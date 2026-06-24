フィットネスジム事業を展開する株式会社スマートフィットネス(所在地：東京都中央区、代表取締役：丹野 輝夫)は、同社が展開する、約3カ月・最大12回のパーソナルトレーニングを無料で伴走する24時間フィットネスジム「スマートフィット100」の神奈川県10店舗目となる「スマートフィット100 横浜平沼橋店」を、2026年7月1日(水)にグランドオープンします。





相鉄線平沼橋駅徒歩1分の好立地。2026年7月1日グランドオープン





■「入会したのに、続かない」──ジム最大の課題は退会と幽霊会員

フィットネス業界では、入会しても運動習慣が定着する前に退会したり、“幽霊会員”になったりすることが大きな課題となっています。

スマートフィット100は、この「続かない」という課題に対し、スタッフが約3カ月・最大12回のパーソナルトレーニングを無料で伴走することで、初心者が確実に習慣化できる環境を実現しています。









■スマ100の特徴：最大12回・約3カ月、“人”が伴走する無料パーソナル

「スマートフィット100 横浜平沼橋店」では、ジム初心者に向けて、スタッフが約3カ月・最大12回のパーソナルトレーニングを無料で提供します。

通常、マンツーマンパーソナルトレーニングは月額の別途購入で1回10,000円程度かかるものです。

スマ100がこれを月会費に含める理由は、初心者が「お金の心配なく」最初から専任スタッフのサポートを受けられる環境を整えるためです。

目指すのは「教えて終わり」ではなく、「一人でも続けられる状態」まで伴走することです。

正しいトレーニング方法の習得、困ったときの相談、進捗の喜びの共有――初心者が成功確度を高めるすべてのサポートが、最初からある状態をつくります。









■スマートフィット100 横浜平沼橋店について

「スマートフィット100 横浜平沼橋店」は、相鉄線「平沼橋駅」から徒歩1分、横浜駅からも徒歩圏内の24時間フィットネスジムです。

初心者から中上級者まで利用できるマシンを完備し、セキュリティ対策により、女性も安心して利用できる環境を整えています。





スマートフィット100 横浜平沼橋店 マシンエリア ～初心者から中上級者まで利用できるマシンを完備～





スマートフィット100 横浜平沼橋店 フロアイメージ ～広々とした空間で、快適にトレーニングできる環境を実現～





■オープニングキャンペーン・料金

【オープニングキャンペーン】

24時間コース(月額7,500円)へご入会いただくと、入会金・事務登録手数料が0円、さらにオープン翌月の会費も0円となります。

※無料パーソナル(最大12回)は追加料金なしでご利用いただけます。





【料金プラン】

・24時間コース：月額7,500円(税込8,250円)

・学割コース(学生専用)：月額6,750円(税込7,425円)

・プラチナコース(年間一括払い)：78,000円(税込85,800円)／実質月額6,500円

・ファミリーコース(同一住所の二人目以降)：月額6,750円(税込7,425円)

※1人目は24時間コースへの加入となります。

・入会金：2,500円(税込2,750円)

・事務登録手数料：2,500円(税込2,750円)









■スタッフの想い

「ここに来るとホッとする、笑顔になれる。そんな空間を皆さまと一緒につくっていけたら嬉しいです。私たちが目指すのは、トレーニングのためだけではなく、ふと立ち寄るたびに心まで軽くなるような温かいジムです。身体はもちろん、心までスッキリと整う時間を過ごしていただけるよう、スタッフ一同、全力でサポートします。」





スマートフィット100 スタッフ ～無料パーソナルトレーニングで、初心者と約3カ月・最大12回伴走～





■店舗概要

店舗名 ： スマートフィット100 横浜平沼橋店(通称：スマ100)

URL ： https://smartfit100.com/shop/yokohamahiranumabashi/

プレオープン ： 2026年6月27日(土)

グランドオープン： 2026年7月1日(水)

所在地 ： 神奈川県横浜市西区西平沼町4-1 2F

アクセス ： 相鉄線「平沼橋駅」徒歩1分／横浜駅から徒歩圏内

営業時間 ： 24時間営業

スタッフアワー ： 平日11:00～20:00／土日祝10:00～19:00

※グランドオープン以降

メール ： yokohamahiranumabashi@smartfit100.com









■お客様からのお問い合わせ先

スマートフィット100本部

TEL：03-5643-3555