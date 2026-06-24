株式会社⼀の坊（本社/宮城県仙台市 代表取締役 髙橋 弘行/タカハシ ヒロユキ）が運営する松島一の坊は、じゃらんアワード2025(東北ブロック）にて下記を受賞しました。 ・じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 都道府県部門 51～100室 3位 ・じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞 都道府県部門【総合】 51～100室 3位 じゃらんアワードとは、2025年度（2025年4月～2026年3月）の1年間に株式会社リクルートが運営する旅行情報サービス『じゃらんnet』、観光に関する調査・研究、地域振興機関「じゃらんリサーチセンター」が顕著な実績を上げた東北ブロックの宿泊施設を表彰する名誉ある賞です。

静かな松島と心ひとつにする温泉リゾート 松島一の坊

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003208.000011414.html

日本三景・松島の絶景を全客室から望む、静かな海辺の温泉リゾート。 チェックアウトまでお財布を気にせず、ラウンジでの飲食や「庭がSPA」のロウリュサウナや岩塩岩盤浴、併設のガラスミュージアム「藤田喬平ガラス美術館」入館までを無料で愉しめるオールインクルーシブのステイスタイルが特徴です。 7,000坪の水上庭園や、料理人が目の前で仕上げるオーダービュッフェ、生演奏が流れるラウンジなど、日常の喧騒を離れた「理想の日常」を提供しています。

じゃらんnetクチコミ 総合4.6（2026年6月17日現在）※「普通＝3.0」が評価時の基準です https://www.jalan.net/yad304322/kuchikomi/ 投稿日：2026/6/7 ★★★★★5 女性・60代・夫婦旅行 全てが最高のお宿でした 初めての東北旅行で宿泊しました。オールインクルーシブのホテルが最近増えていますが、お酒の種類も多くお料理もとても美味しいオーダービュッフェは最高でした。 特に空豆とカマンベールチーズの茶わん蒸し、仙台牛の焼きしゃぶが美味しかったです。 7,000坪の敷地の中にあるガラスの美術館や庭園の散歩も非日常でした。お部屋やお風呂からの景色も最高で、贅沢な時間を過ごせて大満足なお宿でした。 投稿日：2024/6/3 ★★★★★5 女性・30代・夫婦旅行 絶対にまた行きたいってすぐに思いました 「今言うのもおかしいけど、また来ようね。」 チェックイン終わって、お部屋から温泉に向かう道中でもはや約束しました。 お部屋は一番リーズナブルな価格の所にしたのですが、入ってすぐ、ランクアップした！？ってびっくりするくらいの景色。 綺麗で広くて最高でした。 男女一緒に入れる岩盤浴とサウナがあり、一緒に楽しく時間を過ごせました。 庭がspaの方には水風呂が無いのが残念です。 夕食・朝食ともに和食・洋食のコース仕立てのオーダーブュッフェとなっており、最高の贅沢でした。 ペアリングのおすすめもあり、参考に美味しくお酒も飲めました。 ワイン・スパークリングだけで12種類はあったのではないでしょうか。 食事が終わってからの生演奏を聴きながらのバータイムも格別で、 お酒も本当に美味しいです。 今までオールインクルーシブ宿に色々行きましたが、ここが一番です。 間違いないです。

https://www.ichinobo.com/matsushima/

お客様にご支持いただいて受賞できた賞だと思っております。 これからもお客様に理想の日常℠をお過ごしいただける温泉リゾートを目指して、スタッフ一同取り組んでまいります。 ※“理想の日常℠”に出会うのSM(Services Mark)マークは、レストランやホテルなどの役務(サービス)についての商標です。

一の坊グループ・ゆと森俱楽部も「じゃらんアワード2025」を受賞しています

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