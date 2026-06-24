韓国スキンケアブランド「Ooznary」、代官山 蔦屋書店にて期間限定POP UPを開催決定

bihibi株式会社

韓国発のスキンケアブランド「Ooznary（オーズナリー）」は、2026年6月22日（月）から7月13日（月）までの期間、代官山 蔦屋書店 1号館2階 美容・ウェルネスフロアにて期間限定POP UPを開催いたします。

今回のPOP UPでは、Ooznaryの人気商品「ビタ3セラム」をはじめ、先日発表された2026年上半期ベストコスメ第2位 フェイスクリーム部門にも選ばれた「ビタ３プリンクリーム」などの人気アイテムを展開いたします。

さらに、日本ではまだ展開されていない「ジェットブルーシリーズ」を特別にご紹介するほか、新商品「ビタ3シートマスク」や「センテラPDRNブレンドマスク」、「アゼライン酸CICAマスクパック」もラインアップに加わります。ブランドを代表する人気商品から日本未発売シリーズ、新商品までを一度に体験できる機会として、Ooznaryの世界観とスキンケアラインを幅広くご覧いただけます。

■概要

開催期間：2026年6月22日（月）～7月13日（月）

開催場所：代官山 蔦屋書店 1号館2階 美容・ウェルネスフロア

営業時間：9：00~22：00（店舗営業時間に準ずる）

※初日6月22日13：00～、最終日7月13日は20：00まで

・ご購入特典

期間中、Ooznary商品を1点以上ご購入いただいたお客様に、「Vita3セラム」と「Vita3プリンクリーム」のサシェキットをプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

・SNSキャンペーン

公式SNSフォローキャンペーン（土日限定） Ooznary公式SNSアカウントをフォローいただいたお客様に、サシェサンプルをプレゼントいたします。

※土日限定実施 ※なくなり次第終了

・ハッシュタグ投稿キャンペーン

POP UP会場の様子を撮影し、指定ハッシュタグを付けてSNSへ投稿いただいた方の中から、

抽選で100名様にOoznaryの人気商品「Vita3セラム」本品をプレゼントいたします。

※応募方法・対象ハッシュタグの詳細は画像または公式SNSをご確認ください。

bihibi公式Instagram https://www.instagram.com/bihibi_official_jp/

Ooznary日本公式Instagram https://www.instagram.com/ooznary.japan/

■新商品

ビタ３シートマスク

#透明感ケア*



ビタ3マスクパック

3種のビタミン※配合。

うるおいを与え、つややかで明るい肌印象へ導くシートマスク。

*うるおいを与えることによる

※整肌成分

アゼライン酸CICAマスクパック

#肌バランスケア*

アゼライン酸※1 × CICA※2 マスクパック

うるおいを与え、なめらかな肌印象へ導くバランスケア

※1 整肌成分

※2 ツボクサエキス（整肌成分）

センテラPDRNマスクパック

#バリアケア*

センテラPDRN マスクパック

うるおいを与え、健やかな肌印象へ

*うるおいを与えるお手入れ

■Ooznaryについて

Ooznary（オーズナリー）は、「Ooze（にじみ出る）」と「Ordinary（日常）」を組み合わせたブランド名の通り、「日常の中で自然と良い記憶としてにじみ出るブランドでありたい」という想いから誕生した韓国発のスキンケアブランドです。 肌とライフスタイルのバランスに着目し、毎日のスキンケア習慣に寄り添う製品を展開。代表商品の「Vita3セラム」をはじめ、37シリーズやサンケアラインなど、多様なニーズに応える製品ラインアップを展開しています。

Ooznaryは今後も、日本国内におけるオフライン展開を積極的に推進し、より多くのお客様にブランドの魅力を直接体験いただける機会を創出してまいります。