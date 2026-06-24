【要注意】買取店で「他店も見てから」と言われた顧客を逃さない管理方法
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買取店の現場では、お客様から「他店も見てから決めます」と言われる場面が少なくありません。この一言は失注に見えますが、実際にはまだ成約の可能性が残っている状態です。しかし、誰が、いつ、何を持ち込み、どの金額を提示したのかを正確に残していなければ、再連絡や再提案は難しくなります。集客経路や顧客対応、在庫管理、古物台帳対応が複雑化する中で、こうした見込み顧客を管理する体制は、買取店経営において重要性を増しています。
■「他店も見てから」が管理できない店舗の課題
「他店も見てから」と言われた顧客を管理できない店舗では、接客内容がスタッフ個人の記憶やメモに依存しがちです。たとえば、査定品目、提示金額、他店比較の理由、再来店の可能性、連絡可否などが残っていないと、後日フォローを行うことができません。さらに、店舗買取、出張買取、催事買取を並行している場合、問い合わせ情報や案件の進捗が分散し、対応漏れが起きやすくなります。紙の査定メモ、Excel、LINE、電話履歴、スタッフ個人のメモが分かれている状態では、見込み顧客を経営資産として活用することが難しくなります。
■なぜ今、顧客管理の見直しが必要なのか
リユース市場は拡大傾向にあり、買取店を探す顧客の行動も変化しています。Google検索やGoogleマップで近隣店舗を比較し、複数店舗に査定を依頼することは自然な流れになっています。そのため、買取店側には「一度来店した顧客をどう管理するか」「比較検討中の顧客にどう再接触するか」という視点が必要です。一方で、少人数運営の店舗では、接客、査定、在庫管理、売上確認、古物台帳対応までを限られた人員で行う必要があります。単発の集客施策だけでなく、問い合わせから成約後までを一元的に管理する仕組みが求められています。
■買取コージでできること
買取コージは、買取業に特化したクラウド型CRMです。問い合わせ一元管理、案件管理、在庫管理、顧客管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応など、買取店の現場で必要になる管理機能をまとめて扱えます。「他店も見てから」と言われた顧客についても、査定内容、提示金額、案件ステータス、顧客情報、過去の買取履歴を残すことで、後日の再提案やリピート促進に活用しやすくなります。単なる顧客名簿ではなく、問い合わせから査定、案件管理、成約後の顧客管理、在庫・売上管理、古物台帳対応までを一元的に管理できる点が特徴です。
■買取コージの主なメリット
買取コージを活用することで、問い合わせ情報を一元管理し、対応漏れを防ぎやすくなります。案件ごとの進捗や査定履歴を残せるため、「比較中」「再連絡予定」「成約済み」「見送り」などの状態を把握しやすくなります。また、顧客情報や過去の買取履歴を蓄積することで、再来店促進やリピート施策にも活用しやすくなります。在庫、金庫、売上分析をまとめて確認できるため、店舗経営の数字を把握しやすくなり、古物台帳対応によって日々の帳簿作成や管理業務の負担軽減にもつながります。複数店舗や少人数運営でも、紙、Excel、個別メモに分散しがちな情報をクラウド上に集約し、情報共有と業務標準化を進めやすくなります。
■まとめ
「他店も見てから」と言われた顧客をそのまま放置するか、見込み顧客として管理するかで、店舗運営の精度は変わります。買取店に必要なのは、強引な追客ではなく、問い合わせ、顧客、案件、在庫、売上、古物台帳を一元的に管理し、必要なタイミングで適切に対応できる体制です。買取コージは、買取店の業務効率化と顧客管理を支援するクラウド型CRMとして、店舗買取、出張買取、催事買取などを行う買取事業者の管理体制づくりをサポートします。
【サービス概要】
サービス名：買取コージ
URL：https://kaitori-koji.jp/
提供形態：クラウド型CRM
対象：店舗買取・出張買取・催事買取などを行う買取事業者
対応機能：問い合わせ一元管理、案件管理、在庫管理、顧客管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応 など
【会社概要】
会社名：合同会社マイアジアエンターテイメント
所在地：東京都小金井市本町6-9-39
設立：2021年11月
事業内容：買取業特化のSaaS型顧客管理システム「買取コージ」他
URL：https://kaitori-koji.jp/
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
買取店の現場では、お客様から「他店も見てから決めます」と言われる場面が少なくありません。この一言は失注に見えますが、実際にはまだ成約の可能性が残っている状態です。しかし、誰が、いつ、何を持ち込み、どの金額を提示したのかを正確に残していなければ、再連絡や再提案は難しくなります。集客経路や顧客対応、在庫管理、古物台帳対応が複雑化する中で、こうした見込み顧客を管理する体制は、買取店経営において重要性を増しています。
■「他店も見てから」が管理できない店舗の課題
「他店も見てから」と言われた顧客を管理できない店舗では、接客内容がスタッフ個人の記憶やメモに依存しがちです。たとえば、査定品目、提示金額、他店比較の理由、再来店の可能性、連絡可否などが残っていないと、後日フォローを行うことができません。さらに、店舗買取、出張買取、催事買取を並行している場合、問い合わせ情報や案件の進捗が分散し、対応漏れが起きやすくなります。紙の査定メモ、Excel、LINE、電話履歴、スタッフ個人のメモが分かれている状態では、見込み顧客を経営資産として活用することが難しくなります。
■なぜ今、顧客管理の見直しが必要なのか
リユース市場は拡大傾向にあり、買取店を探す顧客の行動も変化しています。Google検索やGoogleマップで近隣店舗を比較し、複数店舗に査定を依頼することは自然な流れになっています。そのため、買取店側には「一度来店した顧客をどう管理するか」「比較検討中の顧客にどう再接触するか」という視点が必要です。一方で、少人数運営の店舗では、接客、査定、在庫管理、売上確認、古物台帳対応までを限られた人員で行う必要があります。単発の集客施策だけでなく、問い合わせから成約後までを一元的に管理する仕組みが求められています。
■買取コージでできること
買取コージは、買取業に特化したクラウド型CRMです。問い合わせ一元管理、案件管理、在庫管理、顧客管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応など、買取店の現場で必要になる管理機能をまとめて扱えます。「他店も見てから」と言われた顧客についても、査定内容、提示金額、案件ステータス、顧客情報、過去の買取履歴を残すことで、後日の再提案やリピート促進に活用しやすくなります。単なる顧客名簿ではなく、問い合わせから査定、案件管理、成約後の顧客管理、在庫・売上管理、古物台帳対応までを一元的に管理できる点が特徴です。
■買取コージの主なメリット
買取コージを活用することで、問い合わせ情報を一元管理し、対応漏れを防ぎやすくなります。案件ごとの進捗や査定履歴を残せるため、「比較中」「再連絡予定」「成約済み」「見送り」などの状態を把握しやすくなります。また、顧客情報や過去の買取履歴を蓄積することで、再来店促進やリピート施策にも活用しやすくなります。在庫、金庫、売上分析をまとめて確認できるため、店舗経営の数字を把握しやすくなり、古物台帳対応によって日々の帳簿作成や管理業務の負担軽減にもつながります。複数店舗や少人数運営でも、紙、Excel、個別メモに分散しがちな情報をクラウド上に集約し、情報共有と業務標準化を進めやすくなります。
■まとめ
「他店も見てから」と言われた顧客をそのまま放置するか、見込み顧客として管理するかで、店舗運営の精度は変わります。買取店に必要なのは、強引な追客ではなく、問い合わせ、顧客、案件、在庫、売上、古物台帳を一元的に管理し、必要なタイミングで適切に対応できる体制です。買取コージは、買取店の業務効率化と顧客管理を支援するクラウド型CRMとして、店舗買取、出張買取、催事買取などを行う買取事業者の管理体制づくりをサポートします。
【サービス概要】
サービス名：買取コージ
URL：https://kaitori-koji.jp/
提供形態：クラウド型CRM
対象：店舗買取・出張買取・催事買取などを行う買取事業者
対応機能：問い合わせ一元管理、案件管理、在庫管理、顧客管理、金庫管理、売上分析、古物台帳対応 など
【会社概要】
会社名：合同会社マイアジアエンターテイメント
所在地：東京都小金井市本町6-9-39
設立：2021年11月
事業内容：買取業特化のSaaS型顧客管理システム「買取コージ」他
URL：https://kaitori-koji.jp/
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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