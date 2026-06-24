株式会社⼀の坊（本社/宮城県仙台市 代表取締役 髙橋 弘行/タカハシ ヒロユキ）が運営するゆと森倶楽部は、じゃらんアワード2025(東北ブロック）にて下記を受賞しました。 「じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞【朝食】 東北エリア 51～100室部門」は昨年に引き続き2年連続1位受賞となります。 ・じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞【朝食】 東北エリア 51～100室部門 2年連続1位（2024～2025） ・じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞【夕食】 東北エリア 51～100室部門 1位 ・じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞 都道府県部門【総合】 51～100室 2位 じゃらんアワードとは、2025年度（2025年4月～2026年3月）の1年間に株式会社リクルートが運営する旅行情報サービス『じゃらんnet』、観光に関する調査・研究、地域振興機関「じゃらんリサーチセンター」が顕著な実績を上げた東北ブロックの宿泊施設を表彰する名誉ある賞です。

「湯と森と暮らす」ゆと森倶楽部（みやぎ蔵王・遠刈田温泉）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003208.000011414.html

仙台市内から車で1時間の、遠刈田温泉。 蔵王国定公園内の広大な森の中にある、 暮らすように時を過ごす大人の森林温泉リゾートです。

素材を見ながら”ひとさら”を味わうフリーオーダーディナー

契約農家直送 色とりどりの野菜たちやその日のお肉やお魚など、素材を見ながら味わうことのできるオープンキッチン。 野菜ソムリエたちが目の前で作るお料理をお客様の手へ。 手間暇惜しまず丁寧に作ったアミューズから、メイン、そしてデザートまでフリーオーダースタイルで提供します。

料理人やチーズ職人とのコラボディナーも定期的に開催

ゆと森倶楽部では、世界的に活躍する松本圭介シェフを招聘し、特別ダイニングイベントを開催（2025年9月、2026年4月実施）したり、蔵王町のチーズ職人佐藤さんをお招きしてお客様の目の前で出来立てのナチュラル「チーズ」をひとさらに仕立ててお召し上がりいただける宿泊者限定イベントを開催（月1回開催）するなど、コラボディナーも定期的に開催しています。

じゃらんnetクチコミ 総合4.7（2026年6月17日現在）※「普通＝3.0」が評価時の基準です https://www.jalan.net/yad313826/kuchikomi/ 投稿日：2024/6/4 ★★★★☆4 女性・40代・夫婦旅 料理がすごい！ 自然が満載でゆったりと時間を忘れて過ごす事が出来ました。 特に食事がすごくてお腹いっぱい大満足です。 見た目良し！味も良し！ 手作りジェラートもとても良かったです。 従業員のみなさんもみんな笑顔で接客されてて良かったです。 行って良かったと心から思えるお宿です。 投稿日：2026/5/28 ★★★★★5 女性・50代・夫婦旅行 大好きなホテルです 年に一度は伺っています。 お料理が美味しくて、つい食べ過ぎてしまいますが、とにかく何を食べても美味しい！お野菜も新鮮で、季節ごとのメニューが楽しみです。 アルコールも種類が多く、湯上がりのビールは最高です。 ジェラートも毎回楽しみにしています。 いつもお天気に恵まれず星空観察が実現できていませんが いつか星空をじっくり楽しみたいです。 季節ごとに行きたいホテルです。

https://www.atpress.ne.jp/news/6375099 https://www.atpress.ne.jp/news/1540150https://www.ichinobo.com/yutomori-club/

お客様にご支持いただいて受賞できた賞だと思っております。 これからもお客様に理想の日常℠をお過ごしいただける温泉リゾートを目指して、スタッフ一同取り組んでまいります。 ※“理想の日常℠”に出会うのSM(Services Mark)マークは、レストランやホテルなどの役務(サービス)についての商標です。

一の坊グループ・松島一の坊も「じゃらんアワード2025」を受賞しています

リリースに関するお問い合わせは…

https://www.atpress.ne.jp/news/9913378

株式会社⼀の坊 営業推進本部 〒980-0013 宮城県仙台市⻘葉区花京院2丁⽬1-10 TEL：022-222-0178(平⽇ 11:00～16:00) Mail：press@ichinobo.com ▼お問い合わせフォームはこちら https://www.ichinobo.com/contact/#radio02-02

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