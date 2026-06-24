廃棄予定の花をハンドメイド素材へ。MY mamaが続けるロスフラワー活用の取り組み

株式会社MY mama

株式会社MY mamaは、結婚式などのセレモニーで使用されるブーケ制作の過程で生まれる、廃棄予定だった花を活用し、ハンドメイド作家様向けのドライフラワー素材として届ける取り組みを行っています。

■ 捨てられるはずだった花を、作品づくりの素材へ

結婚式などの大切なセレモニーで使われるブーケ。

その制作過程では、どうしても使いきれず廃棄予定となる花が生まれます。

本来であれば捨てられるはずだった花たち。

しかし、その一つひとつは美しく、色も形も作品づくりに活かせる魅力を持っています。

MY mamaは、こうした花をハンドメイド作品の素材として活用していただくことで、廃棄を減らしながら、作家様の創作活動にも役立てたいと考えています。

MY mamaでは、そうした花をハンドメイド作家様へ届ける取り組みを以前より続けています。

花をそのままコーティングして作品に仕立てたり、細かくちぎってレジンに封入したりと、活用方法はさまざまです。

たっぷりお届けすることで、作家様が思う存分作品づくりに使える素材となることを目指しています。

■ 作品に使いやすいよう、色味のバランスを一つひとつ調整

ハンドメイド作品に使用する素材として、色のバランスはとても重要です。

MY mamaでは、1箱の中にさまざまな色味が入るよう、スタッフが一点一点バランスを見ながら詰め合わせています。

どんな色の作品にも合わせやすく、作家様が自由にアレンジできるように。

そんな想いを込めて、色の組み合わせを整えています。

さらに、花の彩りを加えるため、代表 蟹江が育てた紫陽花をドライフラワーに加工し、セットに加えています。

花びらも大小さまざまなサイズが入るようにし、作品づくりの幅が広がる内容に仕上げています。

■ 1日に作れるのはわずか10個。手作業で丁寧にパッキング

ドライフラワーは、大きな袋に入った状態で届きます。

そこからまず色ごとに仕分け、グラムを量り、箱の中で色味のバランスを整えながら、丁寧にパッキングを行います。

すべて手作業で行っているため、1日に作れる数はわずか10個ほどです。

効率や利益を追求するための商品ではありません。

「こんなにきれいな花を捨ててしまうのはもったいない」

その気持ちから続けている取り組みです。

■ 作家様にも喜ばれる価格で、みんなが笑顔になれる素材へ

MY mamaでは、ハンドメイドを楽しむ方が手に取りやすい価格で素材を届けることを大切にしています。

今回のドライフラワーも、作家様に気軽に使っていただける価格設定を意識しました。

美しい花を廃棄せず、作品づくりに活かす。

作家様にとっては創作素材となり、花にとっては新たな形で生まれ変わる機会となる。

MY mamaは、この取り組みを通して、関わる人が笑顔になれるサステナブルな循環を目指しています。

■ 商品概要

商品名：サステナブル ドライフラワー

発売日：2026年6月25日（木）20:00

価格：税込770円

内容量：20g

販売店舗：手作り工房MYmama（エムワイママ）

https://item.rakuten.co.jp/auc-my-mama/2377/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社MY mama（エムワイママ）

公式サイト お問い合わせフォーム：https://mymama.co.jp/contact/

【株式会社MY mamaについて】

「お客様の創作意欲に火をつけ、作る喜びを感じて頂きたい」

株式会社MY mama（エムワイママ）は、手芸材料の企画製造販売を行う会社です。

全従業員がハンドメイドユーザーの視点に立ち、質の高い商品を誰もが手を出せる価格でご提供することをポリシーに毎月新商品を開発、発売しています。

創業者の20年以上に及ぶ変わらぬハンドメイドへの思いが社風となり、現在に至ります。

楽天ショップ: https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-my-mama/

ヤフーショップ：https://shopping.geocities.jp/my-mama/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/node/5326726051

Instagram配信中（@tedukuri_my_mama）

https://www.instagram.com/tedukuri_my_mama/

会社名：株式会社MY mama

所在地：愛知県名古屋市南区南野2丁目291番

代表者：蟹江 幸子

公式HP：https://mymama.co.jp/

事業内容: 手芸材料の企画・製造・販売