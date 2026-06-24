プレシジョンオンコロジー市場、2035年2,983億6,000万米ドル規模へ｜CAGR11.00％で加速する個別化がん医療 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
プレシジョンオンコロジー市場は、2025年に約1,050億6,000万米ドルに達し、2035年までに2,983億6,000万米ドルへと拡大すると予測されています。2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は11.0％で、持続的な市場拡大が見込まれています。プレシジョンオンコロジーとは、腫瘍の分子プロファイリングを通じて患者個別の遺伝情報に基づき、最適な治療法を設計する革新的医療のことを指します。この市場は、標的療法、次世代シーケンシング（NGS）、液体生検、AIによる臨床支援ツールなどの技術進歩に支えられ、がん治療の精度向上と患者予後改善を推進しています。
主要市場のハイライトと技術革新
プレシジョンオンコロジー市場は、肺がん、乳がん、血液悪性腫瘍などの主要がん種において、早期発見と治療精度の向上を牽引しています。NGSの進歩により、臨床医は患者ごとの腫瘍異質性を詳細に解析でき、適切な標的療法を迅速に選択可能となりました。さらに、液体生検技術により、低侵襲で腫瘍の動態をモニタリングでき、再発リスクや薬剤耐性の早期把握が可能です。AIを活用した臨床意思決定支援ツールは、膨大なゲノムデータの解析を効率化し、医師の治療戦略を高度化します。これにより、従来型化学療法から、より個別化された治療パスへのシフトが加速しています。
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/precision-oncology-market
市場を牽引する要因
世界的ながん罹患率の増加と、バイオマーカーに基づく治療法の急速な普及が、市場拡大の主要因です。腫瘍の分子特性理解の深化は、臨床現場での治療法選択に革命をもたらしています。さらに、規制当局による標的療法とコンパニオン診断の同時承認が増加しており、プレシジョンオンコロジーの臨床統合を加速しています。製薬・バイオテクノロジー企業による研究開発投資の拡大も、市場成長を強力に後押ししています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 次世代シーケンシング（NGS）の臨床応用拡大により、がん診断精度が向上
● 液体生検による非侵襲的早期発見と治療モニタリングの普及
● AIを活用した臨床意思決定支援ツールの導入が加速
● アジア太平洋地域におけるCAR-T細胞療法の普及とコスト低減
● 規制当局による標的療法・コンパニオン診断の同時承認事例増加
市場の制約要因
高精度なゲノム解析や診断プラットフォームは高コストであり、特に低・中所得国におけるアクセス制限が普及の障壁となっています。高度なシーケンシング機器や専門人材が必要なため、医療機関の導入には負担が伴います。また、ゲノムデータの解釈には専門知識と臨床支援システムが必要であり、各国の規制差や医療IT統合の不完全さも市場拡大の制約要因です。
主要企業のリスト：
● Thermo Fisher Scientific Inc.
● Invitae Corporation
● Qiagen N.V.
● Illumina, Inc.
● Laboratory Corporation Of America Holding
● Exact Sciences Corporation
● Rain Oncology Inc.
● Strata Oncology, Inc.
● Xilis, Inc.
● Variantyx, Inc.
● Bioserve
● Relay Therapeutics
● Acrivon Therapeutics
市場機会：マルチオミクスとAI活用
マルチオミクス統合（ゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボローム）とAIによる臨床意思決定支援は、プレシジョンオンコロジーの革新を加速させています。これらの技術により、個々の患者の腫瘍特性に最適化された治療戦略が可能となり、免疫腫瘍学やCAR-T細胞療法など新規領域での採用拡大も期待されます。実世界データ（RWD）の活用とデジタルヘルスプラットフォームの進展により、患者の経時的モニタリングや治療調整が容易になり、市場成長の追い風となります。
主要市場のハイライトと技術革新
プレシジョンオンコロジー市場は、肺がん、乳がん、血液悪性腫瘍などの主要がん種において、早期発見と治療精度の向上を牽引しています。NGSの進歩により、臨床医は患者ごとの腫瘍異質性を詳細に解析でき、適切な標的療法を迅速に選択可能となりました。さらに、液体生検技術により、低侵襲で腫瘍の動態をモニタリングでき、再発リスクや薬剤耐性の早期把握が可能です。AIを活用した臨床意思決定支援ツールは、膨大なゲノムデータの解析を効率化し、医師の治療戦略を高度化します。これにより、従来型化学療法から、より個別化された治療パスへのシフトが加速しています。
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市場を牽引する要因
世界的ながん罹患率の増加と、バイオマーカーに基づく治療法の急速な普及が、市場拡大の主要因です。腫瘍の分子特性理解の深化は、臨床現場での治療法選択に革命をもたらしています。さらに、規制当局による標的療法とコンパニオン診断の同時承認が増加しており、プレシジョンオンコロジーの臨床統合を加速しています。製薬・バイオテクノロジー企業による研究開発投資の拡大も、市場成長を強力に後押ししています。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 次世代シーケンシング（NGS）の臨床応用拡大により、がん診断精度が向上
● 液体生検による非侵襲的早期発見と治療モニタリングの普及
● AIを活用した臨床意思決定支援ツールの導入が加速
● アジア太平洋地域におけるCAR-T細胞療法の普及とコスト低減
● 規制当局による標的療法・コンパニオン診断の同時承認事例増加
市場の制約要因
高精度なゲノム解析や診断プラットフォームは高コストであり、特に低・中所得国におけるアクセス制限が普及の障壁となっています。高度なシーケンシング機器や専門人材が必要なため、医療機関の導入には負担が伴います。また、ゲノムデータの解釈には専門知識と臨床支援システムが必要であり、各国の規制差や医療IT統合の不完全さも市場拡大の制約要因です。
主要企業のリスト：
● Thermo Fisher Scientific Inc.
● Invitae Corporation
● Qiagen N.V.
● Illumina, Inc.
● Laboratory Corporation Of America Holding
● Exact Sciences Corporation
● Rain Oncology Inc.
● Strata Oncology, Inc.
● Xilis, Inc.
● Variantyx, Inc.
● Bioserve
● Relay Therapeutics
● Acrivon Therapeutics
市場機会：マルチオミクスとAI活用
マルチオミクス統合（ゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボローム）とAIによる臨床意思決定支援は、プレシジョンオンコロジーの革新を加速させています。これらの技術により、個々の患者の腫瘍特性に最適化された治療戦略が可能となり、免疫腫瘍学やCAR-T細胞療法など新規領域での採用拡大も期待されます。実世界データ（RWD）の活用とデジタルヘルスプラットフォームの進展により、患者の経時的モニタリングや治療調整が容易になり、市場成長の追い風となります。