デジタル社会におけるデータとトラストを考える 第1回「個人情報・プライバシーをめぐるトラスト― 社会を対象とした研究開発の現場から ―」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353359/images/bodyimage1】
RISTEXで推進しているSDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム（SOLVE for SDGs）（情報社会における社会的側面からのトラスト形成）デジタル ソーシャル トラストプログラムにおいて公開イベントを開催いたします。
私たちの生活をよりよくするためには、医療情報や位置情報などのデータ活用が欠かせません。一方で、こうした機微な情報の取扱いには、人権やプライバシーへの配慮が求められます。データを安心して活用するためのトラストは、制度や技術だけで成り立つものではなく、個人がその意味や使われ方を理解し、納得できるかどうかから始まります。個人情報保護法の最新の改正動向と、研究開発現場の実践を手がかりに、個人を起点としたデータとトラストについて考えます。
https://www.jst.go.jp/ristex/info/event/20260727_01.html
■ 開催概要
日 時：7月27日（月）14:30～17:00（開場 14:00）
開催方法：ハイブリッド開催（会場参加／オンライン）
会 場：東京ミッドタウン八重洲カンファレンス 4 階 大会議室1
参 加 費：無料
参加申し込みはこちら
https://form2.jst.go.jp/s/digist_symposium_20260727_01
【締め切り7月24日（金）正午まで】
※会場参加は定員50名です。定員に達し次第、締め切らせていただきます。
■ プログラム
開会挨拶・趣旨説明
湯淺 墾道（明治大学 公共政策大学院 専任教授／ プログラム総括 ）
個人情報保護法改正と学術研究について
小川 久仁子（個人情報保護委員会事務局 審議官）
研究開発現場と個人情報について
板倉 陽一郎（ひかり総合法律事務所 パートナー弁護士）
医療・福祉現場における研究開発～同意取得やデータ共有をめぐる現場の課題～
加藤 佑佳（京都府立医科大学 大学院医学研究科 講師）
社会技術としてのトラスト－法制度と研究開発の実装ギャップを乗り越えるために（仮）
黒河 昭雄（神奈川県立保健福祉大学 ヘルスイノベーション研究科 講師）
パネルディスカッション
■ シリーズ企画について
社会のデジタル化が世界規模で進み、あらゆる場面において浸透する中、データは人や社会の関係を形づくる基盤になりました。データは社会課題の解決や、新たな価値の創出を支える重要な資源です。データを活かす社会を実現するためには、技術に加えて、人・組織・サービスに対するトラスト－信頼－をいかに育むことができるかが問われています。
本イベントでは3回にわたり、個人・地域・国という3つの視点から、データとトラストの関係を考えます。
次回以降の予定
第2回：地域で育むデータとトラスト(仮) 2026年9月予定
第3回：国際的なデータガバナンスとトラスト(仮) 2026年度下半期予定
【お問い合わせ先】
JST-RISTEX デジタルソーシャルトラストプログラム事務局
問合せフォーム：https://form2.jst.go.jp/s/digist_contact
配信元企業：国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
RISTEXで推進しているSDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム（SOLVE for SDGs）（情報社会における社会的側面からのトラスト形成）デジタル ソーシャル トラストプログラムにおいて公開イベントを開催いたします。
私たちの生活をよりよくするためには、医療情報や位置情報などのデータ活用が欠かせません。一方で、こうした機微な情報の取扱いには、人権やプライバシーへの配慮が求められます。データを安心して活用するためのトラストは、制度や技術だけで成り立つものではなく、個人がその意味や使われ方を理解し、納得できるかどうかから始まります。個人情報保護法の最新の改正動向と、研究開発現場の実践を手がかりに、個人を起点としたデータとトラストについて考えます。
https://www.jst.go.jp/ristex/info/event/20260727_01.html
■ 開催概要
日 時：7月27日（月）14:30～17:00（開場 14:00）
開催方法：ハイブリッド開催（会場参加／オンライン）
会 場：東京ミッドタウン八重洲カンファレンス 4 階 大会議室1
参 加 費：無料
参加申し込みはこちら
https://form2.jst.go.jp/s/digist_symposium_20260727_01
【締め切り7月24日（金）正午まで】
※会場参加は定員50名です。定員に達し次第、締め切らせていただきます。
■ プログラム
開会挨拶・趣旨説明
湯淺 墾道（明治大学 公共政策大学院 専任教授／ プログラム総括 ）
個人情報保護法改正と学術研究について
小川 久仁子（個人情報保護委員会事務局 審議官）
研究開発現場と個人情報について
板倉 陽一郎（ひかり総合法律事務所 パートナー弁護士）
医療・福祉現場における研究開発～同意取得やデータ共有をめぐる現場の課題～
加藤 佑佳（京都府立医科大学 大学院医学研究科 講師）
社会技術としてのトラスト－法制度と研究開発の実装ギャップを乗り越えるために（仮）
黒河 昭雄（神奈川県立保健福祉大学 ヘルスイノベーション研究科 講師）
パネルディスカッション
■ シリーズ企画について
社会のデジタル化が世界規模で進み、あらゆる場面において浸透する中、データは人や社会の関係を形づくる基盤になりました。データは社会課題の解決や、新たな価値の創出を支える重要な資源です。データを活かす社会を実現するためには、技術に加えて、人・組織・サービスに対するトラスト－信頼－をいかに育むことができるかが問われています。
本イベントでは3回にわたり、個人・地域・国という3つの視点から、データとトラストの関係を考えます。
次回以降の予定
第2回：地域で育むデータとトラスト(仮) 2026年9月予定
第3回：国際的なデータガバナンスとトラスト(仮) 2026年度下半期予定
【お問い合わせ先】
JST-RISTEX デジタルソーシャルトラストプログラム事務局
問合せフォーム：https://form2.jst.go.jp/s/digist_contact
配信元企業：国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
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