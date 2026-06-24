スマホを置くだけ1秒で簡単固定！車載スマホホルダーを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、スマートフォンを上から置くだけで重力式アームが自然に閉じ、片手で簡単に固定できる車載スマホホルダーを発売しました。
掲載ページ
車載ホルダー スマホホルダー 置くだけホルダー 車 スマホ 重力式 エアコン吹き出し口 片手取付 取り付け簡単 角度調整可能 ブラック
型番：200-CAR129 販売価格：2,073円（税抜）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR129
おすすめポイント
・スマホを置くだけで簡単に固定できる
・エアコン吹き出し口に工具不要で取付けできる
・ボールジョイントで見やすい角度に調節できる
置くだけで、しっかり固定
スマートフォンを上から置くだけで、自重に合わせて左右のアームが自然に閉じる重力式ホルダーです。面倒なボタン操作や電源は不要。車に乗ったら片手でサッと置くだけで固定できるため、毎日の運転前の小さな手間を減らし、スムーズに出発できます。
工具不要で、すぐに設置
エアコン吹き出し口に差し込むだけで、工具不要で簡単に取り付けできます。冷房使用時はスマートフォンの熱こもりを軽減し、夏場のナビ利用や長時間ドライブも快適です。接触部分にはシリコンゴムを採用し、スマートフォンを傷つけにくい設計です。
見やすい角度で、充電しながら使える
ボールジョイント構造により、画面の向きを見やすい角度に調整できます。下部ホルダーは充電ケーブルを避けやすい形状で、スマートフォンを充電しながらナビや音楽アプリの操作が可能です。機種変更後も使いやすい、幅広いサイズ対応もポイントです。
商品詳細
サンワダイレクト各店掲載ページ
■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-CAR129
■サンワダイレクト楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/200-car129/
■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/200-car129.html
■サンワダイレクトAmazon店
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5NP4YR9
サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS
サンワダイレクト 公式ホームページ
https://direct.sanwa.co.jp
サンワダイレクト公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式Instagram
https://www.instagram.com/sanwadirect
サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/sanwadirect/
サンワダイレクト公式LINEアカウント
https://page.line.me/?accountId=jgl3920e
サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い
【お客様からのお問い合わせ】
サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123
【報道関係からのお問い合わせ】
広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp
※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。
仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。