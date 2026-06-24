データ制作から印刷までをより簡単に、スムーズに。DTFプリントビジネスを身近にする「VersaStudio BY2-20」新登場。

ローランド ディー.ジー.株式会社

デジタル印刷ソリューションの世界的なリーディングカンパニーであるローランド ディー.ジー.株式会社は、デスクトップタイプのDTF（Direct To Film）転写プリンターの新製品「VersaStudio（バーサスタジオ）BY2-20」を発表、発売いたします。

DTF転写プリンターは、従来の手法よりもシンプルなプロセスで、意匠性の高いオリジナルTシャツやスポーツウェアなどが製作できるソリューションです。綿、ポリエステル、綿ポリ、デニム、ナイロン、レイヨンなど対応素材も幅広く、濃・淡いずれの布地にも美しく転写できることから、アパレルグッズ製作の現場で広く導入されています。

BY2-20は、初めてDTFプリンターを導入される方でも、ハイクオリティなアパレルグッズを制作できるよう「高い表現力」と「シンプルで迷わないプロセス」の両立をコンセプトに開発された最新モデルです。

信頼のプロフェッショナル品質

当社が長年培ってきたプリント制御技術とノウハウをベースに開発されたBY2-20は、鮮やかな発色、自然な写真画質、正確な色再現性、さらにはシャープで美しい小文字や細線に至るまで、高い表現力を備えています。また、インクの流れや機体内部の温度などを適切にコントロールすることでインク吐出の安定化を図り、バラつきのない高品質な仕上がりを実現します。使用するCMYK＋白インクは、大容量500mlカートリッジを採用。白インクは2本搭載できるため、インク交換の手間を軽減するとともに、インク切れによる画質への影響を抑え、連続印刷時にも安定した印刷品質を維持します。さらに、優れた洗濯堅牢度を持ち、洗濯後の色褪せやひび割れが起こりにくい点も大きな特長です。

データ制作から印刷、運用まで。シンプルに、トータルにサポート

BY2-20では、誰もが迷わず、効率よく使いこなせるようシームレスなプロセスを徹底追求しました。標準付属のソフトウェア「Roland DG Connect Designer」は、ベクターデータの編集や背景除去といった基本的なデザイン編集機能に加え、DTF印刷で重要な白版データの自動生成機能も搭載。外部のソフトウェアとの行き来や手作業によるデータの追加編集などを必要とせず、初心者でも簡単に間違いのない作業が行えます。また、Windows OSとmacOSに対応した標準付属のRIPソフトウェア「VersaWorks 7」が、透明やぼかし等の特殊効果を用いた複雑なデータの処理や正確な色合わせ、印刷設定などの作業をバックアップ。さらに当社独自のコネクテッドサービス「Roland DG Connect」が、プリンターの稼働状況を可視化し、適切なメンテナンスやサプライ品の補充、原価の把握による利益率の高いビジネス運営までを支援。スムーズで一貫したワークフローでお客様の生産性向上に貢献します。

誰でも簡単に、高品質に

プリンター本体は、電源ボタンのみのシンプルな設計を採用しました。その他の操作はすべて標準付属のユーティリティソフトウェア上で簡単に設定可能。直感的に使いたい項目に素早くアクセスでき、プリンターのセットアップからメンテナンス、シートカットまでを快適にサポートします。また、メディアセットアップ機能は、取り付けたメディアを自動吸着し、斜行を抑制することで簡単かつ正確なセットアップを実現。メディアの種類や厚みに応じて必要な本体の微調整も、ワンボタンで自動的に実施するなど、誰でも高品質な印刷ができるようバックアップします。

収益性の高いビジネス対応力

BY2-20は、印刷機能だけでなく、カッティング機能も搭載。転写用シートをはじめ、グリッターやホログラム、ラメなどの特殊な熱転写用のラバーフィルムのカッティングにも利用可能です。また、BY2-20で使用するインクとパウダーは、繊維製品の安全性を保証する国際規格であるOEKO-TEX(R)Eco Passport認証を取得しており、幅広いお仕事に安心してご活用いただけます。

当社グローバルセールス&マーケティング本部 本部長の二村 龍吾は「DTF転写プリンターは、アパレルグッズを高品質かつ効率よく製作できる有力なソリューションとして、急速に普及が進んでおります。こうしたデジタル印刷技術の進化と、PCやデザインソフトウェア、ECシステムなどの技術革新を追い風に、現在では専門業者だけでなく、SOHOやスタートアップなど、誰もが手軽に市場参入できる環境が整いつつあります。DTF印刷の複雑な作業を大幅に簡素化し、初めての方でもプロ品質の成果物が製作できるBY2-20は、より多くの方々のビジネスチャレンジを身近にし、その成功を力強く後押しする一台になると確信しています」と述べています。

＜主な仕様＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95799/table/128_1_c69f5430d2b0e0e802cc26ab904a532e.jpg?v=202606241152 ]

※本体、ソフトウェアを含む合計価格、運送・設置費別

ローランド ディー.ジー.株式会社について

ローランド ディー.ジー.株式会社は、「世界の創造（ワクワク）をデザインする」をパーパスに掲げ、デジタル印刷および加工技術を中核にし、信頼性と革新性を兼ね備えたデジタル技術を通じて、世界中のクリエイターやビジネスの挑戦を支えてきました。ハードウェアからソフトウェア、消耗品、保守サービスに加え、クラウドベースのサービスを組み合わせたトータルソリューションにより、サイン（屋内外看板）、インテリア、パーソナライズ製品、産業用途など、幅広い分野において、高付加価値かつオンデマンドなものづくりを実現しています。「Make Your Mark（長く残る感動を生み出す）」のブランドメッセージのもと、イノベーションへの挑戦、ものづくりへの思い、そしてお客様とのパートナーシップを大切にしながら、顧客の成功を実現する新しい方法を切り拓き続けます。

●報道関係の方のお問い合わせ先

ローランド ディー.ジー.株式会社

グローバルセールス＆マーケティング本部 日本セールス部 国内マーケティングユニット

〒108-0075 東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル5F

E-Mail：rdg-mktpr@rolanddg.co.jp

●お客様のお問い合わせ先

ローランド ディー.ジー.株式会社

コールセンター

〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田1-1-2

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E-Mail：rdg-info@rolanddg.co.jp