茨城県常総市の食のテーマパーク「道の駅常総」(運営：株式会社COLLECT)では、現在開催中の『常総メロンフェス2026』について、お客様からのご要望にお応えし、開催期間を2026年6月30日(火)まで延長することを決定いたしました。





常総メロンフェス2026





6月13日の開幕以来、多くのお客様にご来場いただき、メロン大試食会や全国配送キャンペーンをはじめとした各企画が大変ご好評をいただいております。期間中、茨城県産メロンの魅力を思う存分楽しめるイベントやグルメをご用意しています！





期間中(6月13日～6月18日)で、

・メロン配送キャンペーン 配送件数400件突破！

・茨城県産メロン販売 累計約8,000玉突破！

※複数個入りの箱の販売数なども含めて算出

など、多くのお客様にご利用いただいております。

「まだ参加できていない」

「もう一度メロンを買いに行きたい」

「家族にも食べさせたい」

そんなお客様のお声を受け、このたび開催期間の延長を決定いたしました。





イベントの様子





■6月30日まで延長！毎日開催の人気企画

【メロン大試食会】

茨城県産メロンを無料で食べ比べできる人気企画。

鉾田市、行方市、八千代町など県内各地の生産者が育てたメロンを実際に味わいながら、お気に入りの一玉を見つけていただけます。

※入荷状況により、ご試食いただけるメロンの品種は日替わりで異なる場合がございます。





メロン大試食会





【全国どこでも1個口1,000円配送キャンペーン】

メロンフェス期間限定で、全国どこでも1個口1,000円(税込)で配送を承ります。

遠方にお住まいのご家族やご友人への贈り物としてもご利用いただけます。このメロンフェス期間中のみの特別価格での発送となります。





※1個口ごとに送料1,000円(税込)がかかります。

※商品のサイズや数量により、複数個口での発送となる場合がございます。お客様が3箱を1個口での発送をご希望の場合でも、梱包サイズの都合上、2個口以上となる場合がございます。

※北海道・沖縄県・離島への配送は対象外となります。





メロン





■週末(6月27日(土)、28日(日))限定イベントも引き続き開催

【朝一メロン大特価市】





メロン直売！





先着50名様限定で茨城県産メロンを1玉777円(税込)で販売いたします。





【メロンゲリラ特売】

開催時間非公開。

数量限定で実施する人気企画です。





【メロン神社＆メロンおみくじ】

5,000円(税込)以上のメロン購入で挑戦可能。

大吉が出た方には茨城県産メロン1玉をプレゼントいたします。





【メロンボーリング】

お子様から大人まで楽しめる参加型イベント。

ピンを倒してメロン獲得に挑戦していただきます。





【各店舗の期間限定メロン商品】

いなほ食堂、TAMAGOYA常総ハウス、TAMAGOYAカフェレストラン、ぼくとメロンとソフトクリームでは、メロンフェス限定商品を引き続き販売いたします。

こちらも期間限定商品ですので、お早めに！





オリジナルのメロングルメが多数





■旬の茨城県産メロンを楽しむなら今！

生産量日本一を誇る茨城県の旬のメロンを味わえる『常総メロンフェス2026』。

6月30日(火)までの期間限定開催となります。

ぜひこの機会に道の駅常総へお越しください。









■「道の駅常総」について

圏央道常総インターチェンジを出て直ぐ、国道294号線沿いにあり、茨城県南の玄関口に位置する道の駅です。茨城・常総の魅力を全国に発信すべく、常総市の豊かな自然が育んだ多様な農産物を主に扱う「農産物直売所」をはじめ、常陸牛やローズポーク、つくば鶏といった特産品などを味わえる「お食事処」、全国トップクラスの生産量を誇る茨城県のさつまいもや、茨城メロンを活用したオリジナルスイーツ、土産品を展開する「ショップ」などが並び、当駅でしか買えない・味わえない商品・メニューを約1,500アイテム集めた「食のテーマパーク」です。









■施設概要

名称 ： 道の駅常総

所在地 ： 〒300-2508 茨城県常総市むすびまち1番地

面積 ： 約20,000m2

建物形式 ： 鉄骨造

駐車台数 ： 普通車114台／大型車48台／身障者用4台／

EV充電2台(24時間利用可能)計168台

施設設備 ： ・トイレ

・地域振興施設 - 物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、屋内プレイルーム、屋外交流広場、子どもの遊び場、

芝生広場、ベビーコーナー、非常用電源、貯水槽、公衆無線LAN、

展望デッキ、情報コーナー

・避難場所、備蓄倉庫・EV急速充電器

営業時間 ： 午前9時～午後5時(※時期等に応じて変動あり)

施設管理運営 ： TTCグループ

(代表団体：株式会社TTC 構成団体：株式会社COLLECT)

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/gogojoso/









■運営企業案内

会社名 ： 株式会社COLLECT

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 茨城県常総市水海道橋本町3600番地2

主な事業内容： 道の駅常総の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

工芸品・民芸品の販売、食料品の販売、飲食店の経営、

地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/