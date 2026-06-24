アートホテル大阪ベイタワー お子さまの“夢のケーキ”をカタチにするイラストコンテスト

アートホテル大阪ベイタワー（所在地：大阪府大阪市港区、総支配人：守屋 浩二、以下当ホテル）では、小学校6年生までのお子さまを対象にした夏休み特別企画『夢のケーキコンテスト』を実施いたします。





当ホテルの夏の恒例イベントとなりました本企画を、今年も開催いたします。2026年8月31日（月）まで「こんなケーキ、食べてみたい！」という自由な発想をもとに、お子さまが思い描く“夢のケーキ”のイラストを募集します。最優秀賞に選ばれた作品は、ホテルパティシエの手によって実際のケーキとして再現し作者へ贈呈いたします。さらにレプリカケーキを当ホテル2階ロビーにて期間限定で展示し、来館いただくゲストの皆さまへお披露目いたします。

受賞者には当ホテルの人気ビュッフェレストラン「スカイビュッフェ51」へのご招待や宿泊ご招待、QUOカードなどの豪華賞品もご用意。絵を描くのが好きなお子さまはもちろん、ケーキが大好きなお子さまのご参加も大歓迎です。

★2025年 最優秀賞作品『そらのはかせケーキ』





『夢のケーキコンテスト』概要

【応募内容】テーマ：あなたが思う「夢のケーキ」

※募集期間に描かれた作品に限る ※複数応募可

【応募期間】2026年8月31日（月）※郵送の場合は必着となります。

【応募方法】二次元バーコードよりデータ送付 または 郵送





https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTdcbPi7Om9WVmY8WFeceRQ6t25B9p2b-a3J9CM3tGpy8Tiw/viewform?usp=publish-editor

▼郵送の場合、下記までお送りください。

〒552-0007 大阪市港区弁天1-2-1

アートホテル大阪ベイタワー「夢のケーキ イラスト」係

【受賞賞品】

最優秀賞1名

・応募作品をシェフパティシエが実際に制作し受賞者ご本人にお渡し、応募作品のレプリカを2階ロビーに展示

・スカイビュッフェ51 ディナービュッフェご招待（ご本人様を含む最大4名様）

・ご宿泊ご招待（ご本人含む最大4名様）

優秀賞2名

・スカイビュッフェ51 ランチビュッフェご招待（ご本人様を含む最大4名様）

・応募作品を2階ロビーに展示

特別賞2名

・QUOカード 5,000円分

・応募作品を2階ロビーに展示

入賞5名

・QUOカード 1,000円分

・応募作品を2階ロビーに展示

【提 出】サイズ：A3まで

※体裁：横向き

※備考：郵送の場合、画用紙裏側にお名前、年齢、ご連絡先、ご住所をご記入ください。イラストへの思いがあれば同送ください（用紙は指定なし）。

【参加資格】小学校6年生まで

【結果発表】2026年10月上旬予定（アートホテル大阪ベイタワー公式ウェブサイトにて）

※当選されたお客様には個別にご連絡いたします。

【応募にあたっての注意事項】

・本企画にご応募いただいた個人情報においては、本企画並びに当ホテルご案内以外での目的には使用いたしません。

・電話番号、メールアドレス、住所は当選された際に利用させていただきます。

・ご応募いただいた作品は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

・優秀賞、特別賞、入賞の作品とそのタイトルを公式ウェブサイトならびにプレスリリース、公式SNSにて公表させていただきます。

・最優秀賞受賞の作品は、作品とそのタイトルならびに応募者様のお名前も公表させていただきます。

・二次元バーコードでデータを送付いただき、最優秀賞・優秀賞・特別賞・入賞に選ばれた場合、作品の原本の郵送をお願いする場合がございます。

・ご応募いただいた作品は、入選の有無に関わらず館内に展示させていただく可能性がございます。

・メールでお問い合わせいただいた後、3日経っても返信がない場合は、アートホテル大阪ベイタワー公式インスタグラムのDMへご連絡ください。

【本企画お問い合わせ】TEL: 06-6577-1115（マーケティング担当 平日10:00~18:00）

アートホテル大阪ベイタワー公式ウェブサイト：https://iconia.co.jp/hotel-art-hotel-osaka-bay-tower-osaka/

※写真はイメージです。

― 「アートホテル大阪ベイタワー」概要 ―

アートホテル

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

※施設により付帯設備は異なります。

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 茨城❶アートホテル鹿島セントラル 新潟❷アートホテル新潟駅前、アートホテル上越 東京❶アートホテル日暮里 ラングウッド 千葉❶アートホテル成田 大阪❶アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉OSAKA BAY TOWER） 福岡❶アートホテル小倉 ニュータガワ 長崎❶アートホテル佐世保セントラル 大分❶アートホテル大分 宮崎❶アートホテル宮崎 スカイタワー 鹿児島❶アートホテル鹿児島 沖縄❶アートホテル石垣島

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日に始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp