タイの音楽、アート、グルメ、マッサージなど、多彩なタイ文化を体感できるイベント「宝塚タイフェスティバル2026」を、2026年7月19日（日）に兵庫県宝塚市・清荒神参道周辺にて開催いたします。 第4回目となる今回は、タイ北部・チェンマイからアーティストやミュージシャンを数名迎え、地域と国際文化交流をテーマに実施。 昼の部はメイン会場及びサブ会場、参道参加店にてストリートタイマルシェ、夜の部はメイン会場にて、タイ音楽やアートを楽しめる特別パーティーを開催します。 夜の部チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/15699

公式ホームページ https://takarazukathaifes.com/

宝塚に、タイがやってくる。

美味しい！楽しい！気持ちいい！をテーマに 濃厚なタイワールドを清荒神で展開

◎お昼の部

ストリートタイマルシェ 11:00～16:00＜メイン会場は15:00まで＞ ถนนคนเดิน "มาร์เช่ไทย" ค่าเข้าฟรี タイ料理、タイ雑貨、タイビール、タイマッサージなどなど、タイ気分いっぱいの盛りだくさんマルシェをお寺へと続く参道沿いでお楽しみください！ แบบตลาดจะมี อาหารไทย นวดไทย และสินค้ามาจากไทย คิดถึงประเทศไทยกันนะ! メイン会場：ギャラリー六軒茶屋 サブ会場：清荒神駅前ワンパーク 他 清荒神参道参加店

◎夜の部 タイパーティー

ภาคช่วงค่ำ ไทยปาร์ตี้ 16:00～20:00 メイン会場：ギャラリー六軒茶屋 前売券：3,500円（税込・自由席） 内容 ・タイ料理3品 ・ワンドリンク付き ・着席観覧可能

【当日入場について】 スペースに余裕がある場合は当日入場も可能です。 ※1ドリンクオーダー制 ※立見のみ ※お食事は販売予定ですが、売り切れとなる場合があります タイ音楽ライブ、アート、トーク、お食事を通じて、タイと宝塚の交流をより深く楽しめる特別プログラムです。 出演 ・マムアンけんじ ・LAWIN ・rie kubota ・オッドさんのタイロック ・ムエタイ 主催 宝塚タイフェスティバル実行委員会

タイからのゲスト出演者

LAWIN タイ出身のシンガーソングライター／ミュージシャン。 自身の作詞作曲によるアコースティックでエモーショナルなポップス・Lo-Fiサウンドを展開。 2019年にデビューシングルを自主リリース後、ライブ活動を重ね、Minimal Recordに所属。 2025年1月には沖縄で開催された国際ショーケースフェスティバル「Music Lane Festival Okinawa 2025」に出演。同年4月には関東ツアーも実施し、タイと日本をつなぐ音楽アーティストとして注目を集めています。

Pichakorn ChooKeow（アーティスト名：Tua-pen-not） 1986年生まれ。チェンマイ大学美術学部卒業。 アップサイクル素材や様々なマテリアルを使い、日常や人との関係から生まれるアイデアを家具や雑貨、アート作品へと展開しています。 タイ国内だけでなく、インドネシアや上海でも個展を開催。近年は東京や仙台など日本でも活動の幅を広げています。 2024年の宝塚タイフェスティバルに初参加。テーマ「牛」を描いた大型ライブペイント作品が話題となりました。 2025年開催の第3回宝塚タイフェスティバルでは、タイで神聖な動物として知られる「白い象」をテーマに作品を制作。メインビジュアルにも採用され、多くの来場者に親しまれました。 2025年には宝塚文化芸術センター「温泉まつり」にて宝塚温泉をテーマにライブペイントを制作するなど、チェンマイと宝塚をつなぐアーティストとしても注目されています。

また本年度は、総勢5名のチェンマイ在住アーティストが来日。 チェンマイの音楽・アート・カルチャーを担うメンバーが宝塚に集結し、ここでしか体験できない日タイ文化交流を創り出します。

開催概要

『宝塚タイフェスティバル』 開催日：2026年7月19日 (日) 会場：メイン会場 和風喫茶・ギャラリー 六軒茶屋（兵庫県 宝塚市 清荒神１丁目１１－２３ クリスタルコート清荒神） サブ会場：清荒神駅前ワンパーク、ほか参道参加店

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com