日本のスズ市場規模は2034年までに23.11キロトンに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）2.21%で推移する見込みです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353419/images/bodyimage1】
日本の錫市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の錫市場：製品タイプ別、用途別、最終用途産業別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の錫市場は2025年に18.99キロトンに達し、2034年には23.11キロトンに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.21%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺地域に電子機器メーカー、自動車部品サプライヤー、包装施設が集中していることがその要因となっています。金属錫は最大の製品タイプセグメントであり、はんだ付け、錫めっき、特殊合金製造など幅広い用途で使用されています。はんだ付けは主要な用途カテゴリーであり、消費量の約48.56%を占めています。これは、RoHS（有害物質使用制限）規制によって義務付けられた鉛フリーはんだ合金への世界的な移行が牽引しています。電子機器製造は需要の33.12%を占め、最大のエンドユーザー産業分野となっているが、自動車用途は電気自動車の生産拡大や、先進運転支援システムおよび電力管理モジュールへの錫系部品の統合により、最も速い成長率（年平均成長率3.74%）で進展している。
日本の錫市場は、純金属錫、SAC305錫銀銅はんだなどの錫合金、錫化合物、錫系コーティングなど、錫製品と用途の全範囲を網羅しています。主な用途としては、電子機器のはんだ付け、耐食性のための錫めっき、化学合成、自動車部品、食品包装材料などが挙げられます。この市場を牽引しているのは、電子機器製造と自動車生産における日本の世界的なリーダーとしての地位、鉛フリーはんだへの世界的な移行による従来型配合を超える錫系合金の持続的な需要、そして電気自動車プラットフォームにおける錫の用途拡大です。電気自動車プラットフォームでは、高導電性の錫がバスバー、トランジスタ接合層、バッテリー熱管理システムにおいて重要な役割を果たしています。
さらに、リサイクル可能な錫系コーティングを含む持続可能な包装技術革新への注目の高まり、鉛フリー製造慣行を支援する政府政策、そして5Gインフラや再生可能エネルギーシステムなどの新興技術分野における新たな用途を可能にする錫合金研究の進歩も、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-tin-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 自動車の電動化と電気自動車部品の需要
日本の電気自動車製造への急速な移行は、内燃機関車とは大きく異なるスズ系部品プロファイルを必要とするEVプラットフォームにおいて、スズの需要パターンを根本的に変革しつつあります。電気自動車のアーキテクチャでは、配電用のバスバー、パワーエレクトロニクスのトランジスタ接合層、バッテリーの放熱用サーマルマネジメントパッドなど、重要な用途に高導電性のスズが組み込まれており、いずれも優れた電気伝導性と熱性能が求められます。日本の主要自動車メーカー（トヨタ、ホンダ、日産、マツダ）は、EVプラットフォーム開発に数百億ドルを投資しており、スズ系はんだやめっき材料に対する持続的な需要を生み出しています。EVプラットフォーム全体に先進運転支援システムが統合されることで、車両1台あたりのスズ消費量はさらに増加し、自動車エレクトロニクスの専門家は、先進的なEVプラットフォームでは車両1台あたりのスズ使用量が1.2キログラムを超えると推定しています。
日本の錫市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の錫市場：製品タイプ別、用途別、最終用途産業別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の錫市場は2025年に18.99キロトンに達し、2034年には23.11キロトンに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.21%です。関東地方が市場を牽引しており、東京とその周辺地域に電子機器メーカー、自動車部品サプライヤー、包装施設が集中していることがその要因となっています。金属錫は最大の製品タイプセグメントであり、はんだ付け、錫めっき、特殊合金製造など幅広い用途で使用されています。はんだ付けは主要な用途カテゴリーであり、消費量の約48.56%を占めています。これは、RoHS（有害物質使用制限）規制によって義務付けられた鉛フリーはんだ合金への世界的な移行が牽引しています。電子機器製造は需要の33.12%を占め、最大のエンドユーザー産業分野となっているが、自動車用途は電気自動車の生産拡大や、先進運転支援システムおよび電力管理モジュールへの錫系部品の統合により、最も速い成長率（年平均成長率3.74%）で進展している。
日本の錫市場は、純金属錫、SAC305錫銀銅はんだなどの錫合金、錫化合物、錫系コーティングなど、錫製品と用途の全範囲を網羅しています。主な用途としては、電子機器のはんだ付け、耐食性のための錫めっき、化学合成、自動車部品、食品包装材料などが挙げられます。この市場を牽引しているのは、電子機器製造と自動車生産における日本の世界的なリーダーとしての地位、鉛フリーはんだへの世界的な移行による従来型配合を超える錫系合金の持続的な需要、そして電気自動車プラットフォームにおける錫の用途拡大です。電気自動車プラットフォームでは、高導電性の錫がバスバー、トランジスタ接合層、バッテリー熱管理システムにおいて重要な役割を果たしています。
さらに、リサイクル可能な錫系コーティングを含む持続可能な包装技術革新への注目の高まり、鉛フリー製造慣行を支援する政府政策、そして5Gインフラや再生可能エネルギーシステムなどの新興技術分野における新たな用途を可能にする錫合金研究の進歩も、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-tin-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 自動車の電動化と電気自動車部品の需要
日本の電気自動車製造への急速な移行は、内燃機関車とは大きく異なるスズ系部品プロファイルを必要とするEVプラットフォームにおいて、スズの需要パターンを根本的に変革しつつあります。電気自動車のアーキテクチャでは、配電用のバスバー、パワーエレクトロニクスのトランジスタ接合層、バッテリーの放熱用サーマルマネジメントパッドなど、重要な用途に高導電性のスズが組み込まれており、いずれも優れた電気伝導性と熱性能が求められます。日本の主要自動車メーカー（トヨタ、ホンダ、日産、マツダ）は、EVプラットフォーム開発に数百億ドルを投資しており、スズ系はんだやめっき材料に対する持続的な需要を生み出しています。EVプラットフォーム全体に先進運転支援システムが統合されることで、車両1台あたりのスズ消費量はさらに増加し、自動車エレクトロニクスの専門家は、先進的なEVプラットフォームでは車両1台あたりのスズ使用量が1.2キログラムを超えると推定しています。