山田水産株式会社(本社：大分県佐伯市、代表取締役：山田 信太郎)は、歌手・西尾夕紀さんが歌うコラボソング「山田のうなぎ」が、2026年6月24日(水)より日本コロムビア株式会社から配信リリースされることをお知らせいたします。





新曲「山田のうなぎ」ジャケット画像





本楽曲は、2022年7月に配信され話題となった、山田水産の社歌をもとにした楽曲「鰻師の蒲焼」をニューアレンジしたものです。タイトルも新たに「山田のうなぎ」としてリニューアルし、山田水産が大切にしてきた“うなぎづくりへの想い”と、思わず口ずさみたくなる親しみやすいメロディが融合した一曲となっています。





山田水産は、うなぎの養殖・加工販売を全国に展開する水産会社として、これまで無薬養鰻をはじめ、品質にこだわった商品づくりに取り組んでまいりました。先月には、世界初となる完全養殖ウナギの試験販売開始を発表し、新たな挑戦にも注目が集まっています。





今回の「山田のうなぎ」は、そんな山田水産の取り組みと、“おいしいうなぎをより多くの方に届けたい”という想いを、音楽を通じて楽しく発信するコラボレーション企画です。









■ 西尾夕紀×山田水産コラボソングがニューアレンジで登場

「山田のうなぎ」は、山田水産の社歌として親しまれてきた楽曲をベースに、西尾夕紀さんの歌声で新たに生まれ変わったコラボソングです。

2022年7月に配信された「鰻師の蒲焼」は、山田水産のうなぎづくりにかける情熱や、職人のこだわりを歌に込めた楽曲として話題となりました。

今回のニューアレンジでは、タイトルを「山田のうなぎ」に改め、より覚えやすく、親しみやすい楽曲としてリリース。山田水産のブランド名でもある“山田のうなぎ”を、音楽を通じて幅広い世代に届けます。









■ 世界初・完全養殖ウナギ試験販売で注目を集める山田水産

山田水産は、うなぎの養殖から加工、販売までを手がける水産会社です。

「愛情品質」を掲げ、無薬養鰻をはじめ、安心・安全でおいしい商品づくりに取り組んできました。

2026年5月には、世界初となる完全養殖ウナギ試験販売を発表。資源保護や持続可能なうなぎの食文化の継承に向けた新たな取り組みとして、各方面から注目を集めています。

今回の新曲「山田のうなぎ」は、山田水産の挑戦をより多くの方に知っていただくきっかけとなる楽曲です。









■ 楽曲概要

● 配信日

2026年6月24日(水)

● 楽曲名

山田のうなぎ

● アーティスト

西尾夕紀

● 品番

COKM-46595

● 作詞

山田 信太郎

● 作曲

大久保 貴浩

● 発売元

日本コロムビア株式会社

●「山田のうなぎ」配信サイト

https://columbia.jp/artist-info/nishio/discography/COKM-46595.html









■ 山田水産について

山田水産は、うなぎ養殖・加工販売を中心に、ししゃも、さば、さんま、からすみなど、さまざまな水産加工品を展開する企業です。

長年培ってきた養殖技術と加工技術を活かし、「おいしいものを作る会社」として、家庭の食卓からギフト、外食・小売向け商品まで、幅広い商品づくりに取り組んでいます。

なかでも「山田のうなぎ」は、無薬養鰻にこだわり、職人の技と徹底した品質管理によって生み出される山田水産の代表ブランドです。









■ 会社概要

名称 ： 山田水産株式会社

所在地 ： 大分県佐伯市

代表取締役 ： 山田 信太郎

事業内容 ： うなぎ養殖・加工、鮮魚加工 ほか

公式サイト ： https://yamadasuisan.com/

公式オンラインショップ： https://yamadasuisan.shop/









■ 楽曲に関するお問い合わせ先

日本コロムビア株式会社 コロムビアレコード

制作宣伝担当： 高橋 正人

所属 ： コロムビア・クリエイティブ株式会社

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-4-16 神宮前M-SQUARE 3F

TEL ： 080-9099-4603

MAIL ： takahashi_masato@columbia.co.jp









YouTube動画リンク「山田のうなぎ」

歌：西尾夕紀

https://www.youtube.com/watch?v=78WUIiCvge8