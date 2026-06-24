日本のエッジコンピューティング市場は2034年までにUSD 6,334.9百万に達する見込みで、CAGR 21.84％で成長すると予想されています。
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日本のエッジコンピューティング市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のエッジコンピューティング市場：コンポーネント別、組織規模別、業種別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のエッジコンピューティング市場は2025年に10億1870万米ドルと評価され、2034年までに63億3490万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は21.84%となる見込みである。
日本のエッジコンピューティング市場は、製造業、医療、自動車など様々な業界におけるIoTデバイスの急速な普及によって牽引されています。特に低遅延性能が求められるアプリケーションでは、発生源でのリアルタイムデータ処理と意思決定の必要性が高まり、企業はエッジコンピューティングソリューションへの投資を迫られています。また、製造業、医療、自動車などの主要セクターでは、政府の投資や厳格なデータプライバシー規制に支えられ、効率性の向上、低遅延性能、セキュリティ強化のためにエッジソリューションを採用しています。
エッジコンピューティングとは、データ処理とストレージをデータ生成源、つまりネットワークの「エッジ」に近づける分散コンピューティングのパラダイムであり、中央集権型のクラウドデータセンターで行うのではなく、レイテンシの大幅な低減、帯域幅消費量の削減、データプライバシーの強化、そしてクラウドのみのアーキテクチャでは実現できないリアルタイムの意思決定能力を可能にします。日本のエッジコンピューティングエコシステムは、世界最高水準の5Gネットワークインフラ、製造自動化とIoT導入における世界的なリーダーシップ、そして自動車、半導体、ヘルスケア、金融サービス、通信といった分野にわたる高度な技術力を持つ企業ユーザー基盤によって支えられています。
日本における5G技術の導入は、エッジコンピューティング市場の形成において極めて重要な役割を果たしている。5Gネットワークによって強化された接続性は、エッジコンピューティングアプリケーションに不可欠な高速データ伝送と低遅延を実現する。また、5Gの普及が進むにつれ、政府機関や企業はこの技術を活用して、より効率的で応答性の高いシステムを導入し、スマートシティアプリケーションや遠隔監視システムといった新たなユースケースを可能にしている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-edge-computing-market/requestsample
主要な市場推進要因
5Gの拡大、IoTの普及、そしてインダストリー4.0によるスマートマニュファクチャリング
ハードウェア分野は、エッジサーバー、ゲートウェイ、センサー、ストレージユニットなどのデバイスを含む、日本のエッジコンピューティング市場の基盤を形成しています。これらのコンポーネントは、ネットワークのエッジでリアルタイムのデータ処理と分析を可能にし、遅延を削減し、シームレスな接続性を確保するために不可欠です。5GとIoTの進歩に牽引され、日本は高性能でエネルギー効率の高いハードウェアソリューションに注力するようになり、製造業、自動車産業、スマートシティなどの業界に対応しています。企業は、ローカルコンピューティング能力に対する高まるニーズに対応するため、コンパクトで拡張性の高いハードウェアに投資しています。
日本のエッジコンピューティング市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のエッジコンピューティング市場：コンポーネント別、組織規模別、業種別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のエッジコンピューティング市場は2025年に10億1870万米ドルと評価され、2034年までに63億3490万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は21.84%となる見込みである。
日本のエッジコンピューティング市場は、製造業、医療、自動車など様々な業界におけるIoTデバイスの急速な普及によって牽引されています。特に低遅延性能が求められるアプリケーションでは、発生源でのリアルタイムデータ処理と意思決定の必要性が高まり、企業はエッジコンピューティングソリューションへの投資を迫られています。また、製造業、医療、自動車などの主要セクターでは、政府の投資や厳格なデータプライバシー規制に支えられ、効率性の向上、低遅延性能、セキュリティ強化のためにエッジソリューションを採用しています。
エッジコンピューティングとは、データ処理とストレージをデータ生成源、つまりネットワークの「エッジ」に近づける分散コンピューティングのパラダイムであり、中央集権型のクラウドデータセンターで行うのではなく、レイテンシの大幅な低減、帯域幅消費量の削減、データプライバシーの強化、そしてクラウドのみのアーキテクチャでは実現できないリアルタイムの意思決定能力を可能にします。日本のエッジコンピューティングエコシステムは、世界最高水準の5Gネットワークインフラ、製造自動化とIoT導入における世界的なリーダーシップ、そして自動車、半導体、ヘルスケア、金融サービス、通信といった分野にわたる高度な技術力を持つ企業ユーザー基盤によって支えられています。
日本における5G技術の導入は、エッジコンピューティング市場の形成において極めて重要な役割を果たしている。5Gネットワークによって強化された接続性は、エッジコンピューティングアプリケーションに不可欠な高速データ伝送と低遅延を実現する。また、5Gの普及が進むにつれ、政府機関や企業はこの技術を活用して、より効率的で応答性の高いシステムを導入し、スマートシティアプリケーションや遠隔監視システムといった新たなユースケースを可能にしている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-edge-computing-market/requestsample
主要な市場推進要因
5Gの拡大、IoTの普及、そしてインダストリー4.0によるスマートマニュファクチャリング
ハードウェア分野は、エッジサーバー、ゲートウェイ、センサー、ストレージユニットなどのデバイスを含む、日本のエッジコンピューティング市場の基盤を形成しています。これらのコンポーネントは、ネットワークのエッジでリアルタイムのデータ処理と分析を可能にし、遅延を削減し、シームレスな接続性を確保するために不可欠です。5GとIoTの進歩に牽引され、日本は高性能でエネルギー効率の高いハードウェアソリューションに注力するようになり、製造業、自動車産業、スマートシティなどの業界に対応しています。企業は、ローカルコンピューティング能力に対する高まるニーズに対応するため、コンパクトで拡張性の高いハードウェアに投資しています。