女性100人に聞いた！コームを持ち歩く人は62％、ブランド重視はわずか3％
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、全国の女性100人を対象に「コーム（くし）」に関するアンケート調査を実施しました。
調査の結果、94％の女性がコームを所有しており、そのうち62％が「いつも持ち歩いている」または「たまに持ち歩いている」と回答しました。一方で、コーム購入時に「ブランド」を重視すると回答した人はわずか3％にとどまり、多くの女性がブランド名よりも「とかしやすさ」や「価格」「持ち運びやすさ」といった実用性を重視していることが明らかになりました。
また、現在使用しているコームの価格帯は「500円未満」が最多となり、全体の6割以上が1,000円未満のコームを使用していることも判明。近年は高機能コームや話題の商品への関心が高まる一方で、日常使いにおいてはコストパフォーマンスや使い勝手が重視されている実態がうかがえる結果となりました。
■調査概要
調査対象：全国の20代～50代の女性
回答数：100名
調査期間：2026年6月18日～2026年6月22日
調査方法：インターネット調査
調査結果URL：https://hairlog.jp/special/article/15549
■ Q. コーム（くし）を持っていますか？
・はい：94%
・いいえ：6%
■ Q. コームを持ち歩いていますか？
・いつも持ち歩いている：32%
・たまに持ち歩く：30%
・ほとんど持ち歩かない：14%
・持ち歩かない：24%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353314/images/bodyimage1】
■ Q. コームを購入する際に重視するポイントを教えてください。（複数回答可）
・とかしやすさ：58%
・価格：48%
・持ち運びしやすさ：45%
・髪へのやさしさ：37%
・静電気の起きにくさ：31%
・デザイン：25%
・耐久性：15%
・口コミや評判：15%
・特にこだわりはない：6%
・ブランド：3%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353314/images/bodyimage2】
■ Q. コームのブランドやメーカーにこだわりはありますか？
・とてもこだわりがある：3%
・ややこだわりがある：16%
・あまりこだわりはない：50%
・全くこだわりはない：31%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353314/images/bodyimage3】
■ Q. 現在使用しているコームのおおよその購入価格を教えてください。
・500円未満：35%
・500円以上～1,000円未満：27%
・1,000円以上～3,000円未満：18%
・3,000円以上～5,000円未満：8%
・わからない：8%
・5,000円以上：4%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353314/images/bodyimage4】
■ Q. 現在使っているコームのお気に入りポイントや、コーム選びでこだわっていることがあれば教えてください。
《とてもこだわりがある・ややこだわりがある》
・リファのコームを使っています。静電気も起きずデザインもおしゃれなので一番気に入っています。（とてもこだわりがある／3,000円以上～5,000円未満／20代／女性／宮城県／正社員）
・いつも持ち歩いているのは浅草で買った柘植の櫛です。定期的に椿油を馴染ませて大切に使っています。使いこんでいるので髪に優しく、とてもさらさらになるので気に入っています。お気に入りのものなので、鞄に入っているだけで嬉しい気持ちになります。（とてもこだわりがある／5,000円以上／50代／女性／埼玉県／専業主婦）
・サロニアのコームを使用。持ち運びはしにくいが静電気が抑えられ性能は高いので愛用している。（ややこだわりがある／1,000円以上～3,000円未満／30代／女性／福岡県／派遣社員、契約社員）
・頭皮への適度な刺激が気持ち良いのと、椿油のおかげでとかすだけでツヤが出て静電気が起きにくいところがお気に入りで、子どもの頃からずっとつげ櫛を使っています。家ではテールコームタイプを、持ち運び用はポーチに入れやすい半月形のタイプを愛用中です。（ややこだわりがある／5,000円以上／40代／女性／群馬県／専業主婦）
・コンパクトで持ち歩きやすく口コミでも評価が高いものを選びました。お気に入りなので持ってるだけでも嬉しく、出かけた先でもコームでとかす機会も増え髪の状態も良くなりました（ややこだわりがある／3,000円以上～5,000円未満／50代／女性／宮城県／専業主婦）
《あまりこだわりはない・全くこだわりはない》
・こだわりがないため、ダイソーの折りたたみコームを数年使用している。耐久性があり、変えるタイミングを無くしている。（全くこだわりはない／500円未満／30代／女性／宮城県／パート、アルバイト）
・100均で買ったものでとくにこだわりなどはない。色がピンクで気に入ってるぐらい（全くこだわりはない／500円未満／30代／女性／秋田県／正社員）
・良いものを買っても折れたり、無くしたりというのがけっこうあったので、今はもうとにかく安いものを使ってる。ごみが溜まったり、欠けたりしたときに、すぐに新しいものに買い替えるのをためらわなくていいのがいい。（全くこだわりはない／500円未満／30代／女性／茨城県／正社員）
・なくしたり壊したりする可能性があるので、できるだけ安いものを選んでいます。（あまりこだわりはない／500円未満／30代／女性／埼玉県／パート、アルバイト）
・周りの口コミがいいので、本当はリファのコームが欲しいですが、なかなか手を出せず百均のものを使っています。（あまりこだわりはない／500円未満／20代／女性／兵庫県／専業主婦）
■まとめ
今回の調査では、女性の94％がコームを所有しており、62％が「いつも持ち歩く」「たまに持ち歩く」と回答しました。コームは多くの女性にとって身近なヘアケアアイテムであることがうかがえます。
一方で、購入時に重視するポイントとして最も多かったのは「とかしやすさ」（58％）で、「価格」（48％）、「持ち運びしやすさ」（45％）が続きました。「ブランド」を重視すると回答した人はわずか3％にとどまり、多くの女性はブランド名よりも実用性や使い心地を重視していることが分かります。
また、現在使用しているコームの価格帯は「500円未満」が35％で最多となり、「1,000円未満」が全体の6割以上を占めました。その一方で、自由回答では高価格帯のコームや柘植櫛を愛用する人から、「静電気が起きにくい」「髪がサラサラになる」「持っているだけで気分が上がる」といった声も寄せられています。
今回の結果から、コーム市場では高価格帯の商品への関心も一定数あるものの、多くの女性は日常使いしやすい価格と実用性を重視していることが明らかになりました。特に「とかしやすさ」「持ち運びやすさ」「静電気の起きにくさ」は、価格帯やブランドへのこだわりを問わず共通して求められているポイントといえそうです。
■調査結果の引用・転載について
本レポートの著作権は、株式会社ノーマリズムが保有します。
引用・転載される際は、「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）へのリンクと出典を明記してご利用いただくようお願いします。
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室の口コミサイト[ヘアログ]（ https://hairlog.jp/ ）など、主に美容室業界向けのWEBサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
調査の結果、94％の女性がコームを所有しており、そのうち62％が「いつも持ち歩いている」または「たまに持ち歩いている」と回答しました。一方で、コーム購入時に「ブランド」を重視すると回答した人はわずか3％にとどまり、多くの女性がブランド名よりも「とかしやすさ」や「価格」「持ち運びやすさ」といった実用性を重視していることが明らかになりました。
また、現在使用しているコームの価格帯は「500円未満」が最多となり、全体の6割以上が1,000円未満のコームを使用していることも判明。近年は高機能コームや話題の商品への関心が高まる一方で、日常使いにおいてはコストパフォーマンスや使い勝手が重視されている実態がうかがえる結果となりました。
調査対象：全国の20代～50代の女性
回答数：100名
調査期間：2026年6月18日～2026年6月22日
調査方法：インターネット調査
調査結果URL：https://hairlog.jp/special/article/15549
■ Q. コーム（くし）を持っていますか？
・はい：94%
・いいえ：6%
■ Q. コームを持ち歩いていますか？
・いつも持ち歩いている：32%
・たまに持ち歩く：30%
・ほとんど持ち歩かない：14%
・持ち歩かない：24%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353314/images/bodyimage1】
■ Q. コームを購入する際に重視するポイントを教えてください。（複数回答可）
・とかしやすさ：58%
・価格：48%
・持ち運びしやすさ：45%
・髪へのやさしさ：37%
・静電気の起きにくさ：31%
・デザイン：25%
・耐久性：15%
・口コミや評判：15%
・特にこだわりはない：6%
・ブランド：3%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353314/images/bodyimage2】
■ Q. コームのブランドやメーカーにこだわりはありますか？
・とてもこだわりがある：3%
・ややこだわりがある：16%
・あまりこだわりはない：50%
・全くこだわりはない：31%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353314/images/bodyimage3】
■ Q. 現在使用しているコームのおおよその購入価格を教えてください。
・500円未満：35%
・500円以上～1,000円未満：27%
・1,000円以上～3,000円未満：18%
・3,000円以上～5,000円未満：8%
・わからない：8%
・5,000円以上：4%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353314/images/bodyimage4】
■ Q. 現在使っているコームのお気に入りポイントや、コーム選びでこだわっていることがあれば教えてください。
《とてもこだわりがある・ややこだわりがある》
・リファのコームを使っています。静電気も起きずデザインもおしゃれなので一番気に入っています。（とてもこだわりがある／3,000円以上～5,000円未満／20代／女性／宮城県／正社員）
・いつも持ち歩いているのは浅草で買った柘植の櫛です。定期的に椿油を馴染ませて大切に使っています。使いこんでいるので髪に優しく、とてもさらさらになるので気に入っています。お気に入りのものなので、鞄に入っているだけで嬉しい気持ちになります。（とてもこだわりがある／5,000円以上／50代／女性／埼玉県／専業主婦）
・サロニアのコームを使用。持ち運びはしにくいが静電気が抑えられ性能は高いので愛用している。（ややこだわりがある／1,000円以上～3,000円未満／30代／女性／福岡県／派遣社員、契約社員）
・頭皮への適度な刺激が気持ち良いのと、椿油のおかげでとかすだけでツヤが出て静電気が起きにくいところがお気に入りで、子どもの頃からずっとつげ櫛を使っています。家ではテールコームタイプを、持ち運び用はポーチに入れやすい半月形のタイプを愛用中です。（ややこだわりがある／5,000円以上／40代／女性／群馬県／専業主婦）
・コンパクトで持ち歩きやすく口コミでも評価が高いものを選びました。お気に入りなので持ってるだけでも嬉しく、出かけた先でもコームでとかす機会も増え髪の状態も良くなりました（ややこだわりがある／3,000円以上～5,000円未満／50代／女性／宮城県／専業主婦）
《あまりこだわりはない・全くこだわりはない》
・こだわりがないため、ダイソーの折りたたみコームを数年使用している。耐久性があり、変えるタイミングを無くしている。（全くこだわりはない／500円未満／30代／女性／宮城県／パート、アルバイト）
・100均で買ったものでとくにこだわりなどはない。色がピンクで気に入ってるぐらい（全くこだわりはない／500円未満／30代／女性／秋田県／正社員）
・良いものを買っても折れたり、無くしたりというのがけっこうあったので、今はもうとにかく安いものを使ってる。ごみが溜まったり、欠けたりしたときに、すぐに新しいものに買い替えるのをためらわなくていいのがいい。（全くこだわりはない／500円未満／30代／女性／茨城県／正社員）
・なくしたり壊したりする可能性があるので、できるだけ安いものを選んでいます。（あまりこだわりはない／500円未満／30代／女性／埼玉県／パート、アルバイト）
・周りの口コミがいいので、本当はリファのコームが欲しいですが、なかなか手を出せず百均のものを使っています。（あまりこだわりはない／500円未満／20代／女性／兵庫県／専業主婦）
■まとめ
今回の調査では、女性の94％がコームを所有しており、62％が「いつも持ち歩く」「たまに持ち歩く」と回答しました。コームは多くの女性にとって身近なヘアケアアイテムであることがうかがえます。
一方で、購入時に重視するポイントとして最も多かったのは「とかしやすさ」（58％）で、「価格」（48％）、「持ち運びしやすさ」（45％）が続きました。「ブランド」を重視すると回答した人はわずか3％にとどまり、多くの女性はブランド名よりも実用性や使い心地を重視していることが分かります。
また、現在使用しているコームの価格帯は「500円未満」が35％で最多となり、「1,000円未満」が全体の6割以上を占めました。その一方で、自由回答では高価格帯のコームや柘植櫛を愛用する人から、「静電気が起きにくい」「髪がサラサラになる」「持っているだけで気分が上がる」といった声も寄せられています。
今回の結果から、コーム市場では高価格帯の商品への関心も一定数あるものの、多くの女性は日常使いしやすい価格と実用性を重視していることが明らかになりました。特に「とかしやすさ」「持ち運びやすさ」「静電気の起きにくさ」は、価格帯やブランドへのこだわりを問わず共通して求められているポイントといえそうです。
■調査結果の引用・転載について
本レポートの著作権は、株式会社ノーマリズムが保有します。
引用・転載される際は、「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）へのリンクと出典を明記してご利用いただくようお願いします。
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室の口コミサイト[ヘアログ]（ https://hairlog.jp/ ）など、主に美容室業界向けのWEBサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
プレスリリース詳細へ