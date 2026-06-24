横浜アンパンマンこどもミュージアム(所在地：神奈川県横浜市西区)は、来年4月20日に開業20周年を迎えます。これを機に、3F ミュージアムフロアの遊びエリアの拡大と一部エリアの大規模リニューアルを行います。





横浜アンパンマンこどもミュージアム 20周年特別ロゴ





当施設は2007年4月20日にみなとみらい4街区に開業し、2019年7月7日に61街区(現在地)へ移転オープンしました。約20年間で累計1,400万人以上の有料入館者にお越しいただき、多くの笑顔と共に歩んでまいりました。

さらに多くのお子さまとそのご家族に楽しんでいただくために、当施設の魅力である「アンパンマンワールドを遊びながら体験できる」という体験価値を強化します。

20周年を迎え、よりパワーアップする横浜アンパンマンこどもミュージアムに、どうぞご期待ください。

※今後の詳細情報は、順次お知らせいたします









■3Fミュージアムフロア 大規模リニューアル

3Fミュージアムフロアの未公開スペースを含む3エリア・約660m2を全面的に刷新、遊びエリアの面積拡張を行います。2019年の移転以来、複数エリアの同時リニューアルは今回が初めてです。

さらなる体験価値向上と入館者数の増加を目指した過去最大規模のリニューアルになります。

なお、今回のリニューアルに伴う休館の予定はございません。工事期間中も営業いたしますので、どうぞ安心してお越しください。









■20周年の特別ロゴ

横浜アンパンマンこどもミュージアム限定でグッズも展開している「いっしょにわらうと、いっぱいたのしい。」

来場者やスタッフ、アンパンマンたちの体験を表した、楽しく笑うキービジュアルに「20th」の特別ロゴをあしらっています。

20周年限定グッズも企画中です。









■横浜アンパンマンこどもミュージアム20年のあゆみ

2007年4月 「横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール」オープン

2017年4月 開業10周年を記念して、『ありがとう10周年セレモニー』を開催

2019年5月 移転に伴い「横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール」の営業を終了

2019年7月 新施設「横浜アンパンマンこどもミュージアム」オープン

2019年11月 有料入館者累計1,000万人を達成

2021年7月 夏季限定「水あそびひろば」初オープン

2021年9月 メインステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」初上演

2022年7月 メインステージ「すすめ！ぼくらのアンパンマンごう！」初上演

2023年9月 メインステージ「おばけだぞぉ！みんないっしょに ばぁ！っとハロウィーン！」初上演

2024年7月 メインステージ「あつまれ！みんなの『おいしくな～れ！』」初上演

2025年3月 特別エリア「しってる？ やなせさん と アンパンマン」期間限定オープン

2025年7月 「みんなのまち」4か所リニューアル

2026年3月 「みんなのまち」1か所リニューアル／「ベビーエリア＆えほんコーナー」期間限定オープン

2027年春 3F ミュージアムフロアを大規模リニューアル予定





移転前の「横浜アンパンマンこどもミュージアム＆モール」外観※画像はイメージです





現在の「横浜アンパンマンこどもミュージアム」外観※画像はイメージです





期間限定特別エリア「しってる？ やなせさん と アンパンマン」※画像はイメージです





メインステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」※画像はイメージです





【横浜アンパンマンこどもミュージアム】

所在地 ： 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9

TEL ： 045-227-8855

FAX ： 045-227-8860

交通アクセス： みなとみらい線新高島駅「3番出口」より徒歩約3分

JR横浜駅「東口」より徒歩約10分

首都高横羽線「みなとみらい」出口より約10分

営業時間 ： 2・3Fミュージアム 10:00～17:00(最終入館16:00)

1Fショップ＆フード・レストラン 10:00～18:00

※日によって営業時間が異なります

入館料 ： 2,200円～2,600円(税込)

※1歳以上

※日時指定WEBチケットの事前購入が必要

※1Fショップ＆フード・レストランは入場無料

休日 ： 12/31～1/2

※他に館内改装・保守点検等による臨時休業あり

URL ： https://www.yokohama-anpanman.jp