＜災害級の猛暑から従業員を守る＞企業の熱中症対策を支援するクールグッズのラインナップを拡充！【オリジナルグッズドットコム】

株式会社トランス

株式会社トランス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：猪口 祐紀子）が運営する「オリジナルグッズドットコム(https://original-goods.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC260624heatstroke)」は、企業の熱中症対策や夏場の福利厚生、屋外イベントの配布品として活用できるクールグッズのラインナップを拡充いたしました。

猛暑による職場環境への影響が深刻化する中、企業には従業員の安全を守るための熱中症対策が、より一層求められています。特に屋外作業、倉庫・工場、営業活動、イベント運営など、暑さの影響を受けやすい現場では、実際に使いやすい熱中症対策グッズの準備が重要です。

オリジナルグッズドットコムでは、企業ロゴや団体名を印刷することで、熱中症対策用の社内備品、従業員向けの福利厚生品、イベント配布用グッズとして活用できるクールグッズをご提案します。

企業の課題：熱中症対策が“現場任せ”になりやすい

近年の猛暑により、企業の熱中症対策は一部の現場だけでなく、営業、配送、イベント運営、工場、倉庫、屋外作業など、幅広い業務で必要とされています。

一方で、熱中症対策グッズについては「必要性は感じているが、何を準備すればよいかわからない」「配布しても使われない」「社内備品として管理しづらい」といった課題もあります。

特に、従業員が日常的に持ち歩きにくいアイテムや、使用シーンが限られるものは、せっかく用意しても活用されにくいケースがあります。そのため、企業の熱中症対策では、実用性が高く、持ち運びやすく、従業員が日常的に使いやすいアイテム選びが重要です。

熱中症対策グッズを「消耗備品」から「ロゴ入りの社内備品・記念品」へ

オリジナルグッズドットコムでは、こうした課題への解決策として、企業ロゴや団体名を印刷できる熱中症対策グッズをご提案しています。

通常の熱中症対策用品として用意するだけでなく、企業ロゴを入れることで、社内備品として管理しやすくなり、従業員向けの福利厚生品や夏季の社内記念品としても活用できます。

また、部署名や現場名、プロジェクト名などを印刷することで、拠点・部門ごとの備品管理にも役立ちます。日常的に使いやすい熱中症対策グッズだからこそ、従業員への安全配慮を形にしながら、企業としての取り組みを社内外へ伝えることができます。

企業の熱中症対策におすすめの3大ラインナップ

企業の利用シーンや配布対象に合わせ、導入しやすく実用性の高い熱中症対策グッズを紹介します。

【NEW】オリジナル 冷却プレートカラビナUSBハンディファン(リン酸鉄使用)

卸価格：2,172円（税込）～

URL：https://original-goods.com/products/detail/11502(https://original-goods.com/products/detail/11502?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC260624heatstroke)

冷却プレート付きで、送風に加えて首元や手元を直接クールダウンできるハンディファンです。カラビナ付きのため、バッグやベルトループに取り付けやすく、屋外作業、営業先への移動、イベント運営、通勤時など、暑さを感じやすいシーンで活躍します。企業ロゴや部署名を印刷すれば、従業員向けの熱中症対策備品や夏場の福利厚生品として活用できます。

※価格・在庫は変動する可能性がございます。

詳細を見る :https://original-goods.com/products/detail/11502?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC260624heatstroke

オリジナル カラーアイスネックリング

卸価格：632円（税込）～

URL：https://original-goods.com/products/detail/9562(https://original-goods.com/products/detail/9562?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC260624heatstroke)

首元に装着するだけで手軽にクールダウンできる、印刷対応のアイスネックリングです。レギュラータイプと軽量なライトタイプの2型展開で、利用者や用途に合わせて選べます。

屋外作業、工場・倉庫、通勤、夏場の社内行事など、両手を空けたまま熱中症対策をしたいシーンにおすすめです。企業ロゴを入れることで、統一感のある社内備品としても活用できます。

※価格・在庫は変動する可能性がございます。

詳細を見る :https://original-goods.com/products/detail/9562?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC260624heatstroke

オリジナル 接触冷感スカーフ(保冷剤付)

卸価格：187円（税込）～

URL：https://original-goods.com/products/detail/6076(https://original-goods.com/products/detail/6076?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC260624heatstroke)

濡らさずに使える、接触冷感生地のスカーフです。衣類や髪が濡れにくく、付属の保冷剤を首裏のポケットに入れることで、効率的なクールダウンをサポートします。

屋外作業や倉庫・工場などの暑い屋内作業のほか、冷房温度を控えめにしたオフィスでの熱中症対策にもおすすめです。従業員向け備品や夏季の社内記念品として活用できます。

※価格・在庫は変動する可能性がございます。

現場の負担を抑え、スムーズな導入をサポート

詳細を見る :https://original-goods.com/products/detail/6076?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC260624heatstroke

オリジナルグッズドットコムなら、多忙な企業担当者の手間を抑えながら、熱中症対策グッズを作成できます。

●小ロット30個から作成可能

通常、オリジナルグッズの作成には大口発注が必要な場合もありますが、当サイトでは30個から作成できる商品を多数掲載しています。部署単位、拠点単位、社内行事単位など、必要な数量に合わせて導入しやすい点が特徴です。

●24時間365日対応の自動見積システム

Webサイト上で仕様を選ぶだけで、即時に見積り確認が可能です。社内稟議や予算確認に必要な情報をスムーズに確認できるため、多忙な企業担当者でも、空いた時間にコスト試算と検討を進められます。

●専門スタッフによるサポート

入稿データや印刷方法に不安がある場合でも、専門スタッフがサポートします。初めてオリジナルグッズを作成する企業担当者でも、安心してご利用いただけます。

▼グッズ作成に関するご相談やオンライン商談もお待ちしております！

お問合せ・オンライン商談はこちら :https://original-goods.com/contact#large-order?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC260624heatstroke

企業の熱中症対策向けの専門コンテンツも配信中！

熱中症対策向けのオリジナルグッズ作成ならこちら

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企業の熱中症対策について

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オリジナルグッズドットコムについて

「オリジナルグッズドットコム(https://original-goods.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC260624heatstroke)」は、商品に企業ロゴやオリジナルデザインを印刷して、物販グッズや記念品を作成できるECサイトです。

■商品ページで見積り・納期確認できる

オリジナルグッズ作成を検討する際に必要な見積りや納期を、商品ページですぐに確認できるため、お問い合わせの手間を省き、その場でご検討いただけます。

■小ロット30個からグッズ作成可能

小ロット30個から作成できるグッズが多く、在庫リスクを最小限に抑えたグッズ作成がかなうのがポイントです。

■最短2営業日で印刷・出荷できるグッズ

「クイックプリント」対応グッズは、最短2営業日で印刷して出荷が可能です。お急ぎでグッズが必要な際や納期が間に合わない場合はぜひご活用ください。

オリジナルグッズドットコムでは、早く、簡単にクオリティの高い物販グッズ・記念品の作成ができます。専門のサポートスタッフがおりますので、グッズ作成が初めての方や、入稿データの不明点などもサポートいたします。物販グッズ・記念品作成はオリジナルグッズドットコムにお任せください。

▽オリジナルグッズ作成に人気のカテゴリはこちら

■人気ランキング

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株式会社トランスについて

【会社概要】

プライム上場企業トランザクションのグループ会社

社名：株式会社トランス

本社所在地：東京都渋谷区渋谷3-28-13 渋谷新南口ビル9階

代表取締役：猪口 祐紀子

事業内容：

・セールスプロモーションツールの企画・製作（ノベルティ、プレミアムグッズ、SPツール全般）

・販促キャンペーンの企画立案・実施（WEB、SNS、イベント、店頭販促、事務局）

・ライブコンサートグッズ、キャラクターグッズ、ファッション雑貨などODM製品の企画製作・販売

・グッズECサイトの企画・運営

・「MOLESKINE」の日本市場における企業間取引に係るオフィシャルパートナー

設立：1987年（昭和62年）1月19日

営業時間：10:00~18:00(土日祝日を除く)

HP：

物販グッズ・記念品作成サイト「オリジナルグッズドットコム」

https://original-goods.com/(https://original-goods.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC260624heatstroke)

株式会社トランス コーポレートサイト

https://www.trans.co.jp/(https://www.trans.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=OGC260624heatstroke)