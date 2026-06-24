フィットネスジム事業を展開する株式会社スマートフィットネス(所在地：東京都中央区、代表取締役：丹野 輝夫)は、同社が展開する、約3カ月・最大12回のパーソナルトレーニングを月会費内で受けられる24時間フィットネスジム「スマートフィット100」を、2026年7月1日(水)、都営三田線「高島平駅」徒歩1分の場所に「スマートフィット100高島平店」をグランドオープンします。





通常は別途料金がかかることが多いパーソナルトレーニングを、月会費内で最大12回受けられる点が最大の特長。

マシンの使い方や正しいフォームの習得、トレーニングメニューの提案などを通じて、運動初心者の習慣化をサポートします。





スマートフィット100 高島平店 グランドオープン2026年7月1日、都営三田線「高島平駅」徒歩1分にグランドオープン。月会費内で最大12回の無料パーソナルトレーニングを提供します。





■月会費内で最大12回の無料パーソナルトレーニングを提供

「ジムに入会したものの続かない」「何をすればよいか分からない」 ―― そんな運動初心者の課題に応えるため、スマートフィット100高島平店では、マシンの使い方から正しいフォーム、トレーニングメニューの提案まで、スタッフが一人ひとりに合わせてサポートする無料パーソナルトレーニング(最大12回)を月会費内で提供しています。





無料パーソナルトレーニングの様子スタッフが一人ひとりに合わせてマシンの使い方やトレーニングフォームを丁寧にサポート。初心者でも安心してスタートできます。





■スマートフィット100高島平店について

「スマートフィット100高島平店」は、都営三田線「高島平駅」から徒歩1分、商店街の中に位置する24時間営業のフィットネスジムです。買い物のついでに立ち寄れる距離感と、スタッフが常駐するアットホームな雰囲気が特長です。運動習慣のない方や久しぶりに体を動かしたい方、シニアの方から学生・子育て世代まで、幅広い年齢層が無理なく通えるジムを目指しています。





トレッドミルエリア最新のトレッドミルを完備。24時間いつでも自分のペースで有酸素運動を楽しめます。 ※店内イメージ





■店舗の特長

入会時に付与される無料パーソナルチケット(最大12回)でマシンの使い方から基礎まで学べるのはもちろん、「今日は運動する気分じゃない」という日には買い物帰りにふらっと立ち寄って高性能ストレッチマシン(3台)や無料の水素水だけ利用してもOKと、ハードルの低さが魅力。さらにヒップアップ専用マシンや脂肪燃焼に効果的なステアクライマーなど、本格的なマシンも充実しており、初心者からトレーニング経験者まで飽きずに通い続けられる環境が整っています。





マシンエリア全景ヒップアップ専用マシンをはじめ、全身をバランスよく鍛えられるマシンを充実ラインナップ。初心者から経験者まで対応しています。 ※店内イメージ





店内全景明るく清潔感のある広々とした店内。スタッフが常駐するアットホームな雰囲気で、通いやすい環境を整えています。 ※店内イメージ





ステアクライマー階段を登る動きで効率よく脂肪燃焼できる「ステアクライマー」。スタッフが使い方を丁寧にご案内します。 ※店内イメージ





■スタッフの想い

「運動を始めてみたいけれど、ジムは敷居が高い…と感じている方に、一番に寄り添える場所にしたいです。『ここなら私でも楽しく続けられる！』と思える、温かくアットホームな空間を全力で作っていきます。まずはお気軽に一歩を踏み出してみてください。」 ― スマートフィット100高島平店 スタッフ一同 ―









■オープニングキャンペーン・料金

【オープニングキャンペーン】

「トリプル0円」グランドオープン月にご入会いただくと、(1)入会金・事務登録手数料、(2)入会月会費、(3)入会翌月会費が0円となります。

※本キャンペーンの適用には、6カ月間の在籍継続が条件となります。

※無料パーソナルトレーニング(最大12回)は追加料金なしでご利用いただけます。





【料金プラン】

・24時間コース ：月額8,470円(税込)／24時間使い放題

・デイコース ：月額6,050円(税込)／5:00～17:00

・学割コース ：月額5,500円(税込)／24時間使い放題

・スチューデントコース：月額3,300円(税込)／10:00～22:00

※学割コースは大学生・大学院生・短大生・専門学生・留学生が対象です。入会時に学生証の提示が必要です。

※スチューデントコースは高校生限定です。条件詳細は店舗ページをご確認ください。

※入会金：2,750円(税込)／事務登録手数料：2,750円(税込)









■店舗概要

店舗名 ： スマートフィット100 高島平店(通称：スマ100)

URL ： https://smartfit100.com/shop/takashimadaira/

プレオープン ： 2026年6月27日(土)

グランドオープン： 2026年7月1日(水)

所在地 ： 東京都板橋区高島平8丁目13-3 メゾン弘洋

アクセス ： 都営三田線「高島平駅」徒歩1分

営業時間 ： 24時間営業

スタッフアワー ： 全日11:00～20:00(グランドオープン以降)

メール ： takashimadaira@smartfit100.com









■お客様からのお問い合わせ先

株式会社スマートフィットネス

TEL：03-5643-3555