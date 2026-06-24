【日本一、そして世界へ】札幌キャンパス勤務の高橋宏美さんが「日本車いすカーリング選手権大会」で全勝優勝！日本代表として2030年パラリンピック出場への挑戦が決定

【日本一、そして世界へ】札幌キャンパス勤務の高橋宏美さんが「日本車いすカーリング選手権大会」で全勝優勝！日本代表として2030年パラリンピック出場への挑戦が決定