに対して、

AIがデータをもとに分析結果や改善案を提示します。

これにより、単なる結果確認だけでなく、次の施策につながる意思決定を迅速に行うことが可能になります。

活用例１.：レシートキャンペーンの効果分析

応募数推移や購入商品傾向、参加者属性などをAIが分析。

キャンペーン終了後のレポート作成工数を大幅に削減できます。

活用例２.：バスケット分析による購買傾向の可視化

収集したレシートデータをもとに、

「一緒に購入されやすい商品」

「一緒に購入されやすいカテゴリ」などをAIが分析。

売場づくりやクロスセル施策、商品提案などに活用できます。

活用例３.：次回施策のアクションプラン提案

分析結果をもとに、

・応募数を増やすための改善案

・購買点数を伸ばす施策

・LINE友だち獲得施策

・リピート購入促進施策などを生成AIが提案。

担当者の経験や勘だけに頼らない販促企画が可能になります。

導入によるメリット

工数削減

分析・集計・レポート作成業務を効率化。

意思決定の高速化

必要なデータをその場で確認でき、施策改善のスピードが向上。

属人化の解消

専門知識がなくても、誰でもデータ分析を活用可能。

提案力の向上

広告代理店や販促担当者の企画提案を支援。

販促の現場では、多くのデータが蓄積されている一方で、それを十分に活用できていないケースが少なくありません。

今回の生成AIとの連携により、分析からレポート作成、さらには次回施策の検討までをスピーディーに行える環境が整いました。

今後も山陽ファーストは、テクノロジーの力で販促担当者の負担を減らし、より成果につながるマーケティング活動を支援してまいります。

分析レポートの活用方法については、こちら(https://sanyo-fast.com/reciri/)よりお気軽にご相談ください。

ONEBUCKET（ワンバケット）※旧レシリ

「ONEBUCKET」は、レシート画像のアップロード、シリアルコード入力、アンケート回答、スタンプラリー、診断コンテンツなどを通じてユーザー参加型のキャンペーンを簡単に実施できるデジタル販促システムです。企業のマーケティング活動において、購買促進・顧客エンゲージメント向上・データ収集をスムーズに行うことができるため、多くの企業様に導入いただいています。

「ONEBUCKET」の強み

「ONEBUCKET」は、キャンペーン施策と購買データ分析を一体型で提供できる国内唯一級のデジタル販促プラットフォームです。今回のAIxバスケット分析により、キャンペーン実施 → 購買データ収集 → AI分析 → 売場・施策改善 という一連のサイクルをワンストップで実現できます。

今後の展望

山陽ファーストでは今後、生成AIとの連携をさらに強化し、販促データ分析だけでなく、キャンペーン設計や企画立案、レポート作成までを一気通貫で支援できる環境づくりを進めてまいります。

「データを集める」だけではなく、「データから成果を生み出す」ためのデジタル販促プラットフォームとして、企業の販促活動を支援してまいります。

会社概要

山陽ファースト株式会社

＜東京オフィス＞〒102-0072東京都千代田区飯田橋1-7-10 山京ビル本館202号

＜大阪オフィス＞〒542-0063 大阪府大阪市中央区東平2丁目5-7 上六ビル602

TEL: 06-6768-8708

Email: contact@sanyo-fast.com

Website: https://sanyo-fast.com/

事業内容：デジタル販促システム「ONEBUCKET ワンバケット（旧レシリ）」の開発・提供

UGC自動収集システム「タカハッシュ」の開発・提供