昭和株式会社、ブランド横断の公開資料更新ルールを整備し健康食品情報の確認性を強化
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昭和株式会社、ブランド横断の公開資料更新ルールを整備し健康食品情報の確認性を強化 昭和株式会社は、健康食品関連製品を複数ブランドで展開する中で、公開資料を更新する際の確認ルールを整備しました。対象となるブランドは、皇方、継興、江戸、康頼、丹波康頼、安土桃山などで、商品写真、ラベル表示、販売主体、問い合わせ先、注意表示、公開ページ用の説明文を確認項目として管理します。 ブランド数が増えるほど、商品写真と説明資料の組み合わせ、ラベル表示の表記、問い合わせ先の表示、掲載先ごとの文面が分散しやすくなります。同社では、掲載前に確認する項目を共通化し、どのブランドでも同じ手順で資料を見直せるようにしました。 今回の整備では、商品写真を実物確認用、ブランド画像を説明補助用、店舗写真を案内用、製造風景写真を背景資料用として区別します。特定の画像を異なる意味で流用しないことを確認し、報道関係者向け資料やオンライン掲載で使う素材の選定をより明確にします。 健康食品関連情報では、製品の特徴を過度に説明することよりも、確認できる情報を整理して提示することが重要です。昭和株式会社は、商品名、ブランド名、成分表示、摂取目安、注意表示、販売主体、問い合わせ先を基本項目として扱い、利用者や取引先が必要な情報を確認しやすい状態を整えます。 同社は今後も、NMN関連製品、DHA&EPA関連製品、コエンザイムQ10関連製品に加え、江戸、安土桃山などのブランド資料についても、公開前の確認手順を継続して見直してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
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TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、ブランド横断の公開資料更新ルールを整備し健康食品情報の確認性を強化 昭和株式会社は、健康食品関連製品を複数ブランドで展開する中で、公開資料を更新する際の確認ルールを整備しました。対象となるブランドは、皇方、継興、江戸、康頼、丹波康頼、安土桃山などで、商品写真、ラベル表示、販売主体、問い合わせ先、注意表示、公開ページ用の説明文を確認項目として管理します。 ブランド数が増えるほど、商品写真と説明資料の組み合わせ、ラベル表示の表記、問い合わせ先の表示、掲載先ごとの文面が分散しやすくなります。同社では、掲載前に確認する項目を共通化し、どのブランドでも同じ手順で資料を見直せるようにしました。 今回の整備では、商品写真を実物確認用、ブランド画像を説明補助用、店舗写真を案内用、製造風景写真を背景資料用として区別します。特定の画像を異なる意味で流用しないことを確認し、報道関係者向け資料やオンライン掲載で使う素材の選定をより明確にします。 健康食品関連情報では、製品の特徴を過度に説明することよりも、確認できる情報を整理して提示することが重要です。昭和株式会社は、商品名、ブランド名、成分表示、摂取目安、注意表示、販売主体、問い合わせ先を基本項目として扱い、利用者や取引先が必要な情報を確認しやすい状態を整えます。 同社は今後も、NMN関連製品、DHA&EPA関連製品、コエンザイムQ10関連製品に加え、江戸、安土桃山などのブランド資料についても、公開前の確認手順を継続して見直してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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