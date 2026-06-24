長い夏を、もっと自由に、もっと快適に。「UA SUMMER 2026」特設サイト、6月24日公開。トレンド×ベーシック、機能性アイテムで彩る2026年夏の最新スタイル

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO: 松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）は、「UA SUMMER 2026」特設サイトを2026年6月24日（水）より順次公開します。全4回にわたり、夏の様々なシーンに応じた多彩な着こなしと厳選アイテムをご紹介。本格的な夏の訪れとともに高まる気分に寄り添いながら、「自由」と「快適」をキーワードに、日常をアップデートするスタイルを提案します。

「UA SUMMER 2026」特設サイト

https://store.united-arrows.co.jp/s/all/focuson/events/uasummer2026/

猛暑の長期化に伴い、機能性と快適性を兼ね備えた装いへのニーズが高まっています。このような背景のもと、「UA SUMMER 2026」では、トレンドとベーシックを掛け合わせ、日常からリゾートまで幅広いシーンにフィットする夏のスタイルを発信します。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」をはじめとする当社各ブランドのアイテムを横断的に編集。眩しい日差しや厳しい暑さも味方に変えて、自分らしく過ごせる一着との出会いを。ファッションを通じて夏の日常をアップデートするアイデアをお届けします。

■6月24日（水）公開「夏のファッション」について

日常からリゾートまで活躍するカジュアルアイテムを軸に、メンズは「今着たい夏の3大トップス」として、ポロシャツ、半袖シャツ、Tシャツの王道アイテムをご提案。ウィメンズは「夏の選択 ワンピース派？セパレート派」として、それぞれのスタイルに合わせた着こなしをご紹介します。

＜LOOK＞

ロケーションとスタジオ撮影を組み合わせたビジュアル設計で、着用シーンにリアリティを持たせながらアイテムのディテールもわかりやすくご紹介し、スタイリングの完成度を直感的に伝えます。

＜SHOPPING GUIDE＞

LOOKと連動した注目アイテムをモデルカットとともに紹介します。おすすめポイントやスタッフコメントを加えることで理解を深め、最適な一着を選びやすい構成としています。

＜ALL ITEMS＞

トップス、ボトムス、シューズなどアイテム別でも商品検索ができます。

＜Navigation Page＞

サイト全体の構成を視覚的にわかりやすくご案内しています。

■「UA SUMMER2026」特設サイトの今後の更新スケジュール

・6月24日（水）公開：「夏のファッション」

日常からリゾートまで活躍するカジュアルアイテムを軸にご紹介します。

・7月8日（水）公開予定：「夏のビジネススタイル」

夏の機能性アイテムをご紹介します。

・7月22日（水）公開予定：「SUMMER TRIP」

サンダルなど夏小物をご紹介します。

・8月5日（水）公開予定：「COLOR」

スタイリングに変化をもたらすカラ―アイテムを展開。初秋まで活躍する色合いも取り入れ、長く楽しめるスタイルをお届けします。

＊URLは全て同じです。

https://store.united-arrows.co.jp/s/all/focuson/events/uasummer2026/

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。