一般社団法人円錐角膜支援の会は、未成年の円錐角膜患者を対象に「角膜クロスリンキング」の治療費を支援するクラウドファンディングを実施しています。終了となる2026年6月30日が近づく中、支援総額は200万円を突破しました。初年度の昨年は241名の方から約781万円(達成率156％)のご支援をいただき、治療費助成を実現することができました。2年目となる今回も、目標金額500万円に向けて引き続きご協力をお願いいたします。





現在実施中のクラウドファンディング





●未成年の円錐角膜は進行が早く、早期治療が将来を左右する

円錐角膜は10代から20代前半で発症しやすく、角膜が円錐状に変形して視力が低下していく進行性の病気です。進行を止める唯一の治療法が角膜クロスリンキングですが、未成年は大人より進行が早く、重症化しやすい傾向があります。だからこそ、診断後できるだけ早く治療を受けることが、将来の見え方を大きく左右します。早期に治療を受ければ、一生涯にわたり実用的な視力を保つことができ、円錐角膜が人生の制約にならずに済みます。





円錐角膜と治療の課題





●本来であれば公費でカバーしてほしい治療が、たまたま自己負担になっている

日本の保険診療では、未成年者の医療費はほとんどの病気で公費補助の対象となっており、自己負担がほぼ0円の自治体も少なくありません。しかし角膜クロスリンキングは保険適用に至っておらず、自由診療として1眼あたり十数万円から数十万円程度の費用がかかるとされ、全額自己負担となります(医療機関により異なります)。早期に治療すれば進行を止め、一生涯ハンディを感じずに過ごせるはずの病気にもかかわらず、治療費の負担が重くのしかかっているのが現状です。当会は、このクラウドファンディングを通じて、1眼あたり3万円の助成を未成年患者の皆様にお届けすることで、少しでもこの負担を軽くしたいと考えています。









●皆様のご支援が、未成年患者への直接の助成につながります

当会は昨年のクラウドファンディングで集まった支援をもとに、未成年患者への角膜クロスリンキング費用助成(1眼あたり3万円)を実際に開始しました。現在実施中のクラウドファンディング(目標500万円)は2026年6月30日に終了します。いただいたご支援は、そのまま未成年患者の治療費助成という形で、必要なご家庭に届けられます。

本来であれば、治療費の全額、あるいは少なくともご家庭の負担が最も大きいケースに見合うだけの金額を助成したいというのが、当会の願いです。現在の3万円という助成額は、申請件数や財源が見通せない中での、現時点での金額です。今後、より多くのご支援が集まった際には、助成額の増額も検討してまいります。一人でも多くの若者が、早期の治療によって一生涯の視力を守れるよう、皆様のご支援とご協力をお願い申し上げます。









【クラウドファンディング概要】

プロジェクト名： 円錐角膜の子どもたちに角膜クロスリンキング治療を届けたい

実施団体 ： 一般社団法人円錐角膜支援の会

目標金額 ： 500万円

現在の支援総額： 200万円突破

募集終了日 ： 2026年6月30日

支援対象 ： 手術日に17歳以下の未成年円錐角膜患者

支援内容 ： 角膜クロスリンキング費用の一部として、

1眼あたり3万円を支援(今後の支援状況により増額を検討)

クラウドファンディングURL： https://for-good.net/project/1003516









【一般社団法人円錐角膜支援の会について】

一般社団法人円錐角膜支援の会は、円錐角膜に関する正しい情報発信、患者支援、啓発活動を行う団体です。特に、進行する円錐角膜に対する早期発見・早期治療の重要性を伝えるとともに、未成年の円錐角膜患者への治療費助成に取り組んでいます。





団体名 ： 一般社団法人円錐角膜支援の会

代表理事 ： 加藤 直子

所在地 ： 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-5 セントラルビル2階

Webサイト ： https://keratoconus-aid.or.jp

お問い合わせ： info@keratoconus-aid.or.jp