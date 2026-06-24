超高速メール配信エンジン「SENDMAGIC Ver2.23」をリリース
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352658/images/bodyimage1】
センドマジック株式会社（本社：横浜市西区みなとみらい 代表取締役：鈴木祐二）は、完全自社開発の超高速メール配信エンジン「SENDMAGIC」の新たなバージョンとして「SENDMAGIC Ver2.23」を、2026年6月24日から提供開始いたします。
◆今バージョンの主な追加機能・変更点
・受信応答遅延設定の追加
配信要求元アプリケーションからメールを受信した際のSMTP応答を、意図的に遅延させる設定を追加しました。
本機能により、サーバーの負荷が高くなった場合やストレージの空き容量が少なくなった場合などに受信速度を意図的に抑制することで、SENDMAGICを運用しているサーバーへの時間あたりのメール流入量を減らすことができます。
・使い捨てメールアドレス自動ブロックバッチ処理
使い捨てメールアドレスのドメインが記載されたリストを自動的にダウンロードし、対象のドメイン宛てのメール送信を自動的にブロックするバッチファイルを追加しました。
本機能により、使い捨てメールアドレスへのメール送信を防止し、送信者評価（ドメインおよびIPレピュテーション）の低下やブラックリスト登録などのリスクを軽減できます。
なお、本バッチファイルは、SENDMAGICクラウドプラン向けに提供している「使い捨てメアド自動ブロック機能」を、オンプレミス（自社導入型）プラン向けに提供するものです。
（使い捨てメールアドレスへのメール送信によるリスク）
使い捨てメールアドレスは、一時的な利用を目的として作成されるため、一定期間後に無効なメールアドレスとなる場合や、スパムトラップとして再利用される可能性があります。
そのようなアドレスへの送信を継続すると、エラー率の上昇や送信者評価の低下につながるほか、ブラックリスト登録の要因となる可能性があります。
・その他軽微な不具合の修正
◆SENDMAGIC （センドマジック）とは
「SENDMAGIC（センドマジック）」は、2001年に世界に先駆けて開発された商用超高速メール配信エンジン（MTA）です。
各スマートデバイス・キャリアドメインへのインテリジェンスなグルーピング機能による最適な配信設定、暗号化メールアドレスによる完全運用、なりすましメール対策や通信経路の暗号化をはじめとする多彩な機能により、超高速かつ信頼性の高いメール配信が可能となります。その性能・信頼性を御評価いただき、ECサイトやCRMシステムからの情報配信、災害情報や緊急時のメール配信・安否確認システム、メール配信ASPサービスなど、幅広いシーンでご利用いただいています。
SENDMAGICは、全国各地方自治体様や公的機関の他、様々な企業様にその効果を評価いただき、ご導入後、80%を超えるお客様に3年以上の長期継続利用をいただいております。
◆本プレスリリースに関するお問合せ
センドマジック株式会社 プロダクト事業本部（https://www.sendmagic.co.jp/）
〒220-8121 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー21階
TEL：045-227-8381（営業直通）
FAX：045-227-8387
MAIL：sales@sendmagic.co.jp
◆会社概要
センドマジック株式会社は、商用超高速メール配信エンジン「SENDMAGIC」を独自開発・発表し、20年以上にわたり多くの電子メール会員を持つ企業や、避難勧告・不審者情報など短時間に高速にメール配信の必要がある地方自治体などで多数の利用実績を頂いております。
電子メールに関する長年の経験と豊富なノウハウを活かし、メールアンケートシステム、災害情報配信システム等の数多くの電子メールソリューションをご提供しております。
センドマジック株式会社は、情報通信に関する独自技術を核にして、新たなコミュニケーション文化を創造し、皆様に便利さと感動を提供するイノベーション企業を目指しております。
■本社所在地：横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー21階
■設立：1991年3月20日
■資本金：1億円
■代表者：代表取締役 鈴木 祐二
URL ： https://www.sendmagic.co.jp/
配信元企業：センドマジック株式会社
センドマジック株式会社（本社：横浜市西区みなとみらい 代表取締役：鈴木祐二）は、完全自社開発の超高速メール配信エンジン「SENDMAGIC」の新たなバージョンとして「SENDMAGIC Ver2.23」を、2026年6月24日から提供開始いたします。
◆今バージョンの主な追加機能・変更点
・受信応答遅延設定の追加
配信要求元アプリケーションからメールを受信した際のSMTP応答を、意図的に遅延させる設定を追加しました。
本機能により、サーバーの負荷が高くなった場合やストレージの空き容量が少なくなった場合などに受信速度を意図的に抑制することで、SENDMAGICを運用しているサーバーへの時間あたりのメール流入量を減らすことができます。
・使い捨てメールアドレス自動ブロックバッチ処理
使い捨てメールアドレスのドメインが記載されたリストを自動的にダウンロードし、対象のドメイン宛てのメール送信を自動的にブロックするバッチファイルを追加しました。
本機能により、使い捨てメールアドレスへのメール送信を防止し、送信者評価（ドメインおよびIPレピュテーション）の低下やブラックリスト登録などのリスクを軽減できます。
なお、本バッチファイルは、SENDMAGICクラウドプラン向けに提供している「使い捨てメアド自動ブロック機能」を、オンプレミス（自社導入型）プラン向けに提供するものです。
（使い捨てメールアドレスへのメール送信によるリスク）
使い捨てメールアドレスは、一時的な利用を目的として作成されるため、一定期間後に無効なメールアドレスとなる場合や、スパムトラップとして再利用される可能性があります。
そのようなアドレスへの送信を継続すると、エラー率の上昇や送信者評価の低下につながるほか、ブラックリスト登録の要因となる可能性があります。
・その他軽微な不具合の修正
◆SENDMAGIC （センドマジック）とは
「SENDMAGIC（センドマジック）」は、2001年に世界に先駆けて開発された商用超高速メール配信エンジン（MTA）です。
各スマートデバイス・キャリアドメインへのインテリジェンスなグルーピング機能による最適な配信設定、暗号化メールアドレスによる完全運用、なりすましメール対策や通信経路の暗号化をはじめとする多彩な機能により、超高速かつ信頼性の高いメール配信が可能となります。その性能・信頼性を御評価いただき、ECサイトやCRMシステムからの情報配信、災害情報や緊急時のメール配信・安否確認システム、メール配信ASPサービスなど、幅広いシーンでご利用いただいています。
SENDMAGICは、全国各地方自治体様や公的機関の他、様々な企業様にその効果を評価いただき、ご導入後、80%を超えるお客様に3年以上の長期継続利用をいただいております。
◆本プレスリリースに関するお問合せ
センドマジック株式会社 プロダクト事業本部（https://www.sendmagic.co.jp/）
〒220-8121 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー21階
TEL：045-227-8381（営業直通）
FAX：045-227-8387
MAIL：sales@sendmagic.co.jp
◆会社概要
センドマジック株式会社は、商用超高速メール配信エンジン「SENDMAGIC」を独自開発・発表し、20年以上にわたり多くの電子メール会員を持つ企業や、避難勧告・不審者情報など短時間に高速にメール配信の必要がある地方自治体などで多数の利用実績を頂いております。
電子メールに関する長年の経験と豊富なノウハウを活かし、メールアンケートシステム、災害情報配信システム等の数多くの電子メールソリューションをご提供しております。
センドマジック株式会社は、情報通信に関する独自技術を核にして、新たなコミュニケーション文化を創造し、皆様に便利さと感動を提供するイノベーション企業を目指しております。
■本社所在地：横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー21階
■設立：1991年3月20日
■資本金：1億円
■代表者：代表取締役 鈴木 祐二
URL ： https://www.sendmagic.co.jp/
配信元企業：センドマジック株式会社
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