日本のスズ市場規模は2034年までに23.11キロトンに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）2.21%で推移する見込みです。

日本のスズ市場規模は2034年までに23.11キロトンに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）2.21%で推移する見込みです。