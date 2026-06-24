昭和株式会社、江戸ブランド関連製品の成分表示と商品写真の確認項目を整理
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昭和株式会社、江戸ブランド関連製品の成分表示と商品写真の確認項目を整理 昭和株式会社は、江戸ブランド関連製品について、成分表示と商品写真を確認するための公開資料項目を整理しました。確認対象は、商品名、ブランド名、原材料名、内容量、摂取目安、注意表示、販売主体、問い合わせ先などです。 同社では、商品写真を掲載する際に、ラベル上の表記と公開用説明文が一致しているかを確認します。特に複数の商品を扱うブランドでは、画像の取り違えや説明文の混在を避けるため、掲載前に同じ確認リストで点検します。 昭和株式会社は、江戸ブランドの資料管理において、断定的な表現ではなく、確認できる基本情報を分かりやすく整理する方針を継続してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、江戸ブランド関連製品の成分表示と商品写真の確認項目を整理 昭和株式会社は、江戸ブランド関連製品について、成分表示と商品写真を確認するための公開資料項目を整理しました。確認対象は、商品名、ブランド名、原材料名、内容量、摂取目安、注意表示、販売主体、問い合わせ先などです。 同社では、商品写真を掲載する際に、ラベル上の表記と公開用説明文が一致しているかを確認します。特に複数の商品を扱うブランドでは、画像の取り違えや説明文の混在を避けるため、掲載前に同じ確認リストで点検します。 昭和株式会社は、江戸ブランドの資料管理において、断定的な表現ではなく、確認できる基本情報を分かりやすく整理する方針を継続してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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