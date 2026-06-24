『ALOBABY ベビーソープ（無香タイプ）』 2026年6月26日（金）よりアカチャンホンポで先行販売

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、株式会社SOLIA（本社：東京都港区）の国産オーガニックベビースキンケアブランド「ALOBABY（アロベビー）」から新たに開発された『ベビーソープ（無香タイプ）』を2026年6月26日（金）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で先行販売いたします。

商品特長

・片手で簡単プッシュ！泡タイプ・目にしみにくい処方

最初から泡の状態で出てくるフォームタイプなので、目にしみにくいやさしい泡でスムーズに全身を洗ってあげることができます。

・7種の植物エキスで肌荒れ・肌の乾燥を防ぐ

敏感肌の赤ちゃんに向けたスキンケアのため、200種類の植物から厳選し配合しました。

※すべて整肌成分として

・うるおいベールでバリア機能をサポート

保湿成分（ホホバ種子油・ツバキ種子油）と自然由来成分が肌バリア機能をサポート。デリケートな赤ちゃんの肌をすこやかに保ちます。

・泡切れの良さ

もちもちとした泡でやさしく汚れを落としつつ、泡切れが良いのでサッと流せます。

・新生児から使える無添加*・国産オーガニック

開発から生産まですべてがMade in Japanの国産オーガニックです。

＊合成香料・合成着色料・アルコール・合成ポリマー・パラベン・鉱物油・シリコン・石油系界面活性剤不使用

商品概要

■ALOBABY（アロベビー）について

ALOBABY（アロベビー）は「赤ちゃんとの触れ合いを奏で、“愛”を育む」をコンセプトとした、国産オーガニックベビースキンケアブランドです。天然由来成分、無添加にこだわって商品開発をしており、新生児からお使いいただけます。

これまで、たまひよ赤ちゃんグッズ大賞（ベビースキンケア 乳状ローション部門・ベビーUVケア 日焼け止め部門・虫よけ部門）やマザーズセレクション大賞、LDKベビーA評価（日焼け止め部門）など数多く受賞しています。

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

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