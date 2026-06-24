株式会社グローバルスズキ(本社：兵庫県神戸市、代表取締役：鈴木 克尚)は、プロフェッショナル仕様の最新UV硬化ライト『Insta Cure Dual(インスタキュア・デュアル)』を、2026年6月1日より販売開始いたしました。





独自開発の「4core LED」により、UVの395nmと365nmという2つの異なる紫外線波長を同時に照射するデュアルテクノロジーを搭載。従来品からさらにパワーアップし、幅広い対象材料へのスピーディーかつ確実な硬化作業を実現します。





395nmと365nmの2つの波長のUVを同時照射するInsta Cure Dual





■ 開発背景：現場が求める「スピード」と「確実な安定性」の両立

UV硬化技術は、さまざまな産業やプロの作業現場で不可欠なものとなっていますが、従来の硬化ライトでは「材料によって硬化にムラが出る」「バッテリーが減ると照度が落ちて硬化不全を起こす」といった課題がありました。

『Insta Cure Dual』は、こうした現場のリアルな声を反映し、どのような環境やタイミングでも「常に一瞬で、確実に硬化させる」ことを目指して開発された、次世代のハイブリッドUV硬化ライトです。





395nmと365nmの2つの波長のUVを同時照射するInsta Cure Dual





■ 『Insta Cure Dual』の4つの主要特徴

1. 独自開発「4core LED」によるデュアル照射テクノロジー

395nmと365nmの2つの紫外線波長を同時に照射。これにより、異なる硬化波長を持つ幅広い材料・樹脂に対して、これ1台で柔軟に対応することが可能になりました。





2. 従来比で圧倒的なスピード硬化(パワーアップモデル)

内部構造とLEDの出力を最適化し、従来品と比較して硬化時間を大幅に短縮(※当社比)。作業効率を劇的に向上させます。





3. プロの現場を支える、受け継がれる堅牢性と安定感

ハードな使用環境にも耐えるタフな設計(故障の少なさ)に加え、バッテリーの充電状態に関わらず、常に一定の照度をキープする出力を実現。最後まで硬化ミスを許さない安定性を提供します。





4. 作業スペースを選ばないコンパクト＆スタイリッシュデザイン

高いパフォーマンスを誇りながらも、限られたワークスペースを圧迫しない洗練されたスマートなデザインを採用。持ち運びや取り回しにも優れています。









■現場での活用例

本製品は、現在UV硬化型塗料をご使用中の方や、今後導入をご検討中の方に最適です。安全性に配慮したポータブルなLED設計により、従来の密閉型設備を必要とせず、出張先や手元の作業環境でも安全に使用できます。





●自動車鈑金塗装工場での部分補修

●家具・木工製品の製造・検品時の補修

●住宅・商業施設の床(フローリング)の現場補修

●プラモデル、フィギュア、産業用造形物の微修正・ホビー用途





※本製品はUV-A波長(365nm/395nm)に対応したUV硬化型塗料・接着剤専用です。高圧水銀ランプ専用の塗料では硬化しない場合がありますので、事前に波長をご確認ください。









■製品概要

製品名： SPECTRATEK InstaCure UVLED

(スペクトラテック インスタキュア UVLED)

価格 ： オープン価格(詳細はお問い合わせください)

サイズ： 長さ280mm×幅105mm×高さ200mm(記載のサイズは最大値)

重量 ： 1.85kg

URL ： https://www.global-suzuki.com/product/instacure-dual/





【仕様】

バッテリー ：リチウムイオン電池(18.5V/3,000mAh)

充電可能回数 ：約1,000回

バッテリー持続時間：約2時間(使用状況による)

LED消費電力 ：55W





圧倒的なスピード硬化と、バッテリー残量に左右されない「照度の安定性」を両立。





■ 会社概要

会社名： 株式会社グローバルスズキ

代表者： 代表取締役 鈴木 克尚

所在地： 兵庫県神戸市中央区筒井町2丁目3-15

URL ： http://www.global-suzuki.com