【サービス提供開始5ヶ月で累計7万人突破】採用SaaS「LEADFOR」大手企業を中心に“自社専用の候補者データベース”を構築する動きが加速

株式会社DOTFINDサービス提供開始から５ヶ月でタレントプールに蓄積された登録者数が、導入企業全体で累計7万人を突破しました（2026年6月時点）

株式会社DOTFIND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島 陸、以下 DOTFIND）が提供する採用マーケティングSaaS「LEADFOR（リードフォー）」は、2026年6月、導入企業全体のタレントプール登録者数が累計7万人を突破しました。2026年1月21日のLEADFOR(https://leadfor.jp)提供開始から約5ヶ月での到達です。

様々な業界の大手企業をはじめ、継続的な母集団形成に課題を持つ企業を中心に導入が進んでいます。今回の到達は、毎年ゼロから母集団を集め直す従来型の採用から、企業が再びアプローチ可能な“自社専用の候補者データベース”を蓄積して最適なタイミングでアプローチしていく採用への転換が、現場で進みつつあることを示しています。

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サービス資料をダウンロードする :https://leadfor.jp/request/whitepaper

一度きりで終わらせない。候補者との接点を「資産化」する採用へ

労働力人口の減少を背景に、企業間の採用競争は年々激しさを増しています。多くの企業は、さまざまな採用手法に投資を続けてもなお採用目標を充足しきれず、さらに応募者の多くは選考のたびに“一度きりの関係”で終わってしまいます。募集のたびに母集団をゼロから集め直し、せっかく築いた候補者との接点を一度で途切れさせてしまう従来型の採用は、コスト・工数の両面で限界を迎えつつあります。

さらに、DOTFINDが転職経験者1,117名を対象に実施した調査（2026年2月発表）では、候補者側の意識は企業側の想定と大きく異なることが明らかになっています。

【調査データ】

- 過去に選考を受けた企業からの再スカウトに、82.8%がポジティブと回答- 71.7%が過去に選考を受けた企業への再応募意向を表明- パーソナライズされたアプローチを85%以上が重視過去に選考を受けた企業からの再スカウトに80%以上がポジティブ70%以上が過去選考企業への再応募意向ありパーソナライズされたアプローチを85%以上が重視

※出典：LEADFOR「企業との再接点・情報提供に関する転職経験者の意識調査」（DOTFIND調べ）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000176092.html)

候補者は再接点を歓迎しており、過去の接点は「失われた母集団」ではなく、条件や選考体験次第で再びアプローチできる資産です。LEADFORは、この接点を蓄積・スコア化し、適切なタイミングで活かす仕組みを提供しています。

タレントプール登録者数 累計7万人突破について

LEADFORでは、採用サイトやオウンドメディア、過去の応募者、リファラル、アルムナイ、イベント参加者など多様な接点から集まった候補者を「タレント」として一元的に蓄積し、興味関心・行動データをもとにしたプレファレンススコア（企業に対する候補者の好意度）で可視化します。

このタレントプールに蓄積された登録者数が、導入企業全体で累計7万人を突破しました（2026年6月時点）。

LEADFORの導入企業には、グループ従業員数2万人を超える業界大手のリーディングカンパニーをはじめ、関東圏を中心に多店舗展開する食品スーパーマーケットチェーン、数百名規模で急成長を遂げるIT・DX推進企業、さらには数万人規模の総合人材サービスから、物流最大手まで、幅広い規模・業態の企業が含まれています。

現在はIT・小売・サービス業・物流・介護・人材サービスなど、特に「年間を通じて大規模かつ継続的に人材を採用する」という共通の課題を持つ業界を中心に導入が加速しています。こうした企業が、応募ごとの関係で終えるのではなく、接点を持った候補者を自社のデータベースとして蓄積・資産化し始めていることが、今回の到達の背景にあります。

導入企業での成果

【事例1：プレファレンススコアを起点に選考体験を見直し、内定承諾数が大きく増加】

プレファレンススコアを用いて候補者ごとの選考体験を見直した結果、内定数が1.6倍へ増加。内定承諾数も2.6倍に増加しました。年収や待遇の条件を変えることなく、候補者一人ひとりの状態に合わせた選考設計によって成果につながった事例です。

【事例2：導入1ヶ月で、タレントプール経由の応募20件・内定2名を創出】

LEADFOR導入からわずか1ヶ月で、タレントプールからの応募20件、内定2名の創出につながりました。蓄積した接点からの採用活動が、母集団形成の主力的な手段の一つへと位置づけを変えつつあります。

両社に共通するのは、いずれもプレファレンススコアで候補者一人ひとりの状態を可視化し、そのデータをもとに最適なタイミング・内容でアプローチや選考体験を設計したことです。これまで活かしきれていなかった接点とデータを資産として活用し、候補者理解を起点に採用を最適化する。こうした取り組みが、両社の成果を支えています。

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プレファレンスリクルーティングとは

プレファレンスリクルーティングとは、候補者の行動や意向を可視化し、そのデータをもとにLEADFOR独自アルゴリズムで算出した企業への好意度「プレファレンススコア」を起点に、最適なアプローチや選考体験を設計・運用する採用手法です。

候補者がどの情報を閲覧し、どのコンテンツに関心を示し、どのタイミングで反応したのか。それらのデータから候補者の状態を理解し、適切な方法・内容・タイミングでアプローチすることで、企業側の一方的な判断に依らない、相互理解を前提とした採用を実現します。

LEADFORは、このプレファレンスリクルーティングを概念で終わらせず、採用現場での実装から日々のオペレーションへの落とし込みまでを一貫して支えるためのサービスです。採用サイト・オウンドメディアの構築、行動データの取得、プレファレンススコアの算出、タレントプールの構築、そして候補者の状態に応じた情報提供やスカウト配信までを、一つのプラットフォーム上で実現できます。

代表コメント

株式会社DOTFIND 代表取締役 中島 陸

「提供開始から約5ヶ月で7万人に到達できたことは、『候補者に選ばれる採用をデータで設計する』というプレファレンスリクルーティングの考え方が、採用の現場に受け入れられ始めた手応えだと捉えています。

ただ、私たちが重視しているのは数そのものではありません。大切なのは、蓄積した一人ひとりの候補者の状態を理解し、その人に合ったタイミングと内容でアプローチを設計できること。そして、そこで得られるプレファレンスや候補者の一次データそのものを、目の前の対応にとどめず、採用活動全体へとフィードバックしていくこと。

7万人という数字は、そのための土台が整いつつあることを示す通過点にすぎません。私たちはここから、プレファレンスリクルーティングを概念から実装のフェーズへと進めていきます。」

今後の展開

DOTFINDは今後も、LEADFORの機能アップデートに加え、導入事例の公開や調査レポートの発表を通じて、プレファレンスリクルーティングの実践事例と有効性を発信していく予定です。

プロダクト概要 ／ 会社概要 ／ 転載について

- サービス名：LEADFOR（リードフォー）- サービス内容：プレファレンス採用マーケティングSaaS- 提供開始日：2026年1月21日- URL：https://leadfor.jp



会社概要

- 会社名：株式会社DOTFIND- 所在地：東京都渋谷区神南1-23-14- 代表者：代表取締役 中島 陸- 事業内容：HRTech SaaSの企画・開発・運営- 設立：2024年11月