SABIC、製品の循環性と高い機械的特性を両立した新たなPCRベースのLNP(tm) ELCRIN(tm)コンパウンド「LNP(tm) ELCRIN(tm) DC0051RC1」を発表

SABIC、製品の循環性と高い機械的特性を両立した新たなPCRベースのLNP(tm) ELCRIN(tm)コンパウンド「LNP(tm) ELCRIN(tm) DC0051RC1」を発表