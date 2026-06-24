「金の青汁(R) 純国産大麦若葉100％粉末」が「KITASATO　 Premium Award(R)」健康食品部門において最高金賞を受賞

タスカケル株式会社

株式会社日本薬健が販売する「金の青汁(R) 純国産大麦若葉100％粉末＜46パック＞」が、このたび品質評価アワードである「KITASATO Premium Award(R)」において最高金賞を受賞しました。

KITASATO Premium Award(R)は、北里柴三郎の「人の役に立つ」という理念を基に、北里柴三郎の直系曾孫である北里宣朗氏が構想し、タスカケル株式会社（代表取締役：吉村亮太）とともに創設した品質評価アワードです。原料、安全性、機能性などを多面的に評価し、第三者認定を通じて商品・サービスの信頼性を可視化することを目的としています。

今回、「金の青汁(R) 純国産大麦若葉100％粉末＜46パック＞」は、審査委員会による厳正な審査の結果、最高金賞の評価基準を満たす商品として認定されました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/147341/table/20_1_54b67db93699702d5c4366d0a5d56685.jpg?v=202606241052 ]

【商品名】

金の青汁(R) 純国産大麦若葉100％粉末＜46パック＞

【販売者】

株式会社日本薬健

【商品概要】

国内で栽培・加工した大麦若葉を100％使用した、食物繊維やビタミン、ミネラルを豊富に含む、ノンカフェイン・無添加の青汁です。抹茶風味でのど越しが良いため非常に飲みやすく、毎日の健康習慣をサポートする健康食品として、多くの方に支持されています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/147341/table/20_2_006dbcd21e774e47f5de2f2d8c17f5af.jpg?v=202606241052 ]

健康志向の高まりに伴い、生活者の商品選択においては、機能性や価格だけでなく、「信頼できる品質」であることがますます重要視されています。そのため、第三者による客観的な品質評価や認定は、生活者が安心して商品を選択するための重要な指標の一つとなっています。

このたび、「金の青汁(R) 純国産大麦若葉100％粉末＜46パック＞」は、品質管理、安全性、環境配慮、おいしさなどを含む総合的な品質が高く評価され、健康食品部門において最高金賞を受賞しました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/147341/table/20_3_6ee3bf80a7d4d06ecbdd0abcbfb9f750.jpg?v=202606241052 ]

株式会社日本薬健では、今回の最高金賞受賞を契機に、「品質」と「おいしさ」を両立した青汁としてのブランド価値をさらに発信してまいります。

「金の青汁(R)」は、原料や品質管理へのこだわりはもちろんのこと、飲みやすさについても高い評価をいただいています。今後は店頭やEC、SNSなどの幅広い接点を通じて、品質への取り組みとともに、青汁初心者の方にも親しみやすい味わいや、続けやすさについても積極的に発信してまいります。

また、KITASATO Premium Award(R)最高金賞受賞を第三者による品質評価の証として活用しながら、より多くのお客様に「安心して続けられる青汁」という価値をお届けし、「金の青汁(R)」ブランドのさらなる成長を目指してまいります。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/147341/table/20_4_bdba0bb0bd032f80655917ea378457dd.jpg?v=202606241052 ]

このたび、「金の青汁(R) 純国産大麦若葉100％粉末＜46パック＞」がKITASATO Premium Award(R)最高金賞を受賞したことを大変うれしく思います。

当社では、原料の品質や安全性はもちろんのこと、おいしさと飲みやすさにも徹底してこだわってまいりました。今回の受賞は、そうした長年の取り組みが総合的に評価された結果であると受け止めています。これからも、お客様の健康習慣を支えるパートナーとして、品質への信頼と、飲み続けたくなるおいしさを両立した商品づくりに取り組み、一人でも多くの方に青汁を身近な存在として感じていただけるよう努めてまいります。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/147341/table/20_5_7b26f10172d053e3507ed4e57ab27e5f.jpg?v=202606241052 ]

【会社名】株式会社日本薬健

【所在地】〒105-0004 東京都港区新橋二丁目20番15号

【代表取締役】丸山 忠生

【事業内容】健康食品・機能性食品の企画・開発・販売

【HP】https://www.nihon-yakken.co.jp/

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/147341/table/20_6_edfd4823fb859fa12630d58fd812158f.jpg?v=202606241052 ]

日本品質評価機構「KITASATO Premium Award(R)」管理・運営事務局（タスカケル株式会社内）

担当：久保田・河原

〒108-0073 東京都港区三田3-2-12 ウィンコーポ三田102

HP：https://kitasato-premium-award.co.jp

メール：info@kitasato-premium-award.co.jp