高品質なK18・プラチナ・天然ダイヤモンドにこだわるジュエリーブランド「OREFICE(オレフィーチェ)」(運営：株式会社ジュエリー工房Orefice、本社：東京都港区)は、500点以上のジュエリーを自由に比較・試着できる体験イベント『ジュエルーム in 名古屋』を、2026年7月10日(金)～7月12日(日)までの3日間限定で開催いたします。





ジュエルームin 名古屋





前回(2024年10/26(土)・10/27(日)開催)は100組以上のお客様にご来場いただくなど東海エリアのお客様からご好評をいただき、名古屋で再び開催することとなりました。

会場にはリング、ネックレス、ピアスなど、オレフィーチェの人気商品から新作まで500点以上のジュエリーをご用意。普段はオンラインショップでしか見ることのできない商品を、実際に手に取ってご覧いただけます。









■『ジュエルーム』とは





500点以上のジュエリー





『ジュエルーム』は、オレフィーチェが全国各地で開催している完全セルフサービス型試着イベントです。

会場では、まるで美術館を巡るように、ご来場者様ご自身のペースでジュエリーをご覧いただきながら、着け心地や輝きをじっくりとお確かめいただけます。

スタッフによる接客は行わず、気になる商品を自由に試着しながら比較・検討いただけることが特徴です。ご購入は会場ではなく、後日オンラインショップにてゆっくりご検討いただけます。









■イベントの特徴

・500点以上のジュエリーを自由に試着可能

・スタッフによる接客を行わない完全セルフサービス型

・自分のペースで商品を比較・検討できる空間設計









■このような方におすすめ

・実物を見て、着け心地や輝きを確かめたい方

・オンラインで気になっていた商品を試着してから検討したい方

・お手持ちのジュエリーとのコーディネートを確認したい方

・自分のペースでゆっくり商品を選びたい方

※本イベントは完全セルフサービス型のため、会場での接客対応は行っておりません。専門スタッフへのご相談をご希望の場合は、オンライン接客サービス「オンラインオレフィーチェ」をご利用ください。









■開催概要

イベント名： ジュエルーム in 名古屋

開催日 ： 2026年7月10日(金)～7月12日(日)

開催時間 7月10日(金)：16時開場/19時閉場(最終入場18時)

7月11日(土)：11時開場/19時閉場(最終入場18時)

7月12日(日)：11時開場/17時閉場(最終入場16時)

会場 ： アルベホール名古屋

所在地 ： 愛知県名古屋市東区東桜1丁目3-8 ヴェッセル丸杉ビル B1F

アクセス ： 名古屋市営名城線久屋大通駅 徒歩3分

名古屋市営東山線栄駅 徒歩10分

入場料 ： 無料

展示数 ： 500点以上

※開催時間、入場方法などの詳細は、オレフィーチェ公式サイトおよび公式SNSにて順次ご案内いたします。









■今後の情報公開について

詳細な開催内容(オンライン整理券、展示予定アイテム一覧等)につきましては、近日中に公式サイトおよび各種SNSにて順次公開予定です。









■ブランドの歩み

オレフィーチェは、2009年に「確かな品質のジュエリーを適正な価格でお客様に届けたい」という想いのもと誕生しました。





戸越銀座の小さなアトリエからスタートし、立体的なリボンモチーフが印象的な「レガトゥーラ」シリーズや、輝きとボリューム感を兼ね備えた「ラウラ」シリーズなど、日常に寄り添うジュエリーを展開してまいりました。





2016年に南青山へ拠点を移し、実店舗では完全予約制のもと、お客様一人ひとりに向き合った接客を実施。近年では既存店舗の売上および来店客数の伸長に加え、百貨店でのポップアップストアも好評を博し、ブランドへの関心はさらに高まりを見せています。





こうした背景を受け、2026年3月にはブランド初となるオープンアクセス型店舗「OREFICE 表参道店」をオープン。より多くのお客様にブランドの世界観やジュエリーの魅力を直接体験いただける場として展開しています。





「毎日に本物の輝きを」をコンセプトに掲げ、ジュエリーを通して日常をより豊かに彩る体験を提供し続けています。





公式サイト： https://www.orefice.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/orefice.jewelry/

X ： https://x.com/oreficeorefice









■会社概要

社名 ：株式会社ジュエリー工房Orefice

代表者 ：中村誠

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山4丁目11-12コートu1F

設立 ：2008年7月

事業内容：ジュエリーの企画・製造・販売

URL ：https://www.orefice.jp/