【オルファ】柔らかい素材や濡れた素材のカットに適した「テクニックナイフ」を新発売！

オルファ株式会社

オルファ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岡田真一）は、濡れた紙や布などの柔らかい素材を美しく切断できる新商品「テクニックナイフ」を、2026年7月24日（金）より発売いたします。

「テクニックナイフ」は濡れている紙や、布などの柔らかい素材でも繊細かつ美しく切断することができる商品です。

通常のカッターナイフでは、濡れた紙が刃に引っ掛かり破れの原因となるほか、柔らかい素材ではヨレが生じ、切断面の仕上がりに課題がありました。

これらの課題は、刃先が切断物に対して「点」で接触することに起因しているため、本製品では、刃をどの角度で使用しても切断物がとらえることができる扇形刃を採用いたしました。

また、手に馴染む平らな形状と軽量かつコンパクトなボディ設計で、長時間の作業でも負担が少なく、精度の高い作業を実現できる仕様となっています。

■商品特徴

柔らかい素材のカットに適した扇型刃

扇型刃を採用することで、従来のカッターと違い、刃をどの角度で使用しても対象物をとらえることができるので、引っかかりやすい素材でもスムーズな切断が可能です。

濡れた素材でも美しい仕上がり

障子紙や和紙など、濡れている素材でも破れや毛羽立ちを抑え、きれいな切断面を実現します。

左右両用

ネジを固定する位置を入れ替えることで、左利き用としてもお使いいただけます。

指掛かりの良い凸凹形状のグリップ

凸凹形状のグリップは指掛かりが良く、作業性の向上に貢献します。

コード取付穴

本体後部の大きめに設けた穴は様々な金具に対応するため、落下防止用コードやカラビナ、またはフック等に本体を引っ掛けて保管するなど様々な用途でご使用いただけます。

■使用シーン

-障子紙の張り替え作業-

のりを塗布した障子紙でも破れにくいためきれいに切断することが可能です。

-クラフト-

布やフェルトなども、よれずにきれいに切断が可能です。また、扇形刃の刃先を使用することでカドをぴったり落とすことが可能です。

-プロの現場でも-

伝統的なものを扱うプロの職人にも。例えば、濡れた和紙でも切断面がきれいなため、つなぎ目が目立たず美しい仕上がりに。

■商品概要

本体本体パッケージ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43131/table/64_1_300082d5491c033024dc953fa5b0bb05.jpg?v=202606241051 ]

▽「テクニックナイフ」の商品ページ

https://www.olfa.co.jp/products/16047.html

替刃替刃パッケージ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43131/table/64_2_7f822658fee5ea3e57761ae7dc4caeb4.jpg?v=202606241051 ]

▽「テクニックナイフ 替刃」の商品ページ

https://www.olfa.co.jp/blades/1151.html

■会社概要

オルファ株式会社

業種：刃物手道具の製造販売

代表者名：代表取締役 岡田真一

設立日：1967年（昭和42年）6月8日

本社所在地：大阪府大阪市東成区東中本2-11-8

ホームページ：https://www.olfa.co.jp

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オルファ株式会社 営業統括部 国内営業グループ

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