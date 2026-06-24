SABIC、製品の循環性と高い機械的特性を両立した新たなPCRベースのLNP(tm) ELCRIN(tm)コンパウンド「LNP(tm) ELCRIN(tm) DC0051RC1」を発表
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日本・東京、2026年6月24日 - SABIC（日本法人：SHPPジャパン合同会社、東京都千代田区）は本日、使用済みリサイクル材（PCR）を75%含有する新製品LNP(tm) ELCRIN(tm) DC0051RC1コンパウンドを発表した。これはSABIC初となるPCRベースの炭素繊維強化コンパウンドであり、製品の循環性を高めつつ優れた機械的特性を実現している。ポリカーボネート（PC）樹脂を配合したこの特殊材料は、優れた寸法安定性、高弾性率、薄肉UL94 V0難燃性（FR）を備えており、民生用電子機器のハウジングに最適な樹脂素材である。
SABICスペシャリティー事業部でバイスプレジデントを務めるSergi Monrosは、「SABICは循環性を高める新素材の開発を通じてお客様を支援しています。しかしながら、私たちは特殊熱可塑性樹脂にリサイクル材、アップサイクル材、バイオベース材を組み込むだけにとどまりません。SABICの専門家チームは、高い性能、美観、加工性も実現しています。例えば、SABICの新しいLNP ELCRINコンパウンドは、高いPCR含有率と多くの優れた特性を兼ね備えています。私たちは、品質を犠牲にすることなく、お客様の循環性向上の支援に尽力しています」と話している。
SABICはLNP ELCRIN DC0051RC1コンパウンド向けに、主要な機械的特性と難燃性を維持しながら循環型経済の目標達成を支援する新しい配合を開発した。再生材を組み込みながら難燃性能を維持することは配合における大きな課題となるが、SABICチームは0.8mm厚でUL94 V0の評価を達成している。このコンパウンド材料は薄肉構造による軽量化に加え、ノートPCのハウジングや大型構造部品向けに寸法安定性と低反り性も提供する。
さらに、このコンパウンドは、75%のPCRを組み込むことで循環性を向上させるだけでなく、塩素系・臭素系の難燃剤を使用しないことで、健康リスクや環境への悪影響を低減する効果も備えている。
現在、LNP ELCRIN DC0051RC1コンパウンドは、世界中で入手可能である。
SABICについて
SABIC（サウジ基礎産業公社）は、サウジアラビアのリヤドに本社を置く化学製品のグローバルカンパニーである。SABICはアメリカ大陸、ヨーロッパ、中東およびアジア太平洋地区を拠点として、化学品、汎用製品、高機能性プラスチックス、肥料といった差別化された製品の世界規模での生産活動を行っている。
SABICは、主要産業におけるビジネスチャンスを特定し、最終用途のアプリケーションを開発することで、自動車、衛生・ヘルスケア、電気電子、包装、農業、消費財、建築・建設、といった産業に携わる顧客をサポートしている。
SABICは世界140か国以上の顧客にサービスを提供し、2万8,000人以上の従業員を全世界で雇用している。SABICでは、イノベーションと独創性の育成を促進するため、グローバルで11,000件以上の特許取得および特許出願を行っているほか、テクノロジー＆イノベーションセンターのグローバルネットワークを有している。
SHPPジャパン合同会社について
SABICは、2020年4月1日付で日本法人の称号をSABICジャパン合同会社からSHPPジャパン合同会社に変更しました。
配信元企業：SHPPジャパン合同会社
日本・東京、2026年6月24日 - SABIC（日本法人：SHPPジャパン合同会社、東京都千代田区）は本日、使用済みリサイクル材（PCR）を75%含有する新製品LNP(tm) ELCRIN(tm) DC0051RC1コンパウンドを発表した。これはSABIC初となるPCRベースの炭素繊維強化コンパウンドであり、製品の循環性を高めつつ優れた機械的特性を実現している。ポリカーボネート（PC）樹脂を配合したこの特殊材料は、優れた寸法安定性、高弾性率、薄肉UL94 V0難燃性（FR）を備えており、民生用電子機器のハウジングに最適な樹脂素材である。
SABICスペシャリティー事業部でバイスプレジデントを務めるSergi Monrosは、「SABICは循環性を高める新素材の開発を通じてお客様を支援しています。しかしながら、私たちは特殊熱可塑性樹脂にリサイクル材、アップサイクル材、バイオベース材を組み込むだけにとどまりません。SABICの専門家チームは、高い性能、美観、加工性も実現しています。例えば、SABICの新しいLNP ELCRINコンパウンドは、高いPCR含有率と多くの優れた特性を兼ね備えています。私たちは、品質を犠牲にすることなく、お客様の循環性向上の支援に尽力しています」と話している。
SABICはLNP ELCRIN DC0051RC1コンパウンド向けに、主要な機械的特性と難燃性を維持しながら循環型経済の目標達成を支援する新しい配合を開発した。再生材を組み込みながら難燃性能を維持することは配合における大きな課題となるが、SABICチームは0.8mm厚でUL94 V0の評価を達成している。このコンパウンド材料は薄肉構造による軽量化に加え、ノートPCのハウジングや大型構造部品向けに寸法安定性と低反り性も提供する。
さらに、このコンパウンドは、75%のPCRを組み込むことで循環性を向上させるだけでなく、塩素系・臭素系の難燃剤を使用しないことで、健康リスクや環境への悪影響を低減する効果も備えている。
現在、LNP ELCRIN DC0051RC1コンパウンドは、世界中で入手可能である。
SABIC（サウジ基礎産業公社）は、サウジアラビアのリヤドに本社を置く化学製品のグローバルカンパニーである。SABICはアメリカ大陸、ヨーロッパ、中東およびアジア太平洋地区を拠点として、化学品、汎用製品、高機能性プラスチックス、肥料といった差別化された製品の世界規模での生産活動を行っている。
SABICは、主要産業におけるビジネスチャンスを特定し、最終用途のアプリケーションを開発することで、自動車、衛生・ヘルスケア、電気電子、包装、農業、消費財、建築・建設、といった産業に携わる顧客をサポートしている。
SABICは世界140か国以上の顧客にサービスを提供し、2万8,000人以上の従業員を全世界で雇用している。SABICでは、イノベーションと独創性の育成を促進するため、グローバルで11,000件以上の特許取得および特許出願を行っているほか、テクノロジー＆イノベーションセンターのグローバルネットワークを有している。
SHPPジャパン合同会社について
SABICは、2020年4月1日付で日本法人の称号をSABICジャパン合同会社からSHPPジャパン合同会社に変更しました。
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