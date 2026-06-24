横浜アンパンマンこどもミュージアム(所在地：神奈川県横浜市西区)は、来年2027年春に迎える開業20周年に向けて、この夏も親子で楽しめる人気イベントを続々と開催いたします。

当施設は、天候を気にせず猛暑の日でも涼しく快適に遊べる全天候型施設です。今夏は、日陰で小さなお子様でも安心して楽しめる「水あそびひろば」をはじめ、大人気メインステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」の再演、メロンパンナちゃん・ロールパンナちゃんに必ず会えるキャラクターグリーティングなど、特別なコンテンツを多数ご用意。さらに、1Fショップ＆フード・レストランでは、お買い物がより楽しくなる夏限定企画「アンパンマンのおおきなガシャポン」も開催いたします。





横浜アンパンマンこどもミュージアム夏イベント





■水あそびひろば 大好評開催中

毎年大人気の「水あそびひろば」を大好評開催中です。エリア全体が日陰のため、直射日光を遮り、近年の猛暑のなかでもお子様を安心して遊ばせることができます。普段着用されているおむつのままでも入場できるため、小さなお子様の「水あそびデビュー」の場としても最適です。周辺には専用の「お着替えエリア」も完備しており、夏の思い出に残る快適な水あそび体験をお届けします。

※当日はお子様がびしょ濡れになる可能性がございますので、あらかじめタオルとお着替えをご持参の上、ご来場ください。

期間：2026年6月13日(土)～9月30日(水)

場所：3Fミュージアム 屋外ひろば





水あそびひろば※画像はイメージです





■「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」再演

2026年7月1日(水)より、大人気ステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」を再演します。

アフロヘアのダンサーに変装したばいきんまんとドキンちゃんが、ハチャメチャに踊って大活躍！

ノリの良い曲とダンスで、お子様も大人の方も、一緒に盛り上がって楽しめるダンスショーです。





期間：2026年7月1日(水)～9月13日(日)

場所：3Fミュージアム パンこうじょう前ひろば





メインステージ「ばいきんまんのダンス！ダンス！！ダンス！！！」※画像はイメージです





■お面工作

期間限定で、アフロヘアのばいきんまんとドキンちゃんのお面が作れます。

のりやペンを使って簡単にできるので、小さなお子様でも自分だけのお面を作ることができます。





期間：2026年7月1日(水)～9月13日(日)

場所：3Fミュージアム がっこう





アフロばいきんまん・アフロドキンちゃんのお面工作※画像はイメージです





■キャラクターグリーティング

アンパンマンたちとタッチをしたり、ごあいさつをしたりできるキャラクター

グリーティングを毎日開催しています。通常登場するなかまは当日のお楽しみですが、7月1日(水)からはメロンパンナちゃんとロールパンナちゃんが登場。

スケジュールは公式HPをご確認ください。

また、キャラクターグリーティングは8月1日(土)以降も開催予定です。





期間：2026年7月1日(水)～7月31日(金)

場所：3Fミュージアム パンこうじょう前ひろば





キャラクターグリーティング※画像はイメージです





■プレゼントにおすすめ「ギフトチケット」

LINEやメールで簡単に贈れる「ギフトチケット」を販売しています。

ギフトチケットを受け取った方は、日時指定予約の必要がなく、お好きな日時で2・3Fミュージアムにご入館可能です。

お孫さんやご親戚、ご友人へのお誕生日プレゼントのほか、夏休みの贈り物としてもおすすめです。

現在、夏季限定の「サマーデザイン」のギフトカードが選べます。その他、お誕生日にぴったりな「バースデーデザイン」もご用意しております。

是非ご利用ください。





プレゼントにおすすめ「ギフトチケット」※画像はイメージです





■夏限定企画「アンパンマンのおおきなガシャポン」

お買い物1,000円(税込)ごとにもらえる補助券を10枚集めると、全長約2mの「アンパンマンのおおきなガシャポン」にチャレンジできます。ガシャポンの景品はオリジナルアームリング。全3種類のデザインをご用意しており、どれが出るかは開けてからのお楽しみです。





期間：2026年6月25日(木)～7月31日(金)





夏限定企画「アンパンマンのおおきなガシャポン」※画像はイメージです





■夏におすすめのグッズ＆フード

1Fショップ＆フード・レストランでは、暑い夏におすすめのグッズやフードも多数取り揃えております。





横浜アンパンマンこどもミュージアム限定 キービジュアルTシャツ※画像はイメージです





横浜アンパンマンこどもミュージアム限定 キービジュアルTシャツ

価格 ： 4,620円

販売店舗： アンパンマンキッズコレクション





アイス バナナミルク・いちごミルク※画像はイメージです





アイス バナナミルク・いちごミルク

価格 ： 各600円

販売店舗： ジャムおじさんのパン工場





ビーチバッグ※画像はイメージです





ビーチバッグ

価格 ： 各4,290円

販売店舗： アンパンマンキッズコレクション





横浜限定 おおきなアンパンマン ボーダーTシャツ※画像はイメージです





横浜限定 おおきなアンパンマン ボーダーTシャツ

価格 ： 3,630円

販売店舗： ミュージアムショップ





スーベニアミルキーソフト※画像はイメージです





スーベニアミルキーソフト

価格 ： 各1,300円

販売店舗： ソフトクリームやさん





なかよしつぶつぶアイス※画像はイメージです





なかよしつぶつぶアイス

価格 ： 700円

販売店舗： ハンバーガーやさん





ANPANMAN CHARACTERS クールスカーフ※画像はイメージです





ANPANMAN CHARACTERS クールスカーフ

価格 ： 各1,320円

販売店舗： ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ





※価格は全て税込です

※発売日は商品により異なります

※数量限定のため品切れになる可能性がございます









【横浜アンパンマンこどもミュージアム】

所在地 ： 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9

TEL ： 045-227-8855

FAX ： 045-227-8860

交通アクセス： みなとみらい線新高島駅「3番出口」より徒歩約3分

JR横浜駅「東口」より徒歩約10分

首都高横羽線「みなとみらい」出口より約10分

営業時間 ： 2・3Fミュージアム 10:00～17:00(最終入館16:00)

1Fショップ＆フード・レストラン 10:00～18:00

※日によって営業時間が異なります

入館料 ： 2,200円～2,600円(税込)

※1歳以上

※日時指定WEBチケットの事前購入が必要

※1Fショップ＆フード・レストランは入場無料

休日 ： 12/31～1/2

※他に館内改装・保守点検等による臨時休業あり

URL ： https://www.yokohama-anpanman.jp