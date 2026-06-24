KONDOSOFTは、本日2026年6月24日、最新生成AIを搭載したドット絵キャラクターが商品や地域情報を案内する企業・団体向け新サービス「AIレトロゲームPRシステム」を正式リリースいたします。 ホームページやイベントサイト、紙の広告媒体などから即起動する2Dレトロゲーム空間を、オーダーメイドで構築できるシステムです。

開発背景：はじまりは「レトロ×AIで面白い世界を作りたい」という遊び心

https://www.kondosoft.jp/my-retro.html

本システムが誕生したきっかけは「ドット絵のレトロゲームの世界に最新のAIを組み込んだら、最高に面白い体験ができるのではないか」というクリエイターとしての純粋な遊び心と探求心でした。 過去の懐かしい文化と、未来の最先端テクノロジーの融合。誰も実現しなかったこの組み合わせを形にしていく中で、これが強力なマーケティングツールになることに気づきました。 デジタルマーケティングが成熟した現在、画像広告やバナー、Webパンフレットといった従来の手段だけでは、ユーザーの興味を引くことが難しくなっています。 「従来型の一方的な情報提供ではなく、自発的に情報に触れてもらう」 本システムなら、それが実現可能だったのです。

4つの革新的な特徴

1.無機質な既存AIチャットボットを完全破壊する「レトロ画面の視覚的暴力」

画面の右下に小さく表示されるだけの退屈なチャットボットとは次元が違います。誰もが知っている懐かしいドット絵の世界が表示された瞬間、訪問者は「主役」に早変わり。「歩き回りたい、探索したい」という衝動のまま情報の海へ繰り出します。

2.AIがその場で創造する「世界で１つだけの物語」

決まった選択肢を選ぶだけの古いシステムではありません。入力した自由な言葉に対し、最新AIが毎回異なる台詞や物語を自動生成。開くたびに広がる新しい体験が自発的な口コミを生み、SNSでの爆発的なシェアの可能性を秘めています。

3.ドット絵キャラクターが持つのは「トップ営業の脳」

商品やサービスの強み、地域の歴史、FAQなどをAIキャラクターが記憶。24時間365日スマートでユーモアのある接客を自動で行います。人間だけでなく、AIも営業をしてくれる時代が始まります。

4.AIの嘘すら面白さに変える「ハルシネーションのエンタメ化」

ビジネスAIにおいて致命的な欠陥とされる間違いや嘘（ハルシネーション）。しかしここはレトロゲームの世界です。ドット絵キャラクターの台詞なら、嘘も訪問者を楽しませるレアな「イベント」やスパイスに変わります。ハプニングすらビジネス拡大につなげる常識を覆すシステムです。

3つのアプローチで繋ぐ「ゲームから現実へ」のシームレスな誘導設計

1.アプリ不要でWEBページや二次元コード(紙媒体)から「すぐ起動」 2.スキマ時間で手軽にプレイできる「5分程度のボリューム」 3.ゲームを楽しんだ熱量のまま「現実のサイトへ誘導」 「遊びからリアルへ」の理想的なフローがここで実現します。

ビジネスをゲーム化する活用シナリオ（一例）

簡易チャットボット・FAQ

「無機質なテキスト窓」を「話しかけたくなるキャラクター」へ。お客様が楽しみながら疑問を自己解決するため、訪問者の離脱を防ぎ、問い合わせ対応のコストを削減します。

商品紹介・デジタルパンフレット

文字だらけの説明書やカタログを「自ら探索する冒険の書」へ。キャラクターの話を聞きながら情報の「宝探し」をした後は、購入ページや資料請求URLへもスムーズに誘導可能です。

観光地・施設のデジタルスタンプラリー

ポスターの二次元コードから一瞬で起動し、街を模したマップを大冒険。AIから歴史やおすすめスポットを学ぶ、謎解きクリアで限定クーポンを配布するなど、現実と交差するDX企画が手軽に実現可能です。

他社を圧倒する衝撃的な価格設定

オリジナルのWebゲームシステムを一から開発する場合、通常であれば200万円以上の製作費が必要です。本システムは徹底的なシステムのパッケージ化により衝撃的な製作費を実現しました。 ※料金は全て税別です。

パッケージ（初期製作費）

基本パッケージ：240,000円

独自のマップデザイン、AI搭載キャラクター2人、オリジナルドット絵制作などを含んだ高いコストパフォーマンスを誇るパッケージ。

ストーリーパッケージ：340,000円

AIキャラクターが5人に増量、さらにオリジナルタイトル画面制作や、謎解き・マルチエンディングといった本格的なゲーム性を付加。ゲームを楽しみながら情報を印象付けられるパッケージです。

ご利用料金プラン（月額運用費）

エコノミープラン：月額 4,980円

AI会話 月6,000回まで。 まずはコストを抑えて効果を試したい方へ。

ライトプラン：月額 9,800円

AI会話 月10,000回まで。 小規模店舗、小規模事業、検証用等へ。

スタンダードプラン：月額 24,800円

AI会話 月30,000回まで。 中小企業、特設プロモーション等へ。

プレミアムプラン：月額 44,800円

AI会話 月60,000回まで。 公式SNSでの拡散を狙う大企業、大規模マーケティング施策等へ。

競合のいない まったく新しいPR体験を

既存ゲームや既存RPGに捕らわれない、ビジネスモデルに合わせた最適なカスタマイズRPGが実現可能です。 すぐ起動、すぐ遊べる、AI×レトロ×PR。 まずはホームページの無料AIサンプルからご体験ください。

https://www.kondosoft.jp/my-retro.html

【本件に関するお問い合わせ先】 KONDOSOFT（担当：近藤） URL：https://www.kondosoft.jp Mail：contact@kondosoft.jp ※お問い合わせや取材のご依頼は上記ホームページ内のお問い合わせフォーム、またはメールにてお願いいたします。