着物選びで最も重視されるのは「デザイン・色柄」82％｜価格を上回る結果に【保護者100人調査】

株式会社LIN

レンタル衣裳マイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）は、30代～50代の保護者100名を対象に「着物選びで重視すること」についてアンケート調査を実施しました。

その結果、

1位 デザイン・色柄 82.0％

2位 価格 66.0％

3位 サイズ 30.0％

となり、価格を上回って「デザイン・色柄」が最も重視されることが分かりました。

人生の節目となるお宮参りや七五三では、単なる価格だけでなく、「気に入った着物を選びたい」という意識が強いことがうかがえる結果となりました。

■調査結果｜着物選びで重視することランキング

1位 デザイン・色柄

82.0％

2位 価格

66.0％

3位 サイズ

30.0％

※複数回答

■価格よりも「好きなデザイン」を優先

今回の調査では、価格を重視すると回答した方が66.0％だったのに対し、

デザイン・色柄は82.0％

という結果になりました。

お宮参りや七五三は頻繁に経験する行事ではないため、

「せっかくなら気に入った着物を選びたい」

「写真に残るから見た目を重視したい」

という考え方が広がっていることが考えられます。

■サイズは重要だが最優先ではない

サイズを重視すると回答した方は30.0％でした。

もちろん着用時の快適さは重要ですが、

近年のレンタル着物では対応サイズが豊富になっていることから、

まずはデザインや色柄で候補を絞り、その後サイズを確認する方が多い傾向が見られました。

■“価格競争”より“満足度重視”へ

今回の結果からは、

「安いから選ぶ」

ではなく、

「気に入ったから選ぶ」

という価値観の変化も見えてきます。

特にお子さまの成長を祝うお宮参りや七五三では、

写真として長く残ることもあり、見た目やデザインへのこだわりが強い傾向がうかがえました。

■専門店の視点

着物レンタルマイセレクトでも、

実際のお問い合わせでは

「この色が好き」

「この柄の雰囲気が気に入った」

「家族写真に合いそう」

といった理由で商品を選ばれるケースが非常に多く見られます。

着物選びは価格だけではなく、ご家族の思い出づくりの一部として考えられていることが分かります。

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調査概要

調査対象：30代～50代の保護者

調査人数：100名

調査方法：インターネット調査（Freeasy）

調査期間：2026年6月

調査主体：株式会社LIN

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◆株式会社 LIN

着物レンタルマイセレクト

HP：https://www.tomesode-myselect.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kimono_rental_myselect/

所在地 ：岐阜県可児市塩914-3

代表取締役：林竜吾

事業内容 ：全国配送 着物レンタル

営業時間 ：10:00～18:00

定休日 ：水曜日