LEEEP、『Instagram分析機能』にフォロー獲得数・保存率など新規指標を多数追加

株式会社REGALI

株式会社REGALI（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：稲田光一郎）が提供する、顧客体験向上プラットフォーム「LEEEP（リープ）」は、ソーシャル機能の「Instagram分析機能」を大幅に拡張しました。投稿別レポート・アカウント別レポートの双方に、新たな指標を多数追加しています。

本機能拡張は、2026年1月にリリースした「スタッフInstagram分析機能」をさらに進化させたものです。フォロー獲得数や保存率、リールの総再生時間など、これまでInstagram側の管理画面で個別に確認する必要があった指標も、LEEEP上で一元的に把握できるようになります。あわせて、LEEEPアプリ版でも同レポートの提供を開始しました。

リリースの背景

ECにおけるスタッフ一人ひとりによる発信は、ブランドの世界観や商品の魅力を伝える有効な手段として、多くの企業様で取り組みが進んでいます。一方で、運用が定着するにつれ、「発信の成果をどう評価し、次の改善につなげるか」が新たな課題となっています。

LEEEPでも2026年1月に「スタッフInstagram分析機能」を公開し、スタッフのSNS発信を「見える成果」として可視化する取り組みを進めてまいりました。

機能をご活用いただく中で、フォロワー数や閲覧数といった基本指標だけでは、

- どの投稿が新規フォローにつながったのか- 保存されやすい投稿の特徴は何か- リールがきちんと最後まで視聴されているのか

といった、より踏み込んだ分析が難しく、改善のヒントが得にくい状況がありました。

こうしたお取引先からのご要望を受け、今回、投稿別・アカウント別レポートの双方で新たな指標を大幅に拡充しました。スタッフによるInstagram運用の評価・改善を、データに基づいて加速できる環境を整えています。

強化された分析レポートの概要

■ 投稿別レポート - 投稿ごとの効果をより精緻に把握

これまで取得できていた基本指標に加え、以下の項目を新たに可視化します。

- フォロー獲得数：当該投稿をきっかけにアカウントを新たにフォローしたユーザー数- プロフィールアクセス数：当該投稿経由でプロフィール画面を閲覧したユーザー数- 総再生時間：リール投稿の累計再生時間（秒）- 再生スキップ率：リールが最初の3秒以内にスキップされた視聴の割合- いいね率／保存率／コメント率：各アクション数をリーチ数で割った比率- 投稿日の期間指定フィルタ：任意の期間に絞り込んで分析可能

投稿単位での効果を多面的に把握できます。フォロワー獲得につながりやすい投稿の傾向や、保存されやすい投稿の特徴、リールの視聴維持率など、運用改善に直結する分析が可能です。

■ アカウント別レポート - アカウント全体の成長と運用バランスを可視化

アカウント全体の動きをまとめて把握するための指標も拡充しました。

- 投稿種別ごとの投稿数：集計期間内のフィード・リール・ストーリーそれぞれの投稿数- 初日フォロワー／末日フォロワー：集計期間の初日と末日時点のフォロワー数- フォロワー増加：集計期間の初日と末日時点のフォロワー数の差分値- 閲覧・リーチ・いいね等の平均値：各指標の投稿あたりの平均値- 投稿日の期間指定フィルタ：任意の期間に絞り込んで分析可能

本部担当者の方が、スタッフごとの投稿状況やフォロワー獲得状況を横断的に把握しやすくなります。

※フォロー獲得数・プロフィールアクセス数はフィード・ストーリー投稿が対象、総再生時間・再生スキップ率はリール投稿が対象です。

アプリでも、現場のスタッフが自分の数値を手元で確認可能に

本機能強化にあわせて、LEEEPアプリ版でもInstagram分析レポートの提供を開始しました。

本部担当者がWeb管理画面で全体の分析を行う一方、現場のスタッフ一人ひとりが、自分の投稿の成果をアプリで手元から確認できるようになります。

「自分が投稿したリールがどれくらい視聴されたか」「自分の投稿でフォロワーが増えたか」を、スタッフ自身がいつでも確認できる環境を整えました。日々の発信の振り返りや、次の投稿改善に役立てやすくなります。

本部だけが数値を把握する従来の運用から、現場のスタッフ自身も自分の発信成果と向き合い、改善に取り組める運用へ。Web管理画面とアプリの両面から、スタッフによるInstagram運用全体をデータに基づいて支える環境を提供します。

活用イメージと導入メリット

今回の機能強化により、スタッフによるInstagram運用において、以下のような体験が実現します。

今後の展望

- データドリブンなKPI管理フォロー獲得数・保存率・リールの視聴維持率など、これまで把握しづらかった指標を一元的に確認できます。Instagram運用のKPI分析を強化できます。- リール投稿のパフォーマンス改善総再生時間や再生スキップ率を確認することで、動画コンテンツの質改善や次回投稿の改善施策に、データに基づいて取り組めます。- スタッフ間の横断的な比較・改善本部担当者の方は、スタッフごとの投稿状況やフォロワー獲得状況を横断的に比較できます。再現性のあるSNS戦略の設計につなげられます。- 属人化の解消と組織的な活用個々のスタッフの発信を点ではなく、企業全体の活動として捉えられます。スタッフ一人ひとりの取り組みが企業の成果につながっていることを、正当に評価できる環境を整えます。

LEEEPは、スタッフのSNS発信を「個人の努力」で終わらせるのではなく、企業の価値を高める戦略的な資産として育て、活用していくための基盤を提供してまいります。

今後もEC事業者様の声を起点としながら、ソーシャル機能をはじめとする各機能の拡充と使いやすさの向上を進めてまいります。本部担当者・現場スタッフの双方が同じデータを見ながら改善に取り組める運用環境を整え、ブランド様の成長を支援できるよう進化を続けてまいります。

LEEEPについて

「LEEEP」は、ブランドの世界観と顧客体験を統合デザインし、ECを"共感と没入の体験"へ進化させるプラットフォームです。UGC（ユーザー生成コンテンツ）、レビュー、動画、ウェブ接客など多様な機能でブランドの魅力と信頼を引き出します。2,100以上のECサイトで導入され、ノーコードで誰でも簡単にブランド体験を高められます。

LEEEPの主な特長

■ 多彩なコンテンツでEC体験をリッチ化

UGC、動画、ウェブ接客、レビュー等のコンテンツを活用し、ECサイトのコンテンツをリッチ化。注文率・滞在時間・注文単価の向上を実現します。

■ ノーコードで簡単導入・運用

専門知識がなくても簡単に導入可能。シンプルで直感的な管理画面により、少人数のチームでも効率的に運用でき、運用コストを大幅に削減できます。

■ 複数の顧客接点をLEEEPで一元管理

UGC、動画、ソーシャル、レビューなど、ECに必要な顧客接点をLEEEP一つで統合管理。コンテンツ運用やデータ管理をスムーズにし、ブランド体験を継続的に磨いていける環境づくりを支援します。

会社概要

LEEEP公式サイト :https://leeep.jp/

会社名：株式会社REGALI

代表者：代表取締役社長 稲田光一郎

所在地：東京都渋谷区

事業内容：顧客体験向上プラットフォーム「LEEEP」の開発・提供

HP：https://regali.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社REGALI

担当者：北野

Email ：info@regali.co.jp