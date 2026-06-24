『エンジェルズオンライン グローバル』正式サービスを開始！カプーコラボやサッカーフェスも同時開催！！
USERJOY Technologyが提供する、冒険MMORPG『エンジェルズオンライン グローバル』は、2026年6月24日より全世界同時に正式サービスを開始したことを公式発表しました。世界中のプレイヤーを、思い出に満ちた「エンジェル学園」へ再び招き、新たな冒険の幕を開きます。
正式サービス開始を記念して、「累計21日ログインボーナスキャンペーン」を実施。報酬には「Lv30装備一式」、「カプーコラボ限定機甲」、「初級Vスキル交換券」など豪華アイテムを用意しているほか、さまざまな期間限定イベントも開催し、プレイヤーの新たな冒険を応援します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353366/images/bodyimage1】
【正式サービスPV ：https://youtu.be/-w1iLyZkdXk】
◆カプーコラボ限定アイテムが登場！「カプーもぐもぐ大作戦」も同時開催
『エンジェルズオンライン グローバル』では、正式サービス開始にあわせて大人気キャラクター「Bugcat Capoo（カプー）」とのコラボを開催しています。
今回のコラボでは、カプーをモチーフにしたさまざまな衣装や特別アイテムが登場し、ゲーム内のモールにて購入できます。かわいいカプーと一緒にエデン大陸の冒険に出かけましょう。
また、正式サービス開始記念イベント「カプーもぐもぐ大作戦」も開催中です。イベント期間中、プレイヤーはクエスト達成、モンスター討伐、採集・生産などを通じて「カプーのエサ」を集めることができます。一定数集めることで、実用的なアイテムやイベント限定報酬と交換可能です。
報酬には、カプー限定エモーションやチャットスキンなどが含まれており、限定アイテムを手に入れたい方はぜひイベント期間中にご参加ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353366/images/bodyimage2】
◆ワールドカップを応援！期間限定イベント開催
FIFAワールドカップ2026の開催を記念し、期間限定で特別イベント「エンジェル学園サッカーフェス」を開催します。
イベント期間中、プレイヤーは集めた「投票コイン」を使用して応援したいチームへ投票できます。最も多くの票を獲得したチームは、ユニフォーム福袋の期間限定割引が実施されるほか、投票に参加したプレイヤー全員に記念花火などのイベント報酬を配布します。
さらに、イベント期間中の聖域戦場もワールドカップ仕様に変更されており、戦場内のクリスタルがサッカーボールデザインとなっているため、参加者はワールドカップさながらの熱気を楽しむことができます。
また、戦場内には移動速度上昇効果が追加され、よりスピーディーな対戦を体験できるだけでなく、聖域戦場で獲得できる経験値報酬も期間限定で2倍となります。白熱した戦いを楽しみながら、効率よくキャラクターを成長させられる絶好の機会となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353366/images/bodyimage3】
◆SNS抽選キャンペーン開催！Amazon ギフトカードをプレゼント
正式サービス開始を記念し、公式SNSでは抽選キャンペーンを開催しています。期間中、公式SNSにて指定されたミッションを達成すると、Amazonギフトカードが当たるチャンス！ぜひご参加いただき、正式サービス開始を一緒に盛り上げましょう。
▼SNS抽選キャンペーンはこちら!
X公式アカウント ： https://x.com/AOG_JPN
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353366/images/bodyimage4】
◆クリエイター募集キャンペーンも継続実施中！冒険の思い出をシェアしよう
正式サービス開始イベントに加え、クリエイター募集キャンペーンも引き続き参加者を募集しています。
ゲームプレイ動画を撮影し、YouTubeへ投稿することで参加可能です。条件を満たしたクリエイターには、課金通貨のエンジェルゴールドなどの報酬が贈られます。
エデン大陸での冒険の様子を動画で発信し、その魅力や楽しさを多くの仲間たちと共有しましょう。キャンペーンの詳細や参加方法については、公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。
『エンジェルズオンライン グローバル』は、2026年6月24日より全世界同時に正式サービスを開始しました。プレイヤーは今すぐゲームにログインし、サービス開始を記念した限定報酬を受け取れるほか、カプーコラボやサッカーフェスなどの多彩なイベントを楽しみましょう。
また、この機会にエンジェル学園で新たな冒険を始め、かわいさと熱さが詰まったMMORPGの世界をぜひご体験ください。
▼「エンジェルズオンライン グローバル」公式コミュニティ
公式サイト ： https://aog.userjoy.com/
Steamページ ： https://store.steampowered.com/app/4018020/
Facebookファンページ ： https://www.facebook.com/aog.userjoy
公式Discordサーバー ： https://discord.gg/j7t9ypVeps
X公式アカウント ： https://x.com/AOG_JPN
▼製品概要
タイトル ： 『エンジェルズオンライン グローバル』
プラットフォーム ： 公式サイト 、 Steam
ジャンル ： MMORPG
販売価格 ： 無料
権利表記 ：
(C)USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353366/images/bodyimage5】
配信元企業：USERJOY Technology Co.,Ltd.
正式サービス開始を記念して、「累計21日ログインボーナスキャンペーン」を実施。報酬には「Lv30装備一式」、「カプーコラボ限定機甲」、「初級Vスキル交換券」など豪華アイテムを用意しているほか、さまざまな期間限定イベントも開催し、プレイヤーの新たな冒険を応援します。
【正式サービスPV ：https://youtu.be/-w1iLyZkdXk】
◆カプーコラボ限定アイテムが登場！「カプーもぐもぐ大作戦」も同時開催
『エンジェルズオンライン グローバル』では、正式サービス開始にあわせて大人気キャラクター「Bugcat Capoo（カプー）」とのコラボを開催しています。
今回のコラボでは、カプーをモチーフにしたさまざまな衣装や特別アイテムが登場し、ゲーム内のモールにて購入できます。かわいいカプーと一緒にエデン大陸の冒険に出かけましょう。
また、正式サービス開始記念イベント「カプーもぐもぐ大作戦」も開催中です。イベント期間中、プレイヤーはクエスト達成、モンスター討伐、採集・生産などを通じて「カプーのエサ」を集めることができます。一定数集めることで、実用的なアイテムやイベント限定報酬と交換可能です。
報酬には、カプー限定エモーションやチャットスキンなどが含まれており、限定アイテムを手に入れたい方はぜひイベント期間中にご参加ください。
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◆ワールドカップを応援！期間限定イベント開催
FIFAワールドカップ2026の開催を記念し、期間限定で特別イベント「エンジェル学園サッカーフェス」を開催します。
イベント期間中、プレイヤーは集めた「投票コイン」を使用して応援したいチームへ投票できます。最も多くの票を獲得したチームは、ユニフォーム福袋の期間限定割引が実施されるほか、投票に参加したプレイヤー全員に記念花火などのイベント報酬を配布します。
さらに、イベント期間中の聖域戦場もワールドカップ仕様に変更されており、戦場内のクリスタルがサッカーボールデザインとなっているため、参加者はワールドカップさながらの熱気を楽しむことができます。
また、戦場内には移動速度上昇効果が追加され、よりスピーディーな対戦を体験できるだけでなく、聖域戦場で獲得できる経験値報酬も期間限定で2倍となります。白熱した戦いを楽しみながら、効率よくキャラクターを成長させられる絶好の機会となっています。
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正式サービス開始を記念し、公式SNSでは抽選キャンペーンを開催しています。期間中、公式SNSにて指定されたミッションを達成すると、Amazonギフトカードが当たるチャンス！ぜひご参加いただき、正式サービス開始を一緒に盛り上げましょう。
▼SNS抽選キャンペーンはこちら!
X公式アカウント ： https://x.com/AOG_JPN
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◆クリエイター募集キャンペーンも継続実施中！冒険の思い出をシェアしよう
正式サービス開始イベントに加え、クリエイター募集キャンペーンも引き続き参加者を募集しています。
ゲームプレイ動画を撮影し、YouTubeへ投稿することで参加可能です。条件を満たしたクリエイターには、課金通貨のエンジェルゴールドなどの報酬が贈られます。
エデン大陸での冒険の様子を動画で発信し、その魅力や楽しさを多くの仲間たちと共有しましょう。キャンペーンの詳細や参加方法については、公式サイトおよび公式SNSをご確認ください。
『エンジェルズオンライン グローバル』は、2026年6月24日より全世界同時に正式サービスを開始しました。プレイヤーは今すぐゲームにログインし、サービス開始を記念した限定報酬を受け取れるほか、カプーコラボやサッカーフェスなどの多彩なイベントを楽しみましょう。
また、この機会にエンジェル学園で新たな冒険を始め、かわいさと熱さが詰まったMMORPGの世界をぜひご体験ください。
▼「エンジェルズオンライン グローバル」公式コミュニティ
公式サイト ： https://aog.userjoy.com/
Steamページ ： https://store.steampowered.com/app/4018020/
Facebookファンページ ： https://www.facebook.com/aog.userjoy
公式Discordサーバー ： https://discord.gg/j7t9ypVeps
X公式アカウント ： https://x.com/AOG_JPN
▼製品概要
タイトル ： 『エンジェルズオンライン グローバル』
プラットフォーム ： 公式サイト 、 Steam
ジャンル ： MMORPG
販売価格 ： 無料
権利表記 ：
(C)USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
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配信元企業：USERJOY Technology Co.,Ltd.
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