【調査レポート】出産入院中の「ママ自身のケア」に対する満足度は？

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）の調査・研究機関「赤ちゃんのいる暮らし研究所」は、出産を終えた先輩ママたちを対象に、入院生活の過ごし方や入院中のご自身のからだのケアについてのアンケート調査とインタビューを実施しました。

「分娩直後のからだに○○の変化を感じた…」「産前に準備していたよりも実際には○○が足りなかった…」といった先輩ママたちのリアルな声をもとに、出産前後を穏やかに過ごすためのヒントを、気持ち面とアイテム面の両側面からまとめた調査レポートを2026年6月24日（水）より同研究所サイト（https://www.akachan.jp/ah_labo/）で公開しました。

詳細な調査レポート → https://www.akachan.jp/ah_labo/report/260624

調査結果

■分娩後・入院中におけるママ自身のからだケアの実態

出産入院中のご自身のケアに関する満足度についてのアンケートを実施したところ、「経腟分娩」では不満と回答した方の合計が32％だったのに対し、「帝王切開」では45％と、約半数の方が不満を感じていることが明らかになりました。

自身のからだのケアに関して困ったことを尋ねたところ、最も多かった回答は「からだのむくみ」で53％、次いで「髪やメイクが整っていない状態での撮影／面会」が45％となり、多くの方がこの2点に対して困りごとや不満を感じていることが分かってきました。

また、出産入院中は産後特有のからだの変化に加え、病院環境の影響などもあり、自身のケアが思うように行えなかったという声も寄せられています。例えば、赤ちゃんのお世話により手洗いや消毒の回数が増えることで肌が乾燥しやすくなるなど、ママ自身のコンディションが予想以上に変化しやすい状況にあることがうかがえます。

出産準備ではベビー用品に意識が向きがちですが、

「むくみケアアイテム」や

「保湿アイテム」、

「手軽に使えるヘア・メイク用品」など、

ママ自身のケアグッズもあらかじめ用意しておくことで、入院生活の快適さ向上につながると考えられます。

■先輩ママが実感「あってよかった」からだケアアイテム

最後に、インタビューで挙がった、ご自身のからだのケアに関する「用意しておいてよかったもの」や「不足を感じたもの・入院中に買い足したもの」を一部ご紹介します。

※先輩ママ個人の感想です。

全国のアカチャンホンポおよびオンラインショップでは、上記のお困りごとはもちろん、出産前後におけるさまざまなニーズに対応した商品を幅広く取り揃え、ママに寄り添った提案を行っています。また、アカチャンホンポが提供する「出産準備リスト」では、「入院準備用品」についてもご紹介しています。出産準備を進める際の参考として、ぜひご覧ください。

【赤ちゃんのいる暮らし研究所 おすすめ 出産入院関連アイテムはこちら】 https://shop.akachan.jp/shop/e/elabo2605/

さらに詳しい記事を公開！

「赤ちゃんのいる暮らし研究所」で公開した記事「出産入院シミュレーション」では、先輩ママへのアンケートやインタビューをもとに、出産入院の実態を掲載しています。これから出産を迎えるママ・パパの準備や計画にご活用ください。

▶詳細な記事内容は下記のリンクよりご覧いただけます。

https://www.akachan.jp/ah_labo/report/260624

【調査概要】

【赤ちゃんのいる暮らし研究所について】

赤ちゃんのいる暮らし研究所 ｜ アカチャンホンポ

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