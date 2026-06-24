日本のノンアルコール飲料市場規模、2034年までに765億米ドルに到達へ（CAGR 7.31%で成長）
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日本のノンアルコール飲料市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のノンアルコール飲料市場：製品タイプ別、包装タイプ別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のノンアルコール飲料市場は2025年に405億米ドルに達し、2034年には765億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は7.31%となる見込みである。
日本は、お茶やコーヒー飲料の人気に支えられ、世界第3位のノンアルコール飲料市場です。ノンアルコール飲料市場は、日本の飲料市場全体の40%以上を占め、お茶やコーヒーなどの清涼飲料の魅力の高まりや、人々の文化的な発展に伴い、長期間にわたり成長を続けています。この市場には、炭酸飲料、ジュース、ボトル入り飲料水、スポーツドリンク、エナジードリンク、そしてすぐに飲める（RTD）お茶やコーヒーが含まれます。サントリーホールディングス、アサヒグループホールディングス、キリンホールディングス、伊藤園、コカ・コーラ ボトラーズジャパン、ダイドーグループホールディングスといった主要な国内企業が、主要なノンアルコール飲料カテゴリーすべてにおいてマルチブランド戦略を展開しています。
日本のノンアルコール飲料市場は、2つの強力な要因が重なり合うことで変貌を遂げつつあります。一つは、健康意識の高まりによって消費者が糖分の多い飲料から、機能性、低カロリー、栄養価の高い飲料へと移行していること。もう一つは、マインドフル・ドリンキング運動によって、これまでアルコール飲料を選んでいた消費者が、洗練された風味豊かなノンアルコール飲料へと目を向け、社交的な場面でも安心して楽しめるようになっていることです。日本のノンアルコール飲料市場は2025年には405億米ドルに達し、2034年には約765億米ドルに拡大すると予測されています。この成長は主に、より健康的な飲料や、水分補給、ビタミン、栄養価の高い機能性飲料への需要の高まりによって牽引されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-non-alcoholic-beverage-market/requestsample
主要な市場推進要因
健康意識の高まり、意識的な飲酒、そして機能性飲料の普及
砂糖が少なく、人工添加物を含まず、水分補給、ビタミン、抗酸化物質などの機能性効果を提供する、より健康的な飲料への需要の高まりが、市場を牽引する主な要因となっている。健康志向の消費者は、砂糖が多く高カロリーな飲料よりもノンアルコール飲料を選ぶ傾向が強まっており、過度のアルコール摂取による有害性への認識の高まりから、より健康的な飲料を求める人が増えている。ビタミン、電解質、アダプトゲン、プロバイオティクス、コラーゲン、植物由来の生理活性物質などを豊富に含んだ飲料を含む日本の機能性飲料セグメントは、ノンアルコール飲料市場の中で最も急速に成長しているカテゴリーであり、単なる爽快感だけでなく、測定可能な健康効果をもたらす飲料を求める消費者がその成長を牽引している。
サントリーが2025年に発表したノンアルコール飲料に関するレポートによると、月に1回以上ノンアルコール飲料を飲む人のうち、51.3%が「今後飲む量を増やす可能性が高い」と回答し、45.6%が「飲む頻度を増やす可能性が高い」と回答しており、この市場は今後も拡大していくと予想されます。この消費者の意向データは、日本のノンアルコール飲料市場が一時的なトレンドに乗じているだけでなく、あらゆる流通チャネルで製品の品質、種類、入手可能性が向上し続けることで自己強化的な持続的な行動変化の恩恵を受けていることを裏付けています。
日本のノンアルコール飲料市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のノンアルコール飲料市場：製品タイプ別、包装タイプ別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のノンアルコール飲料市場は2025年に405億米ドルに達し、2034年には765億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は7.31%となる見込みである。
日本は、お茶やコーヒー飲料の人気に支えられ、世界第3位のノンアルコール飲料市場です。ノンアルコール飲料市場は、日本の飲料市場全体の40%以上を占め、お茶やコーヒーなどの清涼飲料の魅力の高まりや、人々の文化的な発展に伴い、長期間にわたり成長を続けています。この市場には、炭酸飲料、ジュース、ボトル入り飲料水、スポーツドリンク、エナジードリンク、そしてすぐに飲める（RTD）お茶やコーヒーが含まれます。サントリーホールディングス、アサヒグループホールディングス、キリンホールディングス、伊藤園、コカ・コーラ ボトラーズジャパン、ダイドーグループホールディングスといった主要な国内企業が、主要なノンアルコール飲料カテゴリーすべてにおいてマルチブランド戦略を展開しています。
日本のノンアルコール飲料市場は、2つの強力な要因が重なり合うことで変貌を遂げつつあります。一つは、健康意識の高まりによって消費者が糖分の多い飲料から、機能性、低カロリー、栄養価の高い飲料へと移行していること。もう一つは、マインドフル・ドリンキング運動によって、これまでアルコール飲料を選んでいた消費者が、洗練された風味豊かなノンアルコール飲料へと目を向け、社交的な場面でも安心して楽しめるようになっていることです。日本のノンアルコール飲料市場は2025年には405億米ドルに達し、2034年には約765億米ドルに拡大すると予測されています。この成長は主に、より健康的な飲料や、水分補給、ビタミン、栄養価の高い機能性飲料への需要の高まりによって牽引されています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-non-alcoholic-beverage-market/requestsample
主要な市場推進要因
健康意識の高まり、意識的な飲酒、そして機能性飲料の普及
砂糖が少なく、人工添加物を含まず、水分補給、ビタミン、抗酸化物質などの機能性効果を提供する、より健康的な飲料への需要の高まりが、市場を牽引する主な要因となっている。健康志向の消費者は、砂糖が多く高カロリーな飲料よりもノンアルコール飲料を選ぶ傾向が強まっており、過度のアルコール摂取による有害性への認識の高まりから、より健康的な飲料を求める人が増えている。ビタミン、電解質、アダプトゲン、プロバイオティクス、コラーゲン、植物由来の生理活性物質などを豊富に含んだ飲料を含む日本の機能性飲料セグメントは、ノンアルコール飲料市場の中で最も急速に成長しているカテゴリーであり、単なる爽快感だけでなく、測定可能な健康効果をもたらす飲料を求める消費者がその成長を牽引している。
サントリーが2025年に発表したノンアルコール飲料に関するレポートによると、月に1回以上ノンアルコール飲料を飲む人のうち、51.3%が「今後飲む量を増やす可能性が高い」と回答し、45.6%が「飲む頻度を増やす可能性が高い」と回答しており、この市場は今後も拡大していくと予想されます。この消費者の意向データは、日本のノンアルコール飲料市場が一時的なトレンドに乗じているだけでなく、あらゆる流通チャネルで製品の品質、種類、入手可能性が向上し続けることで自己強化的な持続的な行動変化の恩恵を受けていることを裏付けています。