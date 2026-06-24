株式会社エヌエフ貿易(本社：東京都練馬区、代表取締役：目時 美帆)は、サーキュレーターのパイオニアである米国メーカーVornado Air LLC.(ボルネード・エアー)の日本総代理店として、高さ調節が可能なスタンド型DCモーターサーキュレーター『683DC-JP』(～30畳対応)を販売開始しました。





本製品は、省エネ性と静音性を備えた「Energy Smart(エナジースマート)」シリーズの最新モデルです。パワフルな空気循環性能を備えながら、高位置から送風できるスタンド型により、家具の多いリビングやダイニングでも、効率よく空気を循環させます。





https://vornado.jp/store/products_item/683DC-JP





683DC-JP_製品画像





■空気循環効率を左右する「高さ」に着目

サーキュレーターの効果は風量だけでなく、風を送り出す高さによっても変わります。

本製品は、高さ82.0～96.0cmまで調節可能なスタンド型を採用。家具に遮られにくい高さから風を送り出すことで、リビングやダイニングでも効率よく空気を循環させます。

エアコンの冷暖気を部屋全体へ届け、温度ムラの軽減や省エネにも貢献します。





リビングでの使用イメージ





■ その他の特長

1. 首振りに頼らない循環力

ボルネード独自の竜巻風は直進性に優れ、遠くの壁や天井まで届き、部屋全体に空気の流れを作ります。首振り機能に頼らず、部屋全体の空気を循環させることができます。





空気循環図





2. 省エネのDCモーター搭載

省エネで環境に優しい「Energy Smart(エナジースマート)」シリーズ。

当社ACモーターモデルと比較し、最大80％の省エネを実現。消費電力は強運転時36W、弱運転時はわずか1Wと、長時間使用しても電気代を抑えられます。





3. 無段階の風量調節で、微風も強風も自由自在

ダイヤル操作で、微風からパワフルな送風まで細かく調節可能。

弱運転時は32dB以下の静かさ。就寝時や在宅ワーク中も快適に使用できます。





683DC-JP_無段階風量スイッチ





4. カバーもプロペラも外して水洗い可能

カバーとプロペラは取り外して、ホコリや汚れを洗い流すことができます。

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5. 長時間の連続使用が可能

ボルネードのサーキュレーターは、24時間365日の連続使用が可能な丈夫なモーター*を搭載。観葉植物などのある、空気の流れを保ちたい空間におすすめです。

*定期的なお手入れは必要。

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6. 5年間の長期保証

国内サポートによる5年間の製品保証付き。





7. 持ち運びしやすい取っ手付き

使いたい場所へ、使いたい時に移動が簡単。

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■使用シーン

●リビング・ダイニング

エアコンの冷暖気を循環させて温度ムラを軽減。節電のサポートに。

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●キッチン

こもりがちな熱気やニオイの排出に。

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●部屋干し

洗濯物の乾燥をスピードアップ。

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●観葉植物やペットのために

換気や温度管理が常に大切な植物やペットのために、健やかな環境作りをサポート。

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■サイズ感(モデル身長：154cm)

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■商品概要

商品名 ： ボルネードサーキュレーター DCモーターモデル 683DC-JP

モデル名 ： 683DC-JP

標準価格 ： 31,900円(税込)

サイズ ： 幅47.0cm×奥行47.0cm×高さ82.0～96.0cm

重量 ： 3.3kg

電源 ： 100V 50／60Hz

消費電力 ： 50Hz／60Hz

1W～36W

電気代(＊) ： (1時間当たり) 50Hz／60Hz

0.03円～1.12円

音量 ： ≦32dB～58dB

風量調節 ： 無段階

連続運転 ： オートオフ機能なし

色 ： 白

適用畳数 ： ～30畳

生産国 ： 中国

日本仕様 ： PSE認証取得済み

保証期間 ： 5年

首の上下の可動域： 90°(下0° 上90)

＊ 電気代は、電力料金目安単価31円／kWh(税込)を基に計算しています。





＜販売サイト＞

6月23日より販売開始

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0H367VXD7?th=1









■ボルネード・エアー概要

ボルネード・エアーは世界で初めてサーキュレーターを開発したアメリカのメーカー。

風の到達距離と80年にわたり培ってきた技術の相乗効果が、ボルネードの圧倒的な循環力を実現。





商号 ： Vornado Air LLC.

所在地 ： Andover, Kansas, USA

設立 ： 1945年

事業内容 ： 家電製品の企画・設計・製造・販売

日本での販売開始： 1990年









■会社概要

商号 ： 株式会社エヌエフ貿易

代表者 ： 代表取締役 目時 美帆

所在地 ： 〒176-0024 東京都練馬区中村3-38-8

設立 ： 1987年6月

事業内容： 輸入業

(株)エヌエフ貿易 公式サイトURL ： https://www.nfimports.com/

ボルネード ジャパン 公式サイトURL： https://vornado.jp/









■本製品に関するお客様からのお問い合わせ先

ボルネードジャパン 株式会社エヌエフ貿易

Tel ： 03-3970-1306

お問い合わせフォーム： https://vornado.jp/contact.cgi