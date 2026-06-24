焼肉もメロンも好きなだけ！焼肉【カルビ一丁】で夏のごほうび企画「メロン食べ放題」を7月7日より期間限定で開催

株式会社甲羅

「おいしさと楽しさの創造」を理念に掲げる株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：沼澤 裕）が展開する焼肉食べ放題「カルビ一丁」は、直営3店舗にて2026年7月7日（火）から8月3日（月）の期間で夏のフルーツフェア第1弾「メロン食べ放題」を開催します。なお、本フェアはメロンがなくなり次第終了となりますのでお早めのご来店をおすすめします。

フレッシュメロンも特製スイーツも食べ放題！夏限定のごほうびフェア

「メロン食べ放題」は、焼肉食べ放題コースをご利用のお客様を対象に、プラス990円（税込1,089円）でお楽しみいただける期間限定企画です。食べ放題で楽しめるのは、みずみずしいフレッシュメロンをはじめ、厳選したメロンを使用したロールケーキや北海道メロンを使用した特製アイスなど、メロンの魅力を存分に味わえるラインアップ。焼肉を楽しんだ後のデザートタイムを華やかに彩ります。



カルビ一丁が提案するのは、焼肉だけでは終わらない“プラスアルファの食べ放題体験”。ご家族でのお食事はもちろん、夏休みの思い出づくりや友人との集まりにもぴったりな、少し贅沢な時間をお楽しみいただけます。旬の味覚を思う存分楽しめるこの機会をぜひお見逃しなく。

メロンロールケーキ

芳醇な香りと甘さのクリームとふわっとしたスポンジの組合せが抜群なロールケーキ。

北海道メロンアイス

メロン好きにはたまらない！北海道メロンの果汁感たっぷりの濃厚メロンアイス。

カルビ一丁「メロン食べ放題」について

■開催期間：2026年7月7日（火）～8月3日（月）※メロンがなくなり次第終了

■料 金：通常の食べ放題各コースにプラス990円（税込1,089円）で100分(L.O80分)食べ放題

■開催店舗：カルビ一丁花田店、カルビ一丁浜北店、カルビ一丁静岡店



※幼児（6才未満）のお客様は無料です。

※1グループ全員のご注文が必要です。

※平日ランチタイムではご注文いただけません。

※メニュー内容は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

※写真はすべてイメージです。



■食べ放題コース

【名物一丁コース】https://karubi-1cho.jp/menu/course/

【三大焼肉コース】https://karubi-1cho.jp/menu/course2/

【牛タン・国産牛コース】https://karubi-1cho.jp/menu/course3/

【お気軽コース】https://karubi-1cho.jp/menu/course4/

「焼肉カルビ一丁」について

焼肉カルビ一丁ホームページはこちら :https://karubi-1cho.jp/

焼肉カルビ一丁は1996年の1号店オープンから肉の品質には徹底してこだわり、仕入れをおこなっております。また、素材を熟知した調理人により部位や肉質に応じたカットやタレのもみ込みなども店内でおこない、最高の状態でお客様へお届けしております。定番のカルビやハラミ、ホルモンの他にもカルビ一丁三大名物のとろ玉すき焼きカルビや白ネギ一丁タン、旨辛壺漬けドラゴンカルビなど、ひと味違った逸品も味わえる充実の食べ放題コースをご用意しています。これからも【ワンランク上の焼肉食べ放題】をコンセプトに幅広く地域の皆様に支持される焼肉店を目指します。

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月(創業／1969年12月)

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導