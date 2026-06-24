韓国発のライフスタイルスキンケアブランド「haruharu wonder（ハルハルワンダー）」より、「ブラックバンブー トップトゥトー SPFベール」が2026年6月24日（水）からQoo10公式サイトにて発売されます。 みずみずしく軽やかなテクスチャーで、さらっとべたつかず肌にすっとなじむ本アイテムは、これからの季節に最適です。

◆商品紹介

顔からボディまで全身に使える100mlの大容量UVローション。SPF50+ PA++++の高い紫外線防御力を備えながら、スキンケアのような軽やかな使い心地を実現した全身用UVケアアイテムです。

商品名：ブラックバンブー トップトゥトー SPFベール (SPF50+ PA++++) 容量：100ml 販売価格：4,500円（税込） 発売記念イベント価格：3,150円（税込） *2026年6月24日（水）～6月30日（火）の期間中 販売URL：https://www.qoo10.jp/g/1208856941

全身ストレスフリーな使用感： 顔用日焼け止めの快適さをボディにも。みずみずしく軽やかなローションがさらりと伸び広がり、日焼け止め特有のべたつきや白浮きを抑えます。 強力なUVカット＆スキンケア効果： SPF50+・PA++++の確かな紫外線防止効果に加え、黒竹エキスやパンテノール、ヒアルロン等の保湿成分が肌にうるおいを与え、乾燥から守ります。 肌と環境に配慮したクリーン処方： 韓国・ヨーロッパの試験機関でUV効果を確認済み。敏感肌対象パッチテスト済み（※）の優しさに加え、海の環境を守る「リーフセーフ処方」を採用しています。 (※すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません)

◆新商品 発売記念特典

「ブラックバンブー トップトゥトー SPFベール (SPF50+ PA++++)」の発売を記念して、Qoo10公式ショップにて期間限定の特別イベントを開催いたします。 対象期間： 2026年6月24日（水）～6月30日（火） 【限定特典】 ・特別価格： 通常 4,500円 → イベント価格 3,150円（30%OFF） ・限定ギフト： 購入者全員に「ブラックライスヒアルロニックトナー 無香 」30mlサイズをプレゼント！ 商品リンク：https://www.qoo10.jp/g/1013120526 ぜひこのお得な機会をお見逃しなく！

◆「haruharu wonder（ハルハルワンダー）」サンケア商品 ラインナップ

今回の新商品発売によりUVシリーズは全4種類に拡充。顔・ボディ兼用タイプからスティックタイプ、保湿タイプ、敏感肌向けミネラルタイプまで、肌質やライフスタイルに合わせて選べるラインナップとして、より幅広いUVケアニーズに応えます。

商品名：ブラックバンブー デイリースージング サンシールド (SPF50+ PA++++) 容量：20g 販売価格：3,000円（税込） 販売URL：https://www.qoo10.jp/g/1085501683 湿気や油分に負けない‘エアーフェンス’技術： 超微細な半透明パウダーを注入した革新的な技術により、湿度の高い環境でも油分やべたつきを徹底ブロック。驚くほど軽やかで、柔らかいマットな素肌感をキープします。 竹の恵みでみずみずしく水分補給： 特許取得のタケノコエキスに加え、竹の葉や竹水を配合。エクトインとベタインが肌の潤いを保護し、紫外線から守りながら豊かな水分と栄養を補給します。 肌の質感を整え、美しい輝きへ： ナイアシンアミドとアデノシンを配合。気になる肌のキメや乾燥による小じわにアプローチし、なめらかで健やかな輝きのある肌へと導きます。

商品名：ブラックライス モイスチャーエアリーフィット デイリーサンスクリーン (SPF50+/PA++++) 容量：50ml 販売価格：2,800円（税込） 販売URL：https://www.qoo10.jp/g/1058960523 みずみずしい水分膜でUVブロック： 肌に薄い水分膜を形成しながら紫外線をガード。日中の肌を徹底的に守ると同時に、しっとりとした軽い塗り心地を叶えます。 こだわりのスキンケア成分を凝縮： 抗酸化成分が豊富な黒米オイルをはじめ、肌の潤いを保護するセラミドを贅沢に配合。紫外線による乾燥を防ぎ、みずみずしい素肌をキープします。 健やかで透明感のある肌へ： アデノシンやナイアシンアミドが肌をすこやかに整え、なめらかで透明感のある美しい肌へと導きます。

商品名：ブラックライス ピュアミネラルリリーフ デイリーサンスクリーン(SPF50+/PA++++) 容量：50ml 販売価格：2,800円（税込） 販売URL：https://www.qoo10.jp/g/1058960639 ノンナノ・酸化亜鉛の物理フィルターを採用： 紫外線吸収剤を使わない物理的なフィルター（ノンナノ・酸化亜鉛）のみを使用し、UVA・UVBを徹底ブロック。敏感肌の方にはもちろん、ご家族全員で安心してお使いいただけます。 豊かな潤いと栄養を届ける自然由来成分： 抗酸化成分が豊富な黒米オイルに加え、肌を健やかに整えるハートリーフ（ドクダミ）エキス、深いうるおいを供給するヒアルロン酸を配合。乾燥を防ぎ、みずみずしさをキープします。 すこやかで艶やかな仕上がりへ： スキンケア成分のナイアシンアミドが肌のキメを整え、日中の肌を守りながら、しっとりと艶やかな美しい素肌へと導きます。

「haruharu wonder (ハルハルワンダー)」のブランド名は、韓国語で「一日一日（하루하루/haruharu）」と、毎日のスキンケアタイムを通して、肌に変化（wonder＝驚き）をもたらすことに由来しています。 「Better Vegan for All」を掲げ、美しさと自然の持続可能な共存に重点を置いたライフスタイルスキンケアブランドです。 ■ haruharu wonder Qoo10 公式ページ https://www.qoo10.jp/shop/haruharuwonder_official ■ haruharu wonder Amazon公式ページ http://amazon.co.jp/haruharu ■ haruharu wonder 日本公式 Instagram https://www.instagram.com/haruharuwonder_japan/ ■ haruharu wonder 日本公式 X https://x.com/haruharuw_jp