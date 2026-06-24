株式会社福島中央テレビは、福島県いわき市出身のテレビプロデューサー佐久間宣行とアルコ＆ピース平子祐希が地元をめぐるバラエティ番組「サクマ＆ピース」シーズン6を、2026年7月19日(日)から4週にわたり福島中央テレビで放送します。各話、地上波放送直後からTVerでも配信予定です。





サクマ＆ピース シーズン6 ポスタービジュアル





高校卒業後、福島県を離れて活躍するテレビプロデューサーの佐久間宣行、アルコ＆ピースの平子祐希。

大人になったふたりが、福島県を改めて見つめたら…。

福島県には何もない？

いや、もしかしたら何でもあるのかもしれない…？

愛ある“地元いじり”をしながら、福島県が誇る日本を代表するヒトやモノに出会い全国に広まるようにプロデュースする街ぶらバラエティ第6弾の制作が決定！

今回の舞台は福島県郡山市。全国に展開する外食チェーンの心臓部に潜入したり、日本一や世界一の達人たちも続々登場したり…今回も10時間で12スポット4本撮りという疲労困憊にもかかわらず冴えるプロデュースが続出！









■「サクマ＆ピース」番組概要

福島県いわき市出身の佐久間宣行(テレビプロデューサー)と平子祐希(アルコ＆ピース)が、故郷が誇るヒトやモノを全国に広めるためにプロデュースするバラエティ番組。

2021年から始まり、シーズン5まで計20回放送。さらに、前回の放送では楢葉町を特集し、初のゴールデンタイム特番として放送しました。そんな「サクピー」が今回、約4カ月ぶりに帰ってきます！





番組名 ： サクマ＆ピース シーズン6

放送日時 ： 7月19日(日)～4週連続放送 13:00～13:30(予定)

7月19日(日) 第1回 「花飾舞踏編-フラワーダンシング-」

7月26日(日) 第2回 「試食連発編-テイスティングラッシュ-」

8月 2日(日) 第3回 「楽都開演編-シティオブミュージック-」

8月 9日(日) 第4回 「生の衝動編-ライブブロードキャスト-」

放送地域 ： 福島県内

各話、放送終了直後より

民放公式テレビポータルサイト「TVer」で配信予定

出演 ： 佐久間宣行、平子祐希(アルコ＆ピース)

制作 ： 福島中央テレビ

番組WEBサイト： https://www.fct.co.jp/program_sp/sakuma_peace/

番組公式X ： @SakumaAndPeace

https://x.com/SakumaAndPeace





第1回「花飾舞踏編-フラワーダンシング-」

郡山市編の1か所目は優雅にスタート！花の世界で日本一になった達人のお店へ。さらに、孤独にグルメをいただくドラマで話題になったドライブインに平子が大興奮！その後、腹パンになって向かった先で待ち構えていた伝統のダンサーとは…？

サクマ＆ピース シーズン6 場面写真1





第2回「試食連発編-テイスティングラッシュ-」

世界的アウトドアブランドとコラボする江戸時代から続く酒蔵で、超高額焼酎をプロデュース！そして郡山市が本社の外食チェーンの心臓部に潜入！さらに1個780円の激うまカレーパンが登場！

サクマ＆ピース シーズン6 場面写真2





第3回「楽都開演編-シティオブミュージック-」

福島県唯一の遊園地からスタートする3回目。そこに現れたのは、郡山市イメージキャラクターの「がくとくん」率いるバンド！バンドの方向性の違いをまとめるプロデュースを敢行！そして郡山市最高齢かもしれないケーキ職人が作る、食べたらフラフラに酔っぱらうケーキとは？さらに全身黒づくめの男が現れブラックな世界へいざなう！？

サクマ＆ピース シーズン6 場面写真3





第4回「生の衝動編-ライブブロードキャスト-」

番組5年目にして、この番組を制作する福島中央テレビ本社に潜入！30年以上続く情報番組の担当になったばかりのプロデューサーから佐久間Pへガチ相談。そして福島県を代表する菓子店の本店で社長の悩みをプロデュース！最後は超おしゃれなカフェにいる世界チャンピオンが登場！

サクマ＆ピース シーズン6 場面写真4





■出演者コメント

平子祐希(左)、佐久間宣行(右)





平子祐希(アルコ＆ピース)≪いわき市出身≫

「僕あまりはしゃがないんですけど、ずっと行きたかった場所に行けて、ロケ中に久々にはしゃぎました。我々がちゃんと疲れているところは疲れているし、こういうところだとテンションが上がるんだな、このおじさんたちは…というドキュメントになっていると思います。」





佐久間宣行≪いわき市出身≫

「郡山は福島の中ではみんなが知っている街なんだけど、意外に知らないものとか、こんなトレンドがあるんだっていうのを再発見できる回になっています。郡山旅行をしたくなるような美味しいものがたくさん出てきます。」