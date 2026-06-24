株式会社ブルースモービル(本社：東京都港区 代表取締役社長：井上 淳矢)は、2026年9月11日(金)から12月25日(金)までの約100日間、新宿区立大久保公園にて大型フードフェスプロジェクトを開催します。





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近年、音楽・スポーツ・IPコンテンツなどを中心に、生活者が自ら時間や対価を使って参加する「リアルエンタメ」市場が拡大しています。なかでも“食”は、世代や属性を問わず多くの人が参加できる体験コンテンツとして注目を集めており、フードフェスは食を起点に人が集い、交流し、熱量を共有するリアルエンタメの代表的な存在となっています。





ブルースモービルは、TOWグループが推進するリアルエンタメ領域において「食」をテーマとした体験価値創出を担う中核企業として、これまで数多くのフードイベントを企画・運営してきました。





本プロジェクトでは、フードフェスの聖地として親しまれてきた新宿・歌舞伎町の大久保公園を舞台に、「東京カレー万博2026」「大つけ麺博 presents ラー1グランプリ」「町中華と餃子フェス」「ガーリックリスマス」の4つのイベントを約100日間にわたり連続開催します。





全国の人気店・話題店が集結し、秋から冬にかけて何度でも訪れたくなる“食のテーマパーク”として、新宿・歌舞伎町エリアのさらなる賑わい創出と新たな魅力発信を目指します。









【新宿グルメパーク大作戦 開催概要】

イベント名： 新宿グルメパーク大作戦

会場 ： 新宿区立大久保公園 特設会場

アクセス ： JR新大久保駅 徒歩7分／JR新宿駅 徒歩8分／西武新宿線 徒歩1分／

東新宿駅 徒歩8分

期間 ： 2026年9月11日(金)～2026年12月25日(金)

入場料 ： 無料(飲食代別途)

飲食代 ： 食券制でイベントにより変動

主催 ： 株式会社ブルースモービル

共催 ： 一般社団法人歌舞伎町タウン・マネージメント

協力 ： 歌舞伎町商店街振興組合、歌舞伎町二丁目町会









●東京カレー万博2026～カレーの可能性は無限大～

＜開催期間＞2026年9月11日(金)～2026年10月7日(水)

昨年、食べログ3.5以上のお店を集めて話題をさらったイベントが今年も帰ってきます。全国の人気カレー店が集結し、欧風カレー、スパイスカレー、南インドカレーなどジャンルを超えた名店が出店。今年は、自分だけのカレープレートづくりを楽しめる体験型のフードフェスに進化します。さらに、ビリヤニやドーサなどの本格メニューに加え、自由な組み合わせを楽しめるトッピングステーションも展開予定です。

東京カレー万博 X：@tokyocurryexpo

東京カレー万博 Instagram：tokyocurryexpo





●大つけ麺博 presents ラー1グランプリ

＜開催期間＞2026年10月10日(土)～2026年11月15日(日)

今年の大つけ麺博は、優勝賞金500万円をかけて全国のラーメン店が競い合うファン参加型のラーメンイベントです。全国のラーメン店を対象にWEB予選を実施し、ファン投票で選ばれた店舗が大久保公園に集結。来場者は800円の食べ比べメニューなどを楽しみながら投票を行い、次世代ラーメン王の誕生を後押しします。店舗とファンが一体となって頂点を目指す、新しいスタイルのラーメンイベントとして開催します。

大つけ麺博 X：@daitsukemenhaku

大つけ麺博 Instagram：daitsukemenhaku









●町中華と餃子フェス -大久保公園で飲もうぜ-

＜開催期間＞2026年11月17日(火)～2026年11月29日(日)

安定した人気を誇る餃子と、近年再注目される町中華文化を掛け合わせたフードフェスを開催します。餃子はもちろん、チャーハン、麻婆豆腐、焼売など幅広いメニューを展開し、町中華カルチャーの魅力を楽しめるイベントとなっています。さらに、オリジナルの「町中華・餃子グッズ」も販売予定です。









●ガーリックリスマス

＜開催期間＞2026年12月2日(水)～2026年12月25日(金)

大久保公園発の新しいクリスマスイベント。「日本一くさくておいしいクリスマス」をテーマに、にんにく料理の魅力を存分に楽しめるフードフェスを開催します。アヒージョやガーリックステーキ、ペペロンチーノなど、香り豊かなにんにく料理が集結予定。歌舞伎町ならではの賑わいとクリスマスシーズンが融合した、新たな冬の風物詩を目指します。









■株式会社ブルースモービルの概要

商号 ： 株式会社ブルースモービル

所在地： 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル 3F

代表者： 代表取締役社長 井上 淳矢

資本金： 1,000万円(株式会社テー・オー・ダブリュー 完全子会社)