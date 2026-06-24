【オルファ】様々な作業（ワーク）に対応可能な「ワークばさみ」が新登場！

オルファ株式会社

オルファ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岡田真一）は、鋭角研磨刃とギザ加工刃を組み合わせた、幅広い素材に対応できる新商品「ワークばさみ」を2026年7月24日（金）より発売いたします。

「ワークばさみ」はオルファから１８年ぶりとなるはさみの新商品です。鋭角研磨による優れた切れ味と、根元に配置したギザ加工を施した刃により、すべりやすい素材から厚みのある素材まで、さまざまな作業（ワーク）に対応できる万能なはさみです。

ギザ加工刃で切り始めを安定させ、そのまま鋭角研磨の直線刃でスムーズに切り進められる構造により、用途を選ばず安定した作業性を実現しています。また「スイスイ」「ヌルッと」切れる軽い操作感と、長時間使用でも疲れにくい設計により、作業効率の向上と快適な使用感を両立しています。

■商品特徴

滑りにくく安定したカットを実現する「ギザ加工刃」

刃の根元部分にギザ加工を施すことで、PPバンドやフィルムなどの滑りやすい素材でもしっかり保持し、切り始めの安定性を向上させています。

軽い力で美しく仕上がる「鋭角研磨刃」

オルファのはさみで最も鋭角に研磨された刃を採用。切断時の抵抗を抑え、「スイスイ」「ヌルっと」切れる軽い操作感と、美しい切り口を実現します。

握りやすく、疲れにくい大型のラバー付きグリップ

手袋着用時でも握りやすい大型設計グリップを採用。滑り止め付きで長時間作業でも疲れにくく、作業効率向上に貢献します。

落下防止用コード取付穴

落下防止用コードなどを取り付けることが可能な穴を装備し、高所作業などでも安心して使用できます。

■使用シーン

ゴムホースなどの分厚い素材に

根元の「ギザ加工刃」で切断物をとらえ、刃先の「鋭角研磨刃」で軽い切り心地を実現します。

革などの硬い素材に

「鋭角研磨刃」が切断時の抵抗を軽くし、快適に切断することができます。

生花などに

ステンレス製の刃なので水分を含んだ生花のカットなどにも適しています。

※使用後は水分をふき取ってください。

紙類全般

オルファのはさみの中でも最も鋭角に研磨された刃を使用している為、切り口が美しく仕上がります。

■商品概要

本体パッケージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/43131/table/63_1_2249bdc7f4025557e56be4e9af876d2b.jpg?v=202606241052 ]

▽「ワークばさみ」の商品ページ

https://www.olfa.co.jp/products/16105.html

■会社概要

オルファ株式会社

業種：刃物手道具の製造販売

代表者名：代表取締役 岡田真一

設立日：1967年（昭和42年）6月8日

本社所在地：大阪府大阪市東成区東中本2-11-8

ホームページ：https://www.olfa.co.jp

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オルファ株式会社 営業統括部 国内営業グループ

〒537-0021 大阪府大阪市東成区東中本2-11-8

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