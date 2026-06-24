デイビッド・セインが贈るイチバン楽しい学び直し本、『クイズとパズルで“言える”が増える！ 大人の中学英語エクササイズ』。2026年6月24日、NHK出版より発売!!

株式会社ＮＨＫ出版

累計400万部を誇るベストセラー著者デイビッド・セイン氏の新刊が6月24日にNHK出版から発売！ 今回のテーマは、 “大人の英語の学び直し” 。「『英語を身につけたい、でも今さら文法書や教科書で暗記するのは……』という方のために作った」とセイン氏は語ります。丁寧でかゆいところに手の届く文法解説と、英語のなぞなぞやクロスワードなどユーモラスな問題をとおして、楽しく英語力を鍛え直せます。

本書の特徴のご紹介

本書の特徴は、「自己紹介」「思い出話」「大人のマナー」など、英語を学び直したいという人にしっくりくるトピックで構成されていること、そして各トピックを、文法・ボキャブラリー・リスニングの３つのアプローチで学べる点にあります。

１.まずは基本的な文法をおさらい！

文法は使うために学ぶもの。しかし、「学ぶことで何ができるようになるのか」が見えにくく、モヤモヤしたことはないでしょうか。

本書では、できるようになることを具体的に示しながら、わかりやすく解説していきます。理解したあとは、会話問題や並べ替え問題などに取り組み、定着を図ります。

２.トピック別に語彙力アップ！

トピックに関連するボキャブラリーを増やしていきます。語彙力は表現力！ 身につけた文法と組み合わせることで、表現の幅がグンッと広がります。

なぞなぞやクロスワードなど、楽しみながら脳トレ的に取り組める問題が満載です。

３.リスニングで総仕上げ！

文法とボキャブラリーを総動員して、リスニング問題に挑戦!!

会話問題に加え、イラスト問題、話者のいる場所を当てる問題など、多彩な形式を用意。繰り返し取り組むことで、リスニング力の向上が期待できます。

問題にチャレンジしてみよう！ :https://mag.nhk-book.co.jp/article/92543

脳トレ感覚で、英語のキホンをしっかり学び直せる楽しい一冊。この夏、英語をやり直そうとしているみなさんに、おすすめします！

目次

本書の使い方

音声について

はじめに

Topic 1 自己紹介 ―― 趣味や好きなものを堂々と伝える

Topic 2 思い出話 ―― 先週末の出来事を友人とおしゃべり

Topic 3 今を実況 ―― 外の景色や家族の様子を話す

Topic 4 人を助ける ―― 困っている外国人に一言声をかける

Topic 5 質問術 ―― 相手の背景を知り、会話を深める

Topic 6 ご案内 ―― 自分の街の「いい場所」を教える

Topic 7 お約束 ―― 次のランチやゴルフの予定を立てる

Topic 8 大人のマナー ―― 相手に配慮しつつ、丁寧にお願いする

Topic 9 こだわり ―― 買い物や食事で、自分の好みを語る

Topic 10 整理整頓 ―― 物や役割が「誰のものか」をはっきりさせる

Topic 11 人生の歩み ―― 豊かな経験や住んできた年数を語る

Topic 12 生きがい ―― 趣味の目的や「やりたいこと」を話す

Topic 13 社会・ルール ―― 必要なこと、してはいけないことを伝える

Topic 14 詳細説明 ―― 写真を見せながら、大切な人を詳しく紹介

Topic 15 共感・感動 ―― 感動を共有し、笑顔で会話を締めくくる

解答

著者紹介

デイビッド・セイン（David Thayne）

アメリカ生まれ。証券会社勤務後に来日。日本での40年にわたる英語指導の実績を生かし、英語学習書、教材、Webコンテンツの制作を手掛ける。累計400万部を超える著書を刊行、多くがベストセラーとなっている。日経LissN監修のほか、朝日ウイークリー、Japan Times 等で連載、Voicyで最新時事英語の解説を配信。AtoZ English（www.atozenglish.jp）主宰。著書『1日15分18日で英語の達人に 魔法の英語脳トレ』（InteLingo）など多数。

商品情報

クイズとパズルで“言える”が増える！

大人の中学英語エクササイズ

著者：デイビッド・セイン

出版社：NHK出版

発売日：2026年6月24日

定価：1,540円（税込）

判型：B5判・並製

ページ数：112ページ（オール2色）

ISBN：978-4-14-213459-5

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