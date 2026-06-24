獣医腫瘍学市場、2035年56億米ドル規模へ｜CAGR11.90％で加速する動物がん医療革新 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
獣医腫瘍学市場は、2025年の18億2,000万米ドルから2035年には56億米ドルに達すると予測され、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は11.90％に達すると見込まれています。本市場は、動物のがん発見・治療・予防に焦点を当て、獣医腫瘍専門医による皮膚腫瘍、リンパ腫、乳腺腫瘍などへの高度な診断・治療が行われる分野です。近年、早期診断と個別化治療の重要性が増す中、ペットオーナーと医療機関の双方にとって戦略的価値の高い市場となっています。
市場成長の原動力と技術革新
市場を牽引する最大の要因は、ペット、特に高齢犬・猫におけるがん罹患率の上昇です。米国獣医腫瘍学会のデータによれば、10歳以上の犬の47％、猫の32％ががんを主要死因としており、ペットオーナーの間で高度治療へのニーズが急増しています。さらに、標的療法や免疫療法、放射線療法などの獣医腫瘍学治療技術の急速な進歩により、治療成績と生存率が大幅に改善されつつあります。動物用製薬企業や研究機関による研究開発への投資も増加しており、先進的な治療選択肢へのアクセスが広がっています。
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高額な治療費がもたらす制約
一方で、市場成長の制約要因として、高額な治療費が挙げられます。免疫療法や放射線療法、標的療法は高度な設備と専門知識を要するため、多くの飼い主にとって負担が大きいのが現状です。加えて、CTスキャンやMRI、分子プロファイリングなどの診断ツールも総費用に影響し、保険未加入地域では自己負担が中心となります。地方の小規模動物病院ではリソース不足により先進治療の提供が困難な場合もあり、アクセスの平等性確保が課題です。
非侵襲的診断技術による市場機会
市場の新たな機会として、非侵襲的がん診断技術が注目されています。液体生検やDNAマーカーを用いた血液解析は、手術の必要性を低減し、早期診断を可能にします。さらに、AIや機械学習と連携した画像解析により、レントゲン・CT・MRIを活用したがんの特定精度が向上しています。これにより、治療開始の迅速化と費用削減が期待され、予測期間中の市場成長を後押ししています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年、獣医腫瘍学市場は18億2,000万米ドルに達し、治療技術の普及が進む
● 2026年、標的療法や免疫療法の臨床利用が拡大、治療成績向上に寄与
● アジア太平洋地域での市場シェア増加が顕著、特にインド・中国での投資拡大
● AIと機械学習を活用した非侵襲診断技術が市場の注目トピックに
主要企業のリスト：
● Elanco
● Boehringer Ingelheim International GmbH
● Zoetis
● Elekta AB
● PetCure Oncology
● Accuray Incorporated
● Varian Medical Systems, Inc. (parent company: Siemens Healthineers)
● Virbac
● Merck & Co., Inc.
● Dechra Pharmaceuticals PLC
● NovaVive Inc.
● Ardent Animal Health, LLC (A BreakthrU Company)
動物種別セグメントの洞察
市場セグメント別では、猫セグメントが牽引すると予測されます。世界的な猫の飼育数増加に伴い、関連疾患の発生率も上昇しています。国際動物福祉基金（IFAW）のデータによれば、世界には2億2,000万匹以上の飼い猫が存在し、米国獣医師会（AVMA）の統計でも2024年には7,380万匹と推定されています。さらに、オーストラリア伴侶動物がん登録機構（ACARCinom）の設立により、犬・猫のがん発生データへのアクセスが拡充され、研究者による疫学分析や予防戦略策定が進展しています。
市場成長の原動力と技術革新
市場を牽引する最大の要因は、ペット、特に高齢犬・猫におけるがん罹患率の上昇です。米国獣医腫瘍学会のデータによれば、10歳以上の犬の47％、猫の32％ががんを主要死因としており、ペットオーナーの間で高度治療へのニーズが急増しています。さらに、標的療法や免疫療法、放射線療法などの獣医腫瘍学治療技術の急速な進歩により、治療成績と生存率が大幅に改善されつつあります。動物用製薬企業や研究機関による研究開発への投資も増加しており、先進的な治療選択肢へのアクセスが広がっています。
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高額な治療費がもたらす制約
一方で、市場成長の制約要因として、高額な治療費が挙げられます。免疫療法や放射線療法、標的療法は高度な設備と専門知識を要するため、多くの飼い主にとって負担が大きいのが現状です。加えて、CTスキャンやMRI、分子プロファイリングなどの診断ツールも総費用に影響し、保険未加入地域では自己負担が中心となります。地方の小規模動物病院ではリソース不足により先進治療の提供が困難な場合もあり、アクセスの平等性確保が課題です。
非侵襲的診断技術による市場機会
市場の新たな機会として、非侵襲的がん診断技術が注目されています。液体生検やDNAマーカーを用いた血液解析は、手術の必要性を低減し、早期診断を可能にします。さらに、AIや機械学習と連携した画像解析により、レントゲン・CT・MRIを活用したがんの特定精度が向上しています。これにより、治療開始の迅速化と費用削減が期待され、予測期間中の市場成長を後押ししています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年、獣医腫瘍学市場は18億2,000万米ドルに達し、治療技術の普及が進む
● 2026年、標的療法や免疫療法の臨床利用が拡大、治療成績向上に寄与
● アジア太平洋地域での市場シェア増加が顕著、特にインド・中国での投資拡大
● AIと機械学習を活用した非侵襲診断技術が市場の注目トピックに
主要企業のリスト：
● Elanco
● Boehringer Ingelheim International GmbH
● Zoetis
● Elekta AB
● PetCure Oncology
● Accuray Incorporated
● Varian Medical Systems, Inc. (parent company: Siemens Healthineers)
● Virbac
● Merck & Co., Inc.
● Dechra Pharmaceuticals PLC
● NovaVive Inc.
● Ardent Animal Health, LLC (A BreakthrU Company)
動物種別セグメントの洞察
市場セグメント別では、猫セグメントが牽引すると予測されます。世界的な猫の飼育数増加に伴い、関連疾患の発生率も上昇しています。国際動物福祉基金（IFAW）のデータによれば、世界には2億2,000万匹以上の飼い猫が存在し、米国獣医師会（AVMA）の統計でも2024年には7,380万匹と推定されています。さらに、オーストラリア伴侶動物がん登録機構（ACARCinom）の設立により、犬・猫のがん発生データへのアクセスが拡充され、研究者による疫学分析や予防戦略策定が進展しています。