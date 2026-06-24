【6月26日は露天風呂の日】好きな人は75％！それでも約8割は「虫」など気になることあり 露天風呂の魅力と本音 7,230人に聞いてみた【SEO・AIO時代に効く一次データ・アンケート調査受託】
株式会社メディアシークは、累計3,600万DL超のQR/バーコードリーダーアプリ「アイコニット（ICONIT）」内で、アプリユーザーに毎日アンケートを実施する「アイコニット・リサーチ」を運営しています。
近年は検索結果の変化や生成AIの普及により、情報の信頼性を裏づける根拠がこれまで以上に重視されています。そこで注目されているのが「一次データ」です。一次データとは、他社のまとめや推測ではなく、自社が直接集めたり検証したりして得たデータのことで、アンケート結果やユーザーの利用実態データ、検証データなどが含まれます。
一次データは、記事・プレスリリース・営業資料の説得力を高め、SEOでの差別化だけでなく、AIO/LLMO（AI最適化）においても引用・参照されやすい根拠として活用できます。
アイコニット・リサーチでは、企業・団体向けにアンケート調査の受託を行っており、設問設計から回収、集計・レポート作成までご相談いただけます。
★★本リリースでは、0,000名に実施した「◯◯」に関する調査結果をお知らせします。★★
アンケート調査受託の対応範囲
回収方法：アイコニット アプリ内アンケート
回収スピード：1日最大1万件程度の回答回収も可能
対象：アイコニットユーザー（属性指定の可否は案件により応相談）
設問：単一選択、複数選択など
納品：ローデータ、単純集計、クロス集計、グラフ化など（ご要望に応じて）
活用シーン例：新商品コンセプト検証、広告表現AB比較、価格感調査、購入実態調査、ブランド想起調査、記事コンテンツ・番組コンテンツ制作 など
一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。
アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓
https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)
調査結果トピックス
- 露天風呂は「どちらかといえば好き」が最多、とても好きと合わせた「好き派」は74.9％
- 好き派でも「気になることはない」は22.6％にとどまり、「虫が気になる」（37.9％）、「天候・気温の影響を受ける」（36.1％）が上位
- 苦手派の最多回答は「気になることはない」（35.6％）、次いで「衛生面」「人目」が上位。明確な拒否理由を持たない“消極派”の存在もうかがえる
（数値は四捨五入のため合計が100％にならない場合があります）
アンケート結果
※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。
■設問1：露天風呂は好きですか？- どちらかといえば好き：40.9％
- とても好き：34.0％
- 苦手・入らない：12.9％
- あまり好きではない：12.2％
■設問2：露天風呂の魅力だと思うところを教えてください。（複数選択可）- 開放感がある
- 景色を楽しめる
- 外の空気が気持ちいい
- リラックスできる
- 温泉旅行気分を楽しめる
- 非日常感を味わえる
- 特に魅力は感じない
- その他
■設問3：露天風呂で気になること・苦手なことはありますか？（複数選択可）- 虫が気になる
- 天気や気温の影響を受ける
- 特に気になることはない
- 衛生面が少し気になる
- 人目が気になる
- 熱すぎる・寒すぎることがある
- その他
※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。
アンケート調査受託のご案内
アイコニット・リサーチでは、アプリ内アンケートでクイックに回答を集めたい企業・団体向けに、アンケート調査の受託を行っています。1日で最大1万人ほどの回答を集めることができるサービスです。
一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。
アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓
https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)
調査概要
調査方法：QR/バーコードリーダー・アイコニット アプリ内アンケートコーナーにて実施
実施時期：2026年6月8日
有効回答者数：7,230名
注記：表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入
出典表記：アイコニット・リサーチ 調べ
QR/バーコードリーダー・アイコニットについて
累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン Camreader を実装し、速く正確な読み取り機能を提供。楽天ポイントなど複数ポイントサービス連携により、ポイ活ユーザーにも利用されています。
アイコニット・リサーチについて
アイコニットユーザーを対象に毎日実施しているアンケートリサーチ。1日で1万人ほどの回答をクイックに集めることができるサービスです。
一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。
アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓
https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)